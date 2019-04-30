Как «Бриллиантовый клуб» расписывал императорский фарфор

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Очередной девичник клуба прошел в Галерее современного искусства фарфора на Кутузовском проспекте. Участницы встречи узнали об истории Императорского фарфорового завода, тонкостях производства и инвестиционной ценности некоторых работ.



Галерея — это, по сути, огромный магазин, где представлены лучшие коллекции завода: от классических до авангардных, от популярных до созданных в одном экземпляре. «Бриллиантовых» дам встретили представители предприятия — руководитель направления индивидуальных проектов Александра Павлова и художник Инна Никифорова. Они специально приехали из Санкт-Петербурга и провели для гостей блиц-экскурсию, рассказав об истории завода, трудоемких этапах создания предметов из фарфора и многом другом.

Инна Никифорова

На предприятии не называют свое производство механизированным, поскольку в любом цехе, даже в литейном, используется ручной труд. Ему в галерее посвящена отдельная фотостена — видно, что сотрудники гордятся сохранением традиционных технологий.

На заводе работают не только художники, но и дизайнеры, скульпторы. Дело в том, что производство давно вышло за пределы линеек посуды и ваз. Фарфором сегодня оформляют как правительственные кабинеты, так и жилые пространства. По заказу специалисты делают любые интерьерные объекты — от столешниц и рам для зеркал до панно и каминов с настенной плиткой. А недавно на одной из выставок завод представил шкаф со сменными фарфоровыми декоративными панелями.

Стоимость индивидуальных заказов на те же сервизы — от 200 тыс. до 12 млн рублей. На цену влияет множество факторов. Например, вручную ли расписывают предметы или наносят рисунки с помощью техники деколь, каким будет тираж и так далее.

Кроме индивидуальных заказов бывают корпоративные. Как правило, это подарки, например для иностранных гостей или сотрудников. Чайная пара с корпоративной символикой стоит в среднем от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Участницам «Бриллиантового клуба» было интересно понять, разве недостаточно в доме одного фарфорового сервиза? Сколько предметов и каких именно можно купить еще? И нужно ли?

«Наши клиенты всегда делают заказы на пополнение или обновление уже имеющихся коллекций, — объяснила Александра Павлова. — Те, кто покупал столовые сервизы, потом хотят вазы, чайницы, супницы. Нам часто говорят: современная жизнь настолько стремительная, что мало кто всем этим будет пользоваться. Мы не согласны — нам кажется, что культура больших семейных застолий возвращается. И красивая сервировка весьма востребована, неслучайно заказы на сервизы нам поступают каждый день».

Инвестиционную ценность представляют высокохудожественные авторские работы: скульптуры, вазы, сервизы. На заводе их всегда расписывают вручную, присваивая индивидуальные номера. На создание одного предмета, например вазы, может уйти полгода.

В этом году предприятию исполняется 275 лет. Отмечать юбилей будут в сентябре в Санкт-Петербурге, и в честь этого события завод представит полностью воссозданную серию скульптур «Народности России». Она один в один повторяет коллекцию фарфоровых статуэток скульптора Каменского, которая была выпущена здесь же по заказу Николая II в период с 1907 по 1917 год. Способ производства за сто лет не изменился, поэтому изготовление каждой фигуры занимает три месяца. Часть скульптур готова и находится в Галерее современного искусства фарфора в Москве и Петербурге. И уже есть коллекционеры, которые дожидаются осени, чтобы выкупить эти объекты в инвестиционных целях.

Хотя завод и следует классическим традициям, от современных тенденций тоже не отстает. Они, оказывается, есть даже в такой консервативной области. Например, в прошлом году были популярны авангард и агитационный фарфор, лозунги и символы, а сейчас в тренде — театр и танцы, в частности балет. Соответствующие предметы можно найти в коллекциях-коллаборациях, созданных в сотрудничестве с художниками Мишей Ленном или Михаилом Шемякиным, а также в отдельной «балетной» серии бисквитного фарфора.

После экскурсии для «Бриллиантового клуба» открыли VIP-зал. Обычно там оформляют заказы на редкие, коллекционные предметы, но на этот раз все было приготовлено для мастер-класса по росписи фарфоровых чашек. Участницы клуба облачились в фартуки, вооружились кисточками и красками и под руководством Инны Никифоровой как могли создали свои арт-объекты. На следующий день чашки отправились на завод в Петербург, чтобы после обжига в специальной печи вернуться к хозяйкам в составе полноценной чайной пары.