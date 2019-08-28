В «Открытие Private Banking» поговорили о генетике

На днях студенты, проходящие стажировку в различных подразделениях «Дом.РФ», узнали из первых уст об основных тенденциях на рынке жилищного строительства. Встреча с отраслевыми экспертами состоялась в формате бизнес-завтрака.

20 августа в офисе «Открытие Private Banking» состоялся интересный разговор c биоинформатиком, генеральным директором компании yRisk Андреем Афанасьевым. Речь шла о генах, наследственности и обо всем, что с этим связано.

20 августа в офисе «Открытие Private Banking» состоялся интересный разговор c биоинформатиком, генеральным директором компании yRisk Андреем Афанасьевым. Речь шла о генах, наследственности и обо всем, что с этим связано.

Андрей Афанасьев, Виктория Денисова

В рамках клуба Art of Life гости «Открытия» регулярно встречаются со знаковыми персонами из мира искусства, культуры и науки, чтобы из первых уст услышать о самых актуальных событиях в этих сферах. «Проект не финансовый, хотя и создан в стенах банка, — заметила руководитель «Открытие Private Banking» Виктория Денисова. — Он дает возможность узнать что-то новое, хорошо и с пользой провести время. Мы находим темы, интересные нам самим, и приглашаем людей к обсуждению, диалогу». На встречи Art of Life приходят как постоянные члены клуба, так и новые гости. Для них это прекрасный повод пообщаться в неформальной обстановке с командой банка.

Светлана Бондарчук, Виктория Денисова

Андрей Шенк, Кирилл Дегтярев

Открытия в генетике последних лет, такие как возможность редактировать геном человека, проводить все более точные ДНК-тесты и создавать «дизайнерских детей», привлекают к этой теме пристальное внимание. Поэтому героя вечера собралось послушать немало гостей.

Свою лекцию Андрей Афанасьев, выпускник физфака МГУ, биоинформатик , создатель стартапов в области генетики, начал с небольшого теоретического вступления. Ученый рассказал, что в каждой клетке нашего организма есть ядро, в котором находятся хромосомы, состоящие из хитро уложенных нитей ДНК. Ели мы их вытянем, то увидим, что они составлены из парных азотистых оснований — аденина (A), гуанина (G), цитозина(C), тимина (T). Эти элементы складываются в некие законченные «предложения» — гены. В нашем геноме содержится более трех миллиардов пар таких буквенных знаков, зашифровывающих важную информацию.

В ходе глобального научно-исследовательского проекта «Геном человека» выяснилось, что у нас с вами около 20 000 генов. И это, на самом деле, очень скромная цифра. Человека опередили такие, казалось бы, простейшие создания, как пшеница и даже лук — у них геном в несколько раз больше. Впрочем, посчитать гены — не значит расшифровать содержащиеся в них данные. Афанасьев утверждает, что сейчас дела обстоят так, как будто мы купили толстенную книгу, изучили ее, но поняли 2% из написанного. Если говорить о количестве генов, о которых мы что-то знаем, то это 5000—6000.

Однако и это число, по мнению биоинформатика, дает миру интересную информацию. Например, что интеллект и депрессия наследуются (хотя ученые не до конца понимают, с какими генами они связаны). Или что наши способности определяются как генетикой, так и средой — причем последней, возможно, даже сильнее. Афанасьев привел такое сравнение: набор генов человека сродни компьютеру, а среда — это программное обеспечение, которое в него загружается. Бывает, что железо не тянет хороший софт, а случается, что мощному железу достаются одни сплошные вирусы.

Ученый подробно остановился на генетических заболеваниях, объяснил, почему очень важно хранить медицинскую историю своей семьи и опрашивать ближайших родственников. Часто эта информация говорит больше, чем генетические тесты.

Также он рассказал, что наши вкусовые рецепторы кодируются отдельными генами. Существуют люди, различающие самые тонкие оттенки вкуса, а есть те, которые к ним практически невосприимчивы. Калифорнийская компания под названием Vinome (соединившая в названии вино с геномом и выбравшая себе логотип в виде штопора с двойной спиралью) построила на этом бизнес. Она предлагает всем желающим пройти генетический тест и по нему подобрать идеальный для конкретного человека напиток.

Афанасьев упомянул и об интересных случаях генетических аномалий. Например, у финского лыжника Ээро Мянтюранта была мутация в гене EPOR, благодаря которой в крови спортсмена содержалось больше эритроцитов, нежели у обычных людей. Соответственно, его мышцы активнее снабжались кислородом и он был выносливее. Из этой же серии — мутация в гене, отвечающем за выработку миостатина, регулятора роста мышц. Из-за нее иногда рождаются дети, которые уже в раннем возрасте становятся «качками». У всех этих случаев есть обратная сторона — такие особенности организма приводят к небольшой продолжительности жизни.

Что касается создания сверхлюдей путем генной инженерии, то до этого, по мнению ученого, еще очень далеко. Максимум, что мы сейчас можем сделать, — это отредактировать гены так, чтобы ребенок родился здоровым. Но привносить в геном какие-то суперспособности человечество не в состоянии.

В конце вечера гости смогли задать эксперту вопросы (большинство из них касалось здоровья и ДНК-тестов) и обсудить с ним интересующие темы уже более приватно, во время фуршета.

Организаторы встречи приготовили для гостей еще один приятный сюрприз — розыгрыш годового членства в консьерж-сервисе «Открытие Private Banking», к которому прилагалась карта лояльности. С этими подарками домой ушли пятеро счастливчиков, и двое из них оказались супругами! Ну а команда банка уже начала планировать, какого гостя пригласить в следующий раз. Планка поставлена высокая.



Владимир Гурьянов, Елена Шерстнева