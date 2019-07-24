В прошлом году в Люксембурге прошел первый международный гольф-турнир, организованный East-West United Bank. И вот 19—20 июля игроков принимали уже наши клубы. Забегая вперед, скажем, что победила российская сборная, но дружеская атмосфера, азарт и веселье достались всем поровну.

16 июля в штаб-квартире холдинга снова принимали гостей в формате Officeparty. Участники программы «Мое лето в президентской академии» РАНХиГС прогулялись по офису, пообщались с командой и, хочется верить, четче осознали, в каком направлении будут двигаться дальше.

19 июля в загородном комплексе Maxima Park состоялся международный турнир по конкуру и выездке, который порадовал зрителей своей зрелищностью и завершился победой российских команд.

Редакция Finparty



Все статьи автора Было ярко! Чемпионат Евразии по конному спорту прошел под Москвой

19 июля в загородном комплексе Maxima Park состоялся международный турнир по конкуру и выездке, который порадовал зрителей своей зрелищностью и завершился победой российских команд.

Первый в истории чемпионат Евразии по конному спорту собрал под своими флагами спортсменов из Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и России. Сборные соревновались в выездке и конкуре — дисциплинах, которые по красоте и эффектности могут соперничать друг с другом.

Конкур предполагает преодоление препятствий разной степени сложности. Для этого всадник должен не только уверенно держаться в седле, но и по-настоящему виртуозно управлять лошадью. На чемпионате дистанция состояла из двух гитов (этапов), а высота препятствий достигала внушительных 140 см.

Сначала разрыв между командой России и ближайшими преследователями — всадниками из Узбекистана — составлял всего одно штрафное очко. Однако во втором гите удача осталась на стороне россиян, так что команда в составе Анны Шатуновой, Анатолия Шишкова, Вадима Череваня и Сергея Петрова упрочила свое лидерство, одержав победу.

Параллельно на выездковом поле соревновались представители Белоруссии, Киргизии и России. Результатом совместных усилий Софьи Анищевой, Юлии Винницкой, Александры Карташовой и Валерии Соколовой стало второе командное золото, доставшееся российским наездникам.

На торжественное награждение победителей были приглашены представители посольств стран — участниц чемпионата и постоянные партнеры Федерации конного спорта России (ФКСР). На турнире побывали и поклонники верховой езды из числа российских знаменитостей. Также состязания посетили делегаты Международной федерации конного спорта (FEI) во главе с ее президентом, членом МОК Ингмаром Де Восом.

По словам организаторов, чемпионат Евразии по конному спорту несет в себе идею мира, дружбы и взаимопомощи. Он объединил команды, которые достаточно редко совместно участвуют в других соревнованиях. Ну а проведение состязаний именно в России стало очередным важным шагом на пути развития конного спорта в нашей стране.

«Конечно, становиться победителями турнира очень приятно, — говорит президент ФКСР Марина Сечина. — Но мы должны помнить, что за этими победами лежит большой труд организаторов, спортсменов, тренеров и всех тех, кто ухаживает за лошадьми. Сегодня мы были вознаграждены за этот труд — турнир прошел на самом высоком уровне. Теперь у нас в планах проведение чемпионата Евразии для детей, юношей и юниоров. Это новый интересный проект, который мы предложим на Генеральной ассамблее FEI в Москве. Будем надеяться, что представители всех 140 стран нас поддержат».

Осенью эта ассамблея впервые соберется в российской столице. Ожидается, что порядка 400 делегатов со всего мира приедут в Москву, чтобы принять важные решения по вопросам развития конного спорта, обсудить изменения в правила соревнований и другие вопросы. А завершится мероприятие вручением ежегодной премии FEI Awards.

В 2019 году в России уже состоялось несколько значимых конноспортивных событий. Например, в феврале в Москве прошел международный семинар судей по выездке 5*, собравший более 50 человек со всего мира, от которых зависит вектор развития данной дисциплины. В мае в Санкт-Петербурге в «Экспофоруме» был организован Кубок президента ФКСР, ставший одним из самых посещаемых турниров по конному спорту за последние годы. А в июне проведен квалификационный турнир «Токийский тур», на котором сборная России по выездке завоевала путевку на Олимпиаду в Токио.

На 2020 год ФКСР уже запланировала множество ярких мероприятий, которые, мы уверены, тоже не оставят равнодушным поклонников конного спорта.

Анна Клеман, Майра Курмангалиева, Марина Сечина, Вита Козлова, Елена Терехова, Ольга Рейман

Анастасия Задорина

Елена Ищеева (Finparty), Улан Илишкин («Росбанк L'Hermitage Private Banking»)

Наталья Воронкова, Ирина Узденова

Татьяна Пашун («Императорский фарфор»)

Михаил Федоров (Ассамблея народов Евразии), Марина Сечина, Майра Курмангалиева, Диана Аль Шаер (Ассамблея народов Евразии)