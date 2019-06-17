Интересное лето: восемь бизнес-книг для жаркого сезона

30 лет на рынке — прекрасный повод вспомнить о достижениях и встретиться в кругу друзей. Банк «Уралсиб» посвятил своему юбилею торжественные мероприятия по всей России, а завершающим аккордом стало мультимедийное шоу в Москве.

Ежегодно в России создается порядка 300 000 новых компаний, но больше половины из них не доживает до пяти лет. Где находится наибольшее и наименьшее число бизнесов-долгожителей, выяснили в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Как идеи, позаимствованные у морских пиратов, могут привести к успеху? Какие семь грехов существуют у предпринимателя? И почему в городах власть переходит к женщинам? Ищите ответы на эти и другие вопросы на страницах новинок деловой литературы.

Как идеи, позаимствованные у морских пиратов, могут привести к успеху? Какие семь грехов существуют у предпринимателя? И почему в городах власть переходит к женщинам? Ищите ответы на эти и другие вопросы на страницах новинок деловой литературы.





Александр Соколовский

«Ограбление Instagram. Минимум бюджета, максимум прибыли»

Основатель Tooligram, сервиса для раскрутки бизнеса в «Инстаграме», уверен, что социальная сеть — целая экосистема, которая может активно способствовать увеличению прибыли в вашем деле. Но не стоит думать, что аккаунт будет сам по себе продавать: над ним, как и над любым продуктом, необходимо непрерывно работать. Соколовский приводит пошаговый инструментарий, позволяющий сделать активность в «Инстаграме» полноценной частью бизнеса. В книге собрано много свежих идей и приведены примеры лучших стратегий интернет-продвижения российских и иностранных компаний. Ознакомившись с основными кейсами, вы научитесь определять свою целевую аудиторию и ее предпочтения, создавать интересный контент, а также правильно выстраивать коммуникацию с подписчиками.





Сэм Коннифф Альенде

«Будь пиратом. Или как сразиться с миром и победить»

«Забудьте все, что вам говорили о пиратах!», — призывает автор книги. И предлагает познакомиться с революционными методами знаменитых флибустьеров прошлого, таких как «король пиратов» Генри Эвери и Робертс Бартоломью, известный также как Черный Барт. Да, среди них встречались отъявленные негодяи, но в целом братство сражалось ради перемен в обществе, справедливости и свободы, считает Альенде. В увлекательной форме он рассказывает, какие пиратские принципы могут стать полезными для тех, кто ищет сокровища в наше неспокойное время. По мнению автора, взяв на вооружение тактики бунтовщиков, вы станете решительным и сильным независимо от того, каких целей хотите достичь — открыть собственное дело, найти достойный заработок или осуществить мечту.





Тео Компернолле

«Освободи мозг. Что делать, когда слишком много дел»

Эта книга — краткий вариант фундаментального труда профессора Компернолле «Мозг освобожденный: как предотвратить перегрузки и использовать свой потенциал на полную мощь». Автор уменьшил полную версию до небольшой «инструкции по применению» для слишком занятых людей. Они больше всего нуждаются в прочтении толстой книги о повышении своей продуктивности, но парадоксальным образом не находят на это времени. Цель врача-нейропсихиатра — снабдить трудоголиков знаниями, которые помогут им в эру высоких технологий снизить стресс, убрать из рабочего процесса отвлекающие факторы и добиться внутреннего равновесия. Выводы ученого основаны на результатах более 600 научных исследований. Но как преподаватель и консультант, работающий с очень разными аудиториями, он сумел сделать эту информацию понятной и, главное, практически полезной.





Пер Шлингман, Кьелл Нордстрем

«Urban Express: 15 правил нового мира, в котором главные роли у городов и женщин»

В своей книге шведские экономисты Кьелл Нордстрем и Пер Шлингман попытались охарактеризовать важные аспекты нашей эпохи. Урбанизация атаковала планету, технологический прогресс влияет на все сферы жизни современного человека. Описывая, как происходит смещение в сторону другой действительности, авторы объясняют, почему доминирующая роль будет за городами, женщинами и дикими знаниями (теми, которые невозможно оцифровать). И предлагают некоторые инструменты, установки и подсказки, позволяющие освоиться в той среде, которую мы считаем нашей современностью.





Алексей Воронин

«Бизнес-инсайты. Весь опыт российского ментора № 1 в одной книге»

Оказавшись в новом помещении, ниндзя автоматически окидывает его взглядом и определяет, из каких предметов можно при необходимости сделать оружие. Входя в бизнес-пространство, хороший бизнесмен мгновенно понимает, какие идеи дают возможность сделать деньги. Как натренировать свой взгляд и кратно увеличить доход, рассказывает IT-предприниматель, бизнес-тренер Алексей Воронин. Его книга построена на инсайтах из практики, и каждый сопровождается отдельным заданием, потому что «теория не поможет вам масштабировать бизнес, если вы не собираетесь действовать». Среди полезной информации, которую вы узнаете, — семь смертных грехов предпринимателя, шесть отличий богатых от бедных, десять советов, как справиться с трудностями, и многое другое.





Игорь Рыбаков

«Ток. Как совершать выгодные шаги без потерь»

Если вы давно мечтали вернуться в «поток» и начать действовать, то инструкция перед вами. Миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков написал новую книгу для «предпринимателей по духу», которые хотят овладеть методикой принятия неожиданных решений и значительно повысить качество собственной жизни. Автор уверен: каждый человек обладает большим потенциалом. На этих страницах вы найдете советы, как его раскрыть.





Сергей Сандер

«Паспорт 2.0. Весь мир в кармане»

Мечтаете о переезде в другую страну, но откладываете задуманное из-за многообразия выбора и сомнений в собственных силах? Решиться на перемены и сделать первый шаг не так уж и сложно, полагает Сергей Сандер. Смена места жительства давно перестала означать бесповоротную эмиграцию — на планете торжествует глобальная мобильность. Автор книги живет в Монако, учился в Гонконге и ОАЭ, а бизнес связывает его с Чехией и Великобританией. На личном опыте показав реальность превращения в гражданина мира, он делится лайфхаками со всеми, кто хочет повторить этот путь.





Джон Адэр

«Думай как лидер: алгоритм принятия решений»

«Знания не ценнее слухов, пока они не закрепятся в мускулах» — гласит папуасская поговорка. Известный специалист по развитию лидерских качеств Джон Адэр учит воспринимать ваш разум как группу «мыслительных» мышц, а чтение книги послужит их тренировкой. Под обложкой — рекомендации, как принимать оптимальные решения, справляться со сложными задачами и генерировать инновационные идеи, которые приведут к процветанию вашего бизнеса. Усовершенствовав навыки в области мышления, вы будете легко выбирать наилучшие варианты действий в любой сфере жизни.