«Just дуй it!» Летняя спартакиада ОТП Банка

Спортивные состязания и конкурсы, солнце и море мыльных пузырей — так 24 августа на стадионе «Красная пресня» прошла летняя спартакиада для сотрудников ОТП Банка.

В этом году спортивный праздник банка проходил под слоганом «Just дуй it» (почему выбран именно он, мы расскажем чуть позже).

Тех, кто посетил спартакиаду, ждало множество развлечений. Приходили на нее целыми семьями. Прямо у входа маленьких спортсменов встречали герои мультсериалов «Фиксики» и «Три кота»: Симка, Нолик, Компот и Карамелька. Они устраивали веселые конкурсы и фотосессии. Рядом в шатре можно было сделать аквагрим, угоститься сахарной ватой и потанцевать под зажигательные мелодии.

Дети с удовольствием участвовали в различных играх. Тут были петанк, гигантская дженга, огромная рогатка с мягкими птичками Angry Birds, большой надувной замок и даже боулинг с надувными кеглями. Также работала творческая мастерская, где проходил мастер-класс по раскрашиванию бейсболок.





В 11:00 ведущий объявил спартакиаду открытой и раскрыл секрет ее девиза. «Слоган Just do it знаком каждому и настраивает на победы миллионы людей, — пояснил он. — А почему «дуй»? Конечно, потому что мы решили добавить фана. Но у слогана есть и более глубокий смысл: всем нам тоже как воздух нужны победы. А еще мы приготовили сегодня огромное количество надувных развлечений. Будем сдувать все неприятности и притягивать к себе рекорды и успех».

Сергей Белов

Директор по персоналу ОТП Банка Наталья Рощина отметила: «Стало уже доброй традицией собираться в Москве в конце лета. Оно вернулось в Москву как раз день проведения нашей спартакиады, и это добрый знак».

На спартакиаде к московским коллегам присоединились сотрудники банка из Твери, Элисты, Челябинска и Омска. Участников собралось так много, что они составили шесть команд для футбольного турнира, пять — для волейбольного, более десяти — для прохождения полосы препятствий «Тропа лидера». Всех любителей спорта поддерживали друзья и родные.

Наталья Рощина

Страсти кипели нешуточные. Спортсмены буквально вырывали друг у друга победу в напряженной борьбе, а болельщики переживали за своих героев и всячески их подбадривали. Самой громкой и слаженной оказалась группа поддержки из Твери. Ее участники прыгали, махали руками и повторяли кричалку: «Тверь вперед, всех порвет и с победою уйдет!» Забегая вперед, скажем, что команде действительно удалось занять призовое место.

Пока шли соревнования и спортсмены на поле сменяли друг друга, гости спартакиады могли насладиться разнообразными блюдами из русской, грузинской, американской и азиатской кухонь.

В то время когда жюри подводило итоги, зрителей развлекали чемпионы России по футбольному фристайлу. Они устроили яркое шоу: казалось, что гравитацию отменили, и мяч в их умелых руках (и ногах) на какое-то время зависал в воздухе или, наоборот, набирал невероятную скорость. Мастеров футбольного фристайла сменили девушки-барабанщицы.





Наконец пришло время объявить результаты состязаний. Первое место на «Тропе лидеров» заняла команда из Москвы с поэтическим названием «Безумный чизбургер». Кстати, именно ее игроком оказался обладатель лучшего личного результата.

В футболе победа досталась сборной из Омска, а «серебро» взяли москвичи. Приз за третье место заслужили игроки из Твери, причем их болельщики так бурно этому радовались, что объявление волейбольных итогов пришлось отложить на несколько минут. Перекричать дружную группу поддержки не смог даже ведущий в микрофон.

В конце концов страсти улеглись и были объявлены последние победители — лучшими в волейболе стали спортсмены из Омска. Да, здесь сибиряки заткнули всех за пояс.













В финале на сцену поднялись участники шоу-группы «Желтый чемодан», а зрителям раздали флакончики для выдувания мыльных пузырей. И вот, полностью оправдывая слоган мероприятия, в небо полетели мыльные пузыри!



Гости расходились по домам не только довольные, но и немного загоревшие — четыре часа на ярком солнце не прошли даром. Уходили для того, чтобы через год вернуться и заново ощутить атмосферу спорта и праздника.