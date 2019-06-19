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Екатерина Блинова Редактор



Все статьи автора Хоум Кредит Банк позвал клиентов на «Людей в черном»

11 июня банк пригласил клиентов на предпоказ продолжения известной кинофраншизы. Отметить канун праздничного дня шампанским и просмотром фильма «Люди в черном: Интернэшнл» пришли многие.

Увидеть новый фильм первыми повезло обладателям дебетовых карт «Польза». По ним с конца марта в Хоум Кредит Банке проводят акцию — за любые покупки в категории «развлечения» (кино, театры, лунапарки, аквариумы, концерты и т. д.) держатели получают кешбэк 10%. Для привлечения целевой аудитории банк и компания Sony Pictures сделали кросс-промоушен — запустили в Интернете ролик, который рекламировал карту с использованием образов героев из четвертой части «Людей в черном». А среди тех, кто оформил «Пользу» с 15 мая по 3 июня, разыграли 60 пригласительных на предпоказ в Москве.

Специально для гостей банка на третьем этаже кинотеатра «Октябрь» выделили отдельный зал. И, как положено перед любой закрытой премьерой, для зрителей накрыли фуршетный стол. Пока собравшиеся дегустировали кейтеринг-меню и делали селфи, сотрудники «Хоум Кредита» рассказали нам об особенностях акции.

Иногородним клиентам, оформившим «Пользу», предлагали билет или кешбэк. Если они выбирали первое — получали пригласительные на предпремьерный показ в Москве, а если второе — могли сходить в течение июня на любой фильм и возместить потраченные на это деньги.

Помимо клиентов банк пригласил на предпоказ своих ключевых бизнес-партнеров. А среди сотрудников провел тест на знание предыдущих частей франшизы о сверхсекретной организации, которая наблюдает за инопланетными гостями. Кто быстрее всех правильно ответил на вопросы — тоже получил билеты на двоих.

Как только все заняли места в кинозале, на сцену вышел руководитель по сопровождению ключевых партнеров Хоум Кредит Банка Дементий Богданов. Он кратко рассказал о миссии организации и напомнил о маркетинговой акции по продвижению карты «Польза». «Надеюсь, она есть у всех. А у кого нет, могут прямо сейчас оформить ее на нашем сайте», — предложил Богданов.

Дементий Богданов

Затем почти два часа зрители наблюдали, как новые главные герои сверхсекретной организации спасали Землю от нападения инопланетных бандитов, убегая и догоняя их по всему миру (а то три части подряд космические злодеи выбирали для посещения исключительно Нью-Йорк). Что там было дальше, как развивалось и чем закончилось, не расскажем — вдруг еще не все посмотрели?

Выходя из зала после сеанса, гости делились друг с другом и с нами впечатлениями. Большинство однозначно сходилось во мнении, что лучшим персонажем стало маленькое зеленое существо по имени Пешкин.

«Мне очень нравится первая часть «Людей в черном», но и тут была пара смешных моментов», — признался руководитель по сопровождению ключевых партнеров Хоум Кредит Банка Сергей Белявский. А клиент Григорий Кузнецов назвал фильм легким и увлекательным. «Больше всего мне понравилась эта железная штука — нейтрализатор, который стирает часть памяти», — сказал он. Мы его в этом поддержали: нам тоже устройство приглянулось. Теперь хотим себе такое.