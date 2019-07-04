Игра природы: юбилейный гольф-турнир Росбанка

Восточные практики уже не считаются чем-то запредельным, подходящим только маргиналам. Сегодня медитация — один из самых востребованных способов саморегуляции и совершенствования, в том числе среди очень успешных людей.

Второй год подряд столичное IT-сообщество собирается на Dream Drum Party, идейным вдохновителем которой стал первый заместитель председателя правления НСПК Сергей Бочкарев. В этот раз шумели в обществе Mad Drummer, Оливии Краш и Ильи Лагутенко.

29 июня в гольф- и яхт-клубе «Пестово» состоялся пятый турнир Rosbank Golf Cup. За это время он приобрел статус события, которое стремится посетить все большее количество партнеров и друзей банка.

29 июня в гольф- и яхт-клубе «Пестово» состоялся пятый турнир Rosbank Golf Cup. За это время он приобрел статус события, которое стремится посетить все большее количество партнеров и друзей банка.

Денис Скоморохов (общество «Спартак»), Светлана Безрукавая (Росбанк), Илья Поляков (Росбанк), Екатерина и Александр Стриженовы, Татьяна Скоморохова

Мы ехали на мероприятие, а попали в уголок старой Англии: зеленые просторы, живописные деревья, пруды. Пятничный потоп, накрывший Москву и область, не омрачил ход состязаний: спортсмены с самого утра пропадали на полях. Как пошутил дважды победитель этого турнира Армен Мовсесян, у гольфистов нет плохой погоды, а есть плохая одежда. «На родине гольфа — в Шотландии — всегда холодно и сыро, там люди привыкли играть в спартанских условиях. Мы тоже с честью преодолеем погодные испытания — в северной же стране живем», — оптимистично добавил наш собеседник.



Армен Мовсесян

В центре — Евгений Ильин (Росбанк)

Для новичков традиционно работала гольф-академия. На тренировочном поле под руководством опытных инструкторов все желающие учились правильно держать клюшку и постигали правила и этикет гольфа. По словам тренера Ксении Ереминой, фокус на цели — ключ к хорошей игре. «Сосредоточьтесь, когда выбираете траекторию полета мяча. Постарайтесь ни о чем не думать», — подсказывала она одному из участников.

«Елки-палки, темперамента много, видишь этот маленький мяч и клюшки — думаешь: я здоровый спортивный человек, сейчас как попаду! А оказывается, все не так просто», — разгорячился один молодой человек, у которого никак не получалось отработать удар. «Не переживай, вот если бы ты сразу загнал мяч, тебя точно бы заподозрили в употреблении мельдония», — сострил его друг.



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Ксения Еремина

На гольф-симуляторе пробовала свои силы телеведущая Екатерина Стриженова, которая, по ее словам, неофит в этом виде спорта. Первый урок на специальном оборудовании, полностью погружающем в атмосферу поля, ей преподал гольф-директор клуба Стивен Дандас. «Катя, давай, тебя даже лягушки поддерживают», — рассмеялся ее муж Александр Стриженов, имея в виду звуковое сопровождение игры, имитирующее кваканье.

Сначала телезвезда попадала мимо мячика, но с каждым разом ее взмахи становились все точнее. «Я давно хочу научиться играть в гольф, — рассказала она. — Среди моих друзей много его поклонников — как уходят утром на поле, так и проводят там целый день. А что может быть лучше свежего воздуха и хорошей компании приятных тебе людей?»

Екатерина Стриженова, Стивен Дандас

Кстати, об общении: гольф — это отличная возможность для установления полезных связей. За игрой завязываются бизнес-знакомства, даже заключаются сделки. И вообще за четыре часа приключений на гринах, фервеях и прочих бункерах можно узнать о человеке больше, чем за всю историю деловых переговоров. Такого мнения придерживается и руководитель Росбанк L'Hermitage Private Banking Улан Илишкин. «Есть мнение, что человек ведет бизнес так же, как проявляет себя на поле, — отметил он. — Поэтому, прежде чем проводить официальную встречу, представитель компании нередко приглашает потенциального партнера сыграть, чтобы понять его характер. Кроме того, гольфом, как правило, увлекаются успешные люди, которые достигли гармонии во многих сферах».

Улан Илишкин

С каждым годом число приглашенных на турнир гостей все увеличивается — в качестве поддержки гольфисты берут с собой членов семей и друзей. Чтобы болельщики не скучали, для них была предусмотрена развлекательная программа.

Любители природы при помощи флориста создавали в круглой емкости красивую композицию из чайного дерева, цветного песка и камней. В этом прозрачном сосуде — флорариуме — растение со временем формирует свой собственный микроклимат и будет расти еще долго.

Другие гости при помощи нитей, блесток и бусин превращали гипсовые бюсты Микеланджело, Сократа и Нефертити в современные арт-объекты. Кто-то в шутку водрузил на голову древнегреческого мыслителя игривый ободок с ушками. А школьника Саймона Кацнельсона мы застали за изготовлением галстука-бабочки. Как настоящий мужчина, он ценит практичность, поэтому к своему аксессуару пришил не тесемки-завязки, а резинку. «Это чтобы через голову удобнее было надевать, времени всегда в обрез», — деловито объяснил Саймон.



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Ведущий новостной программы «Время» Виталий Елисеев в гольф не играет, но ценит его эстетическую сторону: сочно-зеленые поля с ровными газонами, царственные кроны сосен так и притягивают взгляд. «И могу подтвердить: гольф меняет характер, — заверил он нас. — Мой друг из Ярославля, его давний поклонник, стал совсем другим — с одной стороны, более размеренным человеком, а с другой — более азартным. Ведь это динамичный и увлекательный вид спорта, а вовсе не скучный, как думают многие».

Виталий Елисеев

Ближе к вечеру гольфисты стали подъезжать с тележками к клубному дому. В промокшей обуви, но воодушевленные, они делились друг с другом подробностями игры. Кто-то свои успехи оценил скромно — мол, мало в этом году тренировался. А гольф — как ревнивая жена: если не уделяешь ему внимания, он тебя перестает замечать. У других, наоборот, весь день складывался удачно — успели и «поплавать», и классный свинг сделать. «Я тепло оделась, чтобы не замерзнуть, и мне приходилось снимать куртку перед каждым ударом. Но и в мыслях не было сойти с дистанции, — рассказала гендиректор дивизиона CPD компании «Лореаль» Светлана Обручкова. — Турнир Росбанка очень любим гольфистами, на него буквально охотятся, чтобы попасть в число игроков».

Светлана Обручкова

Завершающим пунктом насыщенной программы значился гала-ужин, на котором должны были объявить имена победителей. По этому случаю дамы облачились в коктейльные наряды, а мужчины сменили футболки и кепки на рубашки и пиджаки. Когда все разместились за столиками в шатре с видом на озеро, на сцену поднялся председатель правления Росбанка Илья Поляков. «Друзья, несмотря на погодные неурядицы, нас действительно сегодня много, — обратил внимание он. — Открою секрет: в этот раз в листе ожидания на игру фигурировало более 200 человек, тогда как поле может принять только 84 участника».

Уже позже в разговоре с FP топ-менеджер пояснил, с чем связан интерес Росбанка к гольфу: «Он является одним из видов спорта, который группа Societe Generale исторически поддерживает, спонсируя несколько европейских соревнований. Преимущества этой игры для бизнес-лидера сложно переоценить: гольф учит разработке стратегий и методов решения проблем, концентрации внимания на текущем моменте — то есть всем тем вещам, которые свойственны деловой среде».

Среди мужчин приза за лучший gross-счет и самый дальний удар удостоился Игорь Корниенко из Северной столицы. Он пошутил, что своими достижениями обязан моросящему дождю — родному, питерскому. Победу в группе А среди мужчин одержал Алексей Першин, в группе Б — Роман Ванерке.

Игорь Корниенко с сыном, крайняя справа — Перизат Шайхина

Алексей Першин, Илья Поляков

Среди женщин в гандикапной группе первенствовала Анна Хоморецкая, а лучший gross-счет оказался у Маргариты Кислицыной.

Анна Хоморецкая

В центре — Маргарита Кислицына

В конце вечера гостей ждал еще один конкурс. В нем нужно было всецело полагаться не на свой профессионализм, а на чистое везение. В озере плавала лунка, в которую каким-то непостижимым образом следовало отправить мячик. Попасть точно в цель никому не удалось, однако один из гостей был максимально к этому близок — мяч после его удара задел плавающую конструкцию буквально в паре сантиметров от края лунки. «Он у вас снабжен GPS-навигатором! Или вы договорились с водолазами», — тут же кто-то проявил остроумие.

А уже вечером ленты соцсетей гостей заполнили потрясающие закатные пейзажи.