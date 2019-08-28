В «Открытие Private Banking» поговорили о генетике

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20 августа в офисе «Открытие Private Banking» состоялся интересный разговор c биоинформатиком, генеральным директором компании yRisk Андреем Афанасьевым. Речь шла о генах, наследственности и обо всем, что с этим связано.
В рамках клуба Art of Life гости «Открытия» регулярно встречаются со знаковыми персонами из мира искусства, культуры и науки, чтобы из первых уст услышать о самых актуальных событиях в этих сферах. «Проект не финансовый, хотя и создан в стенах банка, — заметила руководитель «Открытие Private Banking» Виктория Денисова. — Он дает возможность узнать что-то новое, хорошо и с пользой провести время. Мы находим темы, интересные нам самим, и приглашаем людей к обсуждению, диалогу». На встречи Art of Life приходят как постоянные члены клуба, так и новые гости. Для них это прекрасный повод пообщаться в неформальной обстановке с командой банка.
Открытия в генетике последних лет, такие как возможность редактировать геном человека, проводить все более точные ДНК-тесты и создавать «дизайнерских детей», привлекают к этой теме пристальное внимание. Поэтому героя вечера собралось послушать немало гостей.
Свою лекцию Андрей Афанасьев, выпускник физфака МГУ,
В ходе глобального научно-исследовательского проекта
Однако и это число, по мнению биоинформатика, дает миру интересную информацию. Например, что интеллект и депрессия наследуются (хотя ученые не до конца понимают, с какими генами они связаны). Или что наши способности определяются как генетикой, так и средой — причем последней, возможно, даже сильнее. Афанасьев привел такое сравнение: набор генов человека сродни компьютеру, а среда — это программное обеспечение, которое в него загружается. Бывает, что железо не тянет хороший софт, а случается, что мощному железу достаются одни сплошные вирусы.
Ученый подробно остановился на генетических заболеваниях, объяснил, почему очень важно хранить медицинскую историю своей семьи и опрашивать ближайших родственников. Часто эта информация говорит больше, чем генетические тесты.
Также он рассказал, что наши вкусовые рецепторы кодируются отдельными генами. Существуют люди, различающие самые тонкие оттенки вкуса, а есть те, которые к ним практически невосприимчивы. Калифорнийская компания под названием Vinome (соединившая в названии вино с геномом и выбравшая себе логотип в виде штопора с двойной спиралью) построила на этом бизнес. Она предлагает всем желающим пройти генетический тест и по нему подобрать идеальный для конкретного человека напиток.
Афанасьев упомянул и об интересных случаях генетических аномалий. Например, у финского лыжника Ээро Мянтюранта была мутация в гене EPOR, благодаря которой в крови спортсмена содержалось больше эритроцитов, нежели у обычных людей. Соответственно, его мышцы активнее снабжались кислородом и он был выносливее. Из этой же серии — мутация в гене, отвечающем за выработку миостатина, регулятора роста мышц. Из-за нее иногда рождаются дети, которые уже в раннем возрасте становятся «качками». У всех этих случаев есть обратная сторона — такие особенности организма приводят к небольшой продолжительности жизни.
Что касается создания сверхлюдей путем генной инженерии, то до этого, по мнению ученого, еще очень далеко. Максимум, что мы сейчас можем сделать, — это отредактировать гены так, чтобы ребенок родился здоровым. Но привносить в геном какие-то суперспособности человечество не в состоянии.
В конце вечера гости смогли задать эксперту вопросы (большинство из них касалось здоровья и ДНК-тестов) и обсудить с ним интересующие темы уже более приватно, во время фуршета.
Организаторы встречи приготовили для гостей еще один приятный сюрприз — розыгрыш годового членства в консьерж-сервисе «Открытие Private Banking», к которому прилагалась карта лояльности. С этими подарками домой ушли пятеро счастливчиков, и двое из них оказались супругами! Ну а команда банка уже начала планировать, какого гостя пригласить в следующий раз. Планка поставлена высокая.
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