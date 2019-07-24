Было ярко! Чемпионат Евразии по конному спорту прошел под Москвой

19 июля в загородном комплексе Maxima Park состоялся международный турнир по конкуру и выездке, который порадовал зрителей своей зрелищностью и завершился победой российских команд.
Первый в истории чемпионат Евразии по конному спорту собрал под своими флагами спортсменов из Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и России. Сборные соревновались в выездке и конкуре — дисциплинах, которые по красоте и эффектности могут соперничать друг с другом.
Конкур предполагает преодоление препятствий разной степени сложности. Для этого всадник должен не только уверенно держаться в седле, но и по-настоящему виртуозно управлять лошадью. На чемпионате дистанция состояла из двух гитов (этапов), а высота препятствий достигала внушительных 140 см.
Сначала разрыв между командой России и ближайшими преследователями — всадниками из Узбекистана — составлял всего одно штрафное очко. Однако во втором гите удача осталась на стороне россиян, так что команда в составе Анны Шатуновой, Анатолия Шишкова, Вадима Череваня и Сергея Петрова упрочила свое лидерство, одержав победу.
Параллельно на выездковом поле соревновались представители Белоруссии, Киргизии и России. Результатом совместных усилий Софьи Анищевой, Юлии Винницкой, Александры Карташовой и Валерии Соколовой стало второе командное золото, доставшееся российским наездникам.
На торжественное награждение победителей были приглашены представители посольств стран — участниц чемпионата и постоянные партнеры Федерации конного спорта России (ФКСР). На турнире побывали и поклонники верховой езды из числа российских знаменитостей. Также состязания посетили делегаты Международной федерации конного спорта (FEI) во главе с ее президентом, членом МОК Ингмаром Де Восом.
По словам организаторов, чемпионат Евразии по конному спорту несет в себе идею мира, дружбы и взаимопомощи. Он объединил команды, которые достаточно редко совместно участвуют в других соревнованиях. Ну а проведение состязаний именно в России стало очередным важным шагом на пути развития конного спорта в нашей стране.
«Конечно, становиться победителями турнира очень приятно, — говорит президент ФКСР Марина Сечина. — Но мы должны помнить, что за этими победами лежит большой труд организаторов, спортсменов, тренеров и всех тех, кто ухаживает за лошадьми. Сегодня мы были вознаграждены за этот труд — турнир прошел на самом высоком уровне. Теперь у нас в планах проведение чемпионата Евразии для детей, юношей и юниоров. Это новый интересный проект, который мы предложим на Генеральной ассамблее FEI в Москве. Будем надеяться, что представители всех 140 стран нас поддержат».
Осенью эта ассамблея впервые соберется в российской столице. Ожидается, что порядка 400 делегатов со всего мира приедут в Москву, чтобы принять важные решения по вопросам развития конного спорта, обсудить изменения в правила соревнований и другие вопросы. А завершится мероприятие вручением ежегодной премии FEI Awards.
В 2019 году в России уже состоялось несколько значимых конноспортивных событий. Например, в феврале в Москве прошел международный семинар судей по выездке 5*, собравший более 50 человек со всего мира, от которых зависит вектор развития данной дисциплины. В мае в Санкт-Петербурге в «Экспофоруме» был организован Кубок президента ФКСР, ставший одним из самых посещаемых турниров по конному спорту за последние годы. А в июне проведен квалификационный турнир «Токийский тур», на котором сборная России по выездке завоевала путевку на Олимпиаду в Токио.
Федерация конного спорта России впервые провела в Москве Международный семинар судей по выездке 5*.
На 2020 год ФКСР уже запланировала множество ярких мероприятий, которые, мы уверены, тоже не оставят равнодушным поклонников конного спорта.
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Фото: Виктория Федулова, Николай Злобин
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