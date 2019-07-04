Игра природы: юбилейный гольф-турнир Росбанка

Корреспондент
Все статьи автора
29 июня в гольф- и яхт-клубе «Пестово» состоялся пятый турнир Rosbank Golf Cup. За это время он приобрел статус события, которое стремится посетить все большее количество партнеров и друзей банка.
Мы ехали на мероприятие, а попали в уголок старой Англии: зеленые просторы, живописные деревья, пруды. Пятничный потоп, накрывший Москву и область, не омрачил ход состязаний: спортсмены с самого утра пропадали на полях. Как пошутил дважды победитель этого турнира Армен Мовсесян, у гольфистов нет плохой погоды, а есть плохая одежда. «На родине гольфа — в Шотландии — всегда холодно и сыро, там люди привыкли играть в спартанских условиях. Мы тоже с честью преодолеем погодные испытания — в северной же стране живем», — оптимистично добавил наш собеседник.
Для новичков традиционно работала гольф-академия. На тренировочном поле под руководством опытных инструкторов все желающие учились правильно держать клюшку и постигали правила и этикет гольфа. По словам тренера Ксении Ереминой, фокус на цели — ключ к хорошей игре. «Сосредоточьтесь, когда выбираете траекторию полета мяча. Постарайтесь ни о чем не думать», — подсказывала она одному из участников.
«Елки-палки, темперамента много, видишь этот маленький мяч и клюшки — думаешь: я здоровый спортивный человек, сейчас как попаду! А оказывается, все не так просто», — разгорячился один молодой человек, у которого никак не получалось отработать удар. «Не переживай, вот если бы ты сразу загнал мяч, тебя точно бы заподозрили в употреблении мельдония», — сострил его друг.
На гольф-симуляторе пробовала свои силы телеведущая Екатерина Стриженова, которая, по ее словам, неофит в этом виде спорта. Первый урок на специальном оборудовании, полностью погружающем в атмосферу поля, ей преподал гольф-директор клуба Стивен Дандас. «Катя, давай, тебя даже лягушки поддерживают», — рассмеялся ее муж Александр Стриженов, имея в виду звуковое сопровождение игры, имитирующее кваканье.
Сначала телезвезда попадала мимо мячика, но с каждым разом ее взмахи становились все точнее. «Я давно хочу научиться играть в гольф, — рассказала она. — Среди моих друзей много его поклонников — как уходят утром на поле, так и проводят там целый день. А что может быть лучше свежего воздуха и хорошей компании приятных тебе людей?»
Кстати, об общении: гольф — это отличная возможность для установления полезных связей. За игрой завязываются бизнес-знакомства, даже заключаются сделки. И вообще за четыре часа приключений на гринах, фервеях и прочих бункерах можно узнать о человеке больше, чем за всю историю деловых переговоров. Такого мнения придерживается и руководитель Росбанк L'Hermitage Private Banking Улан Илишкин. «Есть мнение, что человек ведет бизнес так же, как проявляет себя на поле, — отметил он. — Поэтому, прежде чем проводить официальную встречу, представитель компании нередко приглашает потенциального партнера сыграть, чтобы понять его характер. Кроме того, гольфом, как правило, увлекаются успешные люди, которые достигли гармонии во многих сферах».
С каждым годом число приглашенных на турнир гостей все увеличивается — в качестве поддержки гольфисты берут с собой членов семей и друзей. Чтобы болельщики не скучали, для них была предусмотрена развлекательная программа.
Любители природы при помощи флориста создавали в круглой емкости красивую композицию из чайного дерева, цветного песка и камней. В этом прозрачном сосуде — флорариуме — растение со временем формирует свой собственный микроклимат и будет расти еще долго.
Другие гости при помощи нитей, блесток и бусин превращали гипсовые бюсты Микеланджело, Сократа и Нефертити в современные арт-объекты. Кто-то в шутку водрузил на голову древнегреческого мыслителя игривый ободок с ушками. А школьника Саймона Кацнельсона мы застали за изготовлением галстука-бабочки. Как настоящий мужчина, он ценит практичность, поэтому к своему аксессуару пришил не тесемки-завязки, а резинку. «Это чтобы через голову удобнее было надевать, времени всегда в обрез», — деловито объяснил Саймон.
Ведущий новостной программы «Время» Виталий Елисеев в гольф не играет, но ценит его эстетическую сторону: сочно-зеленые поля с ровными газонами, царственные кроны сосен так и притягивают взгляд. «И могу подтвердить: гольф меняет характер, — заверил он нас. — Мой друг из Ярославля, его давний поклонник, стал совсем другим — с одной стороны, более размеренным человеком, а с другой — более азартным. Ведь это динамичный и увлекательный вид спорта, а вовсе не скучный, как думают многие».
Ближе к вечеру гольфисты стали подъезжать с тележками к клубному дому. В промокшей обуви, но воодушевленные, они делились друг с другом подробностями игры. Кто-то свои успехи оценил скромно — мол, мало в этом году тренировался. А гольф — как ревнивая жена: если не уделяешь ему внимания, он тебя перестает замечать. У других, наоборот, весь день складывался удачно — успели и «поплавать», и классный свинг сделать. «Я тепло оделась, чтобы не замерзнуть, и мне приходилось снимать куртку перед каждым ударом. Но и в мыслях не было сойти с дистанции, — рассказала гендиректор дивизиона CPD компании «Лореаль» Светлана Обручкова. — Турнир Росбанка очень любим гольфистами, на него буквально охотятся, чтобы попасть в число игроков».
Завершающим пунктом насыщенной программы значился гала-ужин, на котором должны были объявить имена победителей. По этому случаю дамы облачились в коктейльные наряды, а мужчины сменили футболки и кепки на рубашки и пиджаки. Когда все разместились за столиками в шатре с видом на озеро, на сцену поднялся председатель правления Росбанка Илья Поляков. «Друзья, несмотря на погодные неурядицы, нас действительно сегодня много, — обратил внимание он. — Открою секрет: в этот раз в листе ожидания на игру фигурировало более 200 человек, тогда как поле может принять только 84 участника».
Уже позже в разговоре с FP топ-менеджер пояснил, с чем связан интерес Росбанка к гольфу: «Он является одним из видов спорта, который группа Societe Generale исторически поддерживает, спонсируя несколько европейских соревнований. Преимущества этой игры для бизнес-лидера сложно переоценить: гольф учит разработке стратегий и методов решения проблем, концентрации внимания на текущем моменте — то есть всем тем вещам, которые свойственны деловой среде».
Среди мужчин приза за лучший gross-счет и самый дальний удар удостоился Игорь Корниенко из Северной столицы. Он пошутил, что своими достижениями обязан моросящему дождю — родному, питерскому. Победу в группе А среди мужчин одержал Алексей Першин, в группе Б — Роман Ванерке.
Среди женщин в гандикапной группе первенствовала Анна Хоморецкая, а лучший gross-счет оказался у Маргариты Кислицыной.
В конце вечера гостей ждал еще один конкурс. В нем нужно было всецело полагаться не на свой профессионализм, а на чистое везение. В озере плавала лунка, в которую каким-то непостижимым образом следовало отправить мячик. Попасть точно в цель никому не удалось, однако один из гостей был максимально к этому близок — мяч после его удара задел плавающую конструкцию буквально в паре сантиметров от края лунки. «Он у вас снабжен GPS-навигатором! Или вы договорились с водолазами», — тут же кто-то проявил остроумие.
А уже вечером ленты соцсетей гостей заполнили потрясающие закатные пейзажи.
|
Фото: Надя Дьякова
19.06.2019 09:00:00
17.06.2019 09:00:00
30.04.2019 13:00:00
29.04.2019 13:00:00
25.04.2019 20:00:00
19.03.2019 09:00:00
01.03.2019 09:00:00
22.02.2019 13:00:00
21.02.2019 09:00:00
20.02.2019 13:00:00
04 Июл 2019 Увлечения