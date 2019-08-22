В поисках молекулы страсти

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14 августа «Бриллиантовый клуб» собрался на закрытой вечеринке. Дамы узнали об истории парфюмерии, послушали нишевые ароматы и научились их правильно наносить.

Идейным вдохновителем и организатором мероприятия стала Наталия Черкасова, основательница парфюмерного проекта La Niche, который проходит в рамках ежегодной международной выставки Intercharm. Проект объединяет независимые марки, которые предназначаются самым искушенным любителям ароматов. О парфюмерии и о нишевых ароматах Наталия знает так много, как, пожалуй, немногие эксперты в нашей стране.

Наталия Черкасова

Для вечеринки выбрали соответствующее уровню место — бутик Molecule, портфолио марок которого может удовлетворить абсолютно все вкусы: от аутентичного смолистого и дымного Востока до легких фантазийных композиций лучших европейских парфюмеров. Ведущий специалист, тренинг-директор компании Esterk Lux Parfum Илья Волков для гостей провел небольшую экскурсию в мир истории парфюмерии и авторский мастер-класс по подбору и нанесению ароматов.

Илья Волков

«Формат получился не вполне обычным для подобных мероприятий благодаря тому, что вечеринка была камерной. Это дало возможность для разговора, а не «чтения лекции» в буквальном понимании. Прекрасные дамы очень живо интересуются нишевыми ароматами, — прокомментировал Илья Волков. — Ниша сейчас в тренде, поэтому особенно приятно обсуждать тот самый любимый предмет работы и прекрасные творения парфюмеров с людьми увлеченными и увлекающимися».

В уютной атмосфере ресторана Salumeria за легким ужином шел горячий разговор о том, что ароматы не могут быть афродизиаками (эта роль все-таки отводится пище и некоторым продуктам), но определенно являются «аттрактантами» — привлекают внимание. В частности, так работает индольная составляющая туберозы и жасмина, которые на сегодняшний день являются одними из самых популярных парфюмерных компонентов.

А испытывали эту особенность запахов гостьи уже на практике — в этот вечер в Molecule был ажиотаж даже по меркам, бесспорно, популярных Патриков! Из непознанного дамы «Бриллиантового клуба» отметили для себя ряд открытий. Оказывается, ароматы можно наносить разными способами: горизонтальным и вертикальным. Вертикальный начинается от щиколоток и может закончиться самой макушкой, при этом для каждой из зон можно брать свой аромат, которые в результате сольются в неповторимый букет.

Горизонтальное же нанесение делит тело ровно пополам, где каждая сторона удостаивается своей ноты. Смело? Конечно, но именно эти милые открытия позволили дамам выбирать себе парфюмерию долго и тщательно, чтобы на утро в общем чате обменяться впечатлениями от ароматной ночи.