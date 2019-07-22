На большом воздушном шаре: Росбанк поддержал «День Франции»

16 июля в штаб-квартире холдинга снова принимали гостей в формате Officeparty. Участники программы «Мое лето в президентской академии» РАНХиГС прогулялись по офису, пообщались с командой и, хочется верить, четче осознали, в каком направлении будут двигаться дальше.

ВТБ определился с главой создаваемой жилищной экосистемы, в УК «Роснано» будет новый зампред правления, в «Альфа-Капитале» назначены директора двух департаментов, о кадровых изменениях сообщили БКС и «Росгосстрах».

14 июля в парке «Музеон» прошел фестиваль, посвященный Дню взятия Бастилии. Одним из генеральных партнеров события по традиции стал Росбанк как часть французской финансовой группы Societe Generale.

Слева — Франсуа Розики (Росбанк), Эммануэль Киде (Франко-российская торгово-промышленная палата)

Для того чтобы выдержать насыщенную программу праздника и обойти весь парк, нужно было подкрепиться. Поэтому первым делом мы отправились на фуд-маркет. Несмотря на то что выбор типично французских блюд был широк: паштеты, рийеты, багеты, макаруны, сыры, круассаны, бриоши и даже устрицы, — самая большая очередь организовалась почему-то у палатки с испанским десертом чуррос, сладкими пончиками из заварного теста.

Хотя, признаться, остальные гастролавки на дефицит покупателей тоже не жаловались. Особенно сырные — ходили слухи, что они все (ну или почти все) из списка лично отобранных шеф-поваром посла Франции поставщиков продуктов для приемов в посольстве. Мы изучили каждую палатку на фуд-корте и, как посольский шеф, составили свой гурме-список. Лучшие эклеры случились у Maison D`Eclair, супершоколад — у ChocoMe, самые вкусные сыры нашлись в лавке «Сырный край», а паштеты — в Le Pere Nagy.

Основатель последней компании Аксель Нажи в детстве помогал отцу (в честь которого названа марка, в переводе означающая «Папа Нажи») делать рийеты и террины на ферме в Бордо. Теперь он производит их в России по домашним семейным рецептам. В них почти нет печенки и совсем отсутствуют ароматизаторы с консервантами. «Это — паштет со свинина, а это — с утка», — уточнял он, протягивая гостям для дегустации мясную пасту на кусочках хрустящего ржаного багета. Забрав с собой пару баночек рийетов «с фисташка» и «с инжир», мы продолжили путь согласно маршруту.

Из несъедобного, но красивого продавались тельняшки французской марки Saint James — лучшее, что есть в этом жанре. Жаль только, что в Москве цена на них кусается. В лавках с винтажной бижутерией можно было отыскать редкие украшения Chanel, на парфюмерных стендах — подобрать ароматы, а в цветочных корнерах — собрать лавандовый букет на любой бюджет.

Зону Росбанка было видно издалека. Нет, не по мини-версии Эйфелевой башни — ничего такого. Вместо нее внимание привлекал огромный белый воздушный шар. Дело в том, что стенд банка был целиком посвящен теме путешествий. Идея эта появилась благодаря карте «Можно все», которую кредитная организация выпустила в прошлом году. По ней путешественники могут как получать кешбэк, так и копить travel-бонусы, а потом тратить их на оплату авиабилетов и бронирование отелей.

Белый воздушный шар служил не только приемом для привлечения внимания гостей праздника, а еще и реквизитом для съемки. Можно было забраться в его корзину и сфотографироваться, а потом получить фото в виде магнита на холодильник.

Кроме того, на стенде банка проводили аж два розыгрыша. Для участия в одном нужно было заполнить лотерейный билет в виде посадочного талона и ждать вечернего объявления победителей, которые получили наборы для путешествий. Для другого и заполнять ничего не требовалось — покрутил барабан, вытащил бумажку, что на ней написано — то и награда.

Часть стенда занимала огромная вертикальная раскраска с архитектурными и скульптурными символами со всего мира — Кремлем, Биг-Беном даже «Писающим мальчиком». У детей она пользовалась просто огромной популярностью. Еще бы: считай, тебе официально разрешили рисовать на обоях. За дело художники брались с таким энтузиазмом, что довольно быстро на «полотне» появилась яркая и очень современная картина, вполне достойная украсить какую-нибудь коллекцию.

Художественное вдохновение чувствовалось и за столом, где родители вместе с детьми украшали воздушных змеев. Похоже, разрисовывать простейшие летательные аппараты взрослым было даже интереснее — они увлеченно выводили на них кисточками все, с чем ассоциировался праздничный день: сердца, эйфелевы башни, слово Paris. А маленькие «арт-директора» помогали делать змеям хвосты. «Фиолетовую! Фиолетовую!» — настаивала шестилетняя куратор в берете, зажав в кулаке изрядный пук разноцветных лент. «Может, все-таки красную?» — аккуратно предлагала мама, перебирая содержимое коробки с запчастями для будущего арт-объекта. «Ты не понимаешь! Фиолетовую!» — твердо заявила девочка. Но вдруг смягчилась: «И ладно, красную».

«Уже пятый год мы участвуем в этом фестивале и стараемся сделать все, чтобы он прошел интересно, весело и как можно больше людей с головой погрузились в культуру Франции, — рассказал нам председатель правления Росбанка Илья Поляков. — Как банк, который является частью французской финансовой группы, мы не можем пропустить такое замечательное событие. Думаю, что в этом году, как и в прошлые, все получилось отлично».

Илья Поляков (Росбанк), Эммануэль Киде

Рисовали в этот раз на «Дне Франции» практически везде. Одну из аллей «Музеона» превратили в галерею. Расставили мольберты, раздали краски и попросили посетителей всех возрастов не сдерживать творческие порывы. Одни раскрашивали рисунки с персонажами французских сказок, другие — с героями французской моды, третьи решили не брать во внимание повестку дня и изображали, что хотели. Например, слонов.

Остальные посетители праздника тоже времени не теряли. Часть из них испытывала свое чувство ритма на мастер-классах бретонских танцев. Кто-то проверял степень знания языка на бесплатных уроках по французскому, а кто-то — эрудицию и начитанность на литературных викторинах.

За часть музыкальной программы отвечали участники хора имени Жоржа Брассенса. Песни из мюзиклов и репертуара французских исполнителей вроде Франс Галль так понравились зрителям, что еще пару дней после события в соцсетях выкладывали фрагменты видео с просьбами «помогите найти название этого шедевра».

Посол Франции в России Сильви Берманн, Эммануэль Киде, Франсуа Розики

Праздник дополнила опера: солистка Большого театра Дарья Давыдова спела «Марсельезу», а также несколько композиций из репертуара грядущего фестиваля «Русские сезоны» в Довиле, среди которых была песня половецких девушек из «Князя Игоря» Бородина. Хедлайнером музыкальной программы стала французская этнопевица Морган Джи, которая зажгла танцпол, дав со своей группой целый мини-концерт. После выступления зрители долго ее не отпускали — фотографировались, брали автографы.

А самым милым событием фестиваля стал, как обычно, парад французских бульдогов. Ушастые герои исполняли трюки, катались на скейтах, демонстрировали модные наряды. Их хозяева читали стихи, посвященные любимым собакам, спорили, кто из питомцев «французее», и рассказывали про них истории — смешные и грустные, но обязательно с хорошим концом. После такого у нас есть пожелание к организаторам: призы нужно давать всем участникам этого конкурса. Вот всем. А зрителей предупреждаем: на подобные мероприятия надо приходить с мимимиметрами. Лучше с титан-молибденовыми, ведь речь идет о мимимиизлучении высокой интенсивности — обычные нагрузок не выдержат.