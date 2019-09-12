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Корреспондент

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Societe Generale в России создала лабиринт в «Аптекарском огороде»

Субботнее утро 7 сентября для многих сотрудников компаний группы Societe Generale в России выдалось «зеленым». Они посвятили его одному из самых интересных направлений садового искусства — созданию затейливого лабиринта из живых растений.

Финансовая группа давно и активно участвует в экологических инициативах. Самая крупная из них — проводимая с 2013 года акция «Цветущий город», благодаря которой в Москве появилось более 1000 деревьев и кустарников. Три года назад к проекту присоединился ботанический сад МГУ — «Аптекарский огород». За это время сотрудники Росбанка и его филиала «Росбанк Дом» (ранее — «ДельтаКредит»), Русфинанс Банка, лизинговой компании ALD Automotive и страховой группы Societe Generale Insurance высадили здесь 150-метровую аллею из гортензий, миксбордер, а также сад из 400 хост и тюльпановые клумбы. Теперь им предстояло создать лабиринт из кустарников высотой полтора метра.

На входе каждому выдавали «реквизит» — белую шляпку, которая могла бы защитить гостя от солнечных лучей: сентябрьское утро обещало быть по-летнему теплым. Приглашенные собирались на лужайке, где находились разноцветные пуфики и стога сена. Зеленое пространство «Аптекарского огорода» быстро переключало всех в режим релаксации: пока шли последние приготовления к мероприятию, можно было послушать пение птиц, медитируя на капустные грядки.

Те, кому по душе более активный отдых, участвовали в викторине. Нужно было вытянуть из колоды карточку с буквой алфавита и вспомнить три растения, названия которых с нее начинаются. Справившиеся с заданием получали билеты на разовое посещение «Аптекарского огорода» в течение года. Мы, например, мучительно воевали с буквой «у», выдав такие варианты: укроп, улун, урюк. «Спорные вы дали ответы, ну да ладно. Засчитано!» — сжалился над нами ведущий.

Для детей были предусмотрены свои развлечения. В сопровождении аниматоров они посетили компостный двор, где увидели оборудование для переработки древесины, а еще познакомились с отелем для хищных насекомых. Хотя последние борются с насекомыми-вредителями, но им самим непросто обустроиться в агрессивной городской среде. Чтобы они прижились, для них создали деревянные укрытия.

 
 
 
 
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Возле одного из таких укрытий мы встретили руководителя розничного бизнеса Росбанка Алексея Лолу с семьей. В ходе разговора выяснилось, что он стал полноценным городским жителем не так давно. «Я родился и вырос в частном доме в Краснодаре, потом во время учебы в США тоже находился в аналогичных условиях: рядом были газоны и деревья, — пояснил наш собеседник. — И только переехав в Нью-Йорк, а оттуда в Москву, я понял, что такое настоящие каменные джунгли. Теперь при первой возможности прихожу с семьей сюда, в уютный оазис в самом центре столицы».

Алексей Лола с семьей
Алексей Лола с семьей

Вместе с директором «Аптекарского огорода» Алексеем Ретеюмом участников акции поприветствовали топ-менеджеры компаний Societe Generale в России. «Наша финансовая группа не только поддерживает экономику страны, но и заботится об экологии, — подчеркнул заместитель председателя правления, руководитель «L'Hermitage Private Banking Росбанк» Улан Илишкин. — Участвуя в подобных инициативах, мы ощущаем причастность к важной задаче: делаем чище и лучше пространство, в котором живем». А Алексей Ретеюм пообещал всем участие в садовых работах с удвоенным энтузиазмом: «При таких условиях иначе быть не может — все вокруг цветет и пахнет».

Алексей Ретеюм
Алексей Ретеюм
Улан Илишкин
Улан Илишкин

Распределившись на группы, волонтеры приступили к делу. Перед каждой командой стояла своя задача: одни отправились сажать тюльпаны, другие — лабиринт из кизильников и западных туй. Улана Илишкина мы встретили на одной из аллей с двумя лопатами в руках. Топ-менеджер пошутил, что ему уже следует защитить кандидатскую по биологии — он был на всех акциях в «Аптекарском огороде», за это время много чего вскопал, разровнял и взрастил.

«Растения приносят невероятно много пользы для души, — отметил Илишкин. — Когда ты приходишь сюда раз за разом и видишь плоды своих трудов, тебя переполняют радостные эмоции. А еще от растений и от самой земли мы получаем ощущение теплоты и опоры, которого не хватает в повседневности».

А вот финансовый директор, член правления Росбанка Александр Овчинников на акции оказался впервые. Но заверил, что и у него существуют свои форматы общения с природой: «У меня дома есть грейпфрут, выращенный из косточки. И еще люблю выбираться на дачу, правда это не так часто удается».

Александр Овчинников
Александр Овчинников

Вместе с другими участниками своей группы Овчинников пошел «поднимать целину» — все вспомнили не только о названии романа Михаила Шолохова, но и о том, что это трудоемкое занятие. Луковицы тюльпанов предстояло посадить в грунт, который давно не обрабатывался. «А это значит, друзья, что вам для начала нужно перекопать землю, разровнять ее граблями и только потом формировать канавки для луковиц», — провел инструктаж главный садовник Антон Дубенюк.

 
 
 
 
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Председателю правления Русфинанс Банка Сергею Озерову и директору ALD Automotive Фредерику Амену в составе другой группы досталась работа не менее ответственная — высаживать блоки кустарников, которые в итоге должны были превратиться в лабиринт из живой изгороди.

«Растения в буквальном смысле делают нашу жизнь ярче, объемнее, без них мир стал бы серым, — поделился с нами Озеров. — Зелень у меня всегда ассоциируется с радостью, вот и сегодня приятно смотреть на эти изумрудные кустарники. Сразу поднимается настроение». А Фредерик Амен добавил, что акция показывает возможность гармоничного взаимодействия человека с окружающей средой. «Это очень важно, ведь природа так хрупка, — считает он. — В этом году Франция пережила небывалую жару, и все растения в моем доме погибли. Климатические аномалии заставляют нас задуматься о том, какие шаги предпринять, чтобы сберечь планету».

Сергей Озеров (Русфинанс Банк), Улан Илишкин (Росбанк), Сабин Эсташ (Societe Generale Insurance), Фредерик Амен (ALD Automotive)
Сергей Озеров (Русфинанс Банк), Улан Илишкин (Росбанк), Сабин Эсташ (Societe Generale Insurance), Фредерик Амен (ALD Automotive)

Кустарники высаживались в уже выкопанный котлован, но их нужно было выставить по указанному плану. «Здесь идет первая перегородка, затем вторая, — руководил процессом ландшафтный архитектор «Аптекарского огорода» Артем Паршин. — Ровно прижимаем растения к доске. Вот тут кизил, а здесь туя!» «Как в шахматы играем, — пошутил кто-то из банковских «садоводов». — Хорошо мозги разомнем». «И мышцы тоже: блоки довольно тяжелые», — послышалось рядом.

Артем Паршин
Артем Паршин

Когда зеленые стены выстроились в определенную комбинацию, Алексей Ретеюм объявил работы завершенными. Получившийся извилистый путь первыми прошли дети, а затем и взрослые. Те же, кому интересно наблюдать за чужими передвижениями сверху, могли сделать это с «Альпийского бельведера» — искусственного холма с горными растениями, который расположен поблизости.

Фото: Надя Дьякова
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