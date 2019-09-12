Ставя амбициозные цели и начиная движение к ним, мы волей-неволей встаем на путь личной трансформации. Во время этого долгого и трудного путешествия мы должны измениться — превратиться в победителей, подобно героям сказок и былин.

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора Societe Generale в России создала лабиринт в «Аптекарском огороде»

Субботнее утро 7 сентября для многих сотрудников компаний группы Societe Generale в России выдалось «зеленым». Они посвятили его одному из самых интересных направлений садового искусства — созданию затейливого лабиринта из живых растений.

Финансовая группа давно и активно участвует в экологических инициативах. Самая крупная из них — проводимая с 2013 года акция «Цветущий город», благодаря которой в Москве появилось более 1000 деревьев и кустарников. Три года назад к проекту присоединился ботанический сад МГУ — «Аптекарский огород». За это время сотрудники Росбанка и его филиала «Росбанк Дом» (ранее — «ДельтаКредит»), Русфинанс Банка, лизинговой компании ALD Automotive и страховой группы Societe Generale Insurance высадили здесь 150-метровую аллею из гортензий, миксбордер, а также сад из 400 хост и тюльпановые клумбы. Теперь им предстояло создать лабиринт из кустарников высотой полтора метра.

На входе каждому выдавали «реквизит» — белую шляпку, которая могла бы защитить гостя от солнечных лучей: сентябрьское утро обещало быть по-летнему теплым. Приглашенные собирались на лужайке, где находились разноцветные пуфики и стога сена. Зеленое пространство «Аптекарского огорода» быстро переключало всех в режим релаксации: пока шли последние приготовления к мероприятию, можно было послушать пение птиц, медитируя на капустные грядки.

Те, кому по душе более активный отдых, участвовали в викторине. Нужно было вытянуть из колоды карточку с буквой алфавита и вспомнить три растения, названия которых с нее начинаются. Справившиеся с заданием получали билеты на разовое посещение «Аптекарского огорода» в течение года. Мы, например, мучительно воевали с буквой «у», выдав такие варианты: укроп, улун, урюк. «Спорные вы дали ответы, ну да ладно. Засчитано!» — сжалился над нами ведущий.

Для детей были предусмотрены свои развлечения. В сопровождении аниматоров они посетили компостный двор, где увидели оборудование для переработки древесины, а еще познакомились с отелем для хищных насекомых. Хотя последние борются с насекомыми-вредителями, но им самим непросто обустроиться в агрессивной городской среде. Чтобы они прижились, для них создали деревянные укрытия.



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Возле одного из таких укрытий мы встретили руководителя розничного бизнеса Росбанка Алексея Лолу с семьей. В ходе разговора выяснилось, что он стал полноценным городским жителем не так давно. «Я родился и вырос в частном доме в Краснодаре, потом во время учебы в США тоже находился в аналогичных условиях: рядом были газоны и деревья, — пояснил наш собеседник. — И только переехав в Нью-Йорк, а оттуда в Москву, я понял, что такое настоящие каменные джунгли. Теперь при первой возможности прихожу с семьей сюда, в уютный оазис в самом центре столицы».

Алексей Лола с семьей

Вместе с директором «Аптекарского огорода» Алексеем Ретеюмом участников акции поприветствовали топ-менеджеры компаний Societe Generale в России. «Наша финансовая группа не только поддерживает экономику страны, но и заботится об экологии, — подчеркнул заместитель председателя правления, руководитель «L'Hermitage Private Banking Росбанк» Улан Илишкин. — Участвуя в подобных инициативах, мы ощущаем причастность к важной задаче: делаем чище и лучше пространство, в котором живем». А Алексей Ретеюм пообещал всем участие в садовых работах с удвоенным энтузиазмом: «При таких условиях иначе быть не может — все вокруг цветет и пахнет».

Алексей Ретеюм

Улан Илишкин

Распределившись на группы, волонтеры приступили к делу. Перед каждой командой стояла своя задача: одни отправились сажать тюльпаны, другие — лабиринт из кизильников и западных туй. Улана Илишкина мы встретили на одной из аллей с двумя лопатами в руках. Топ-менеджер пошутил, что ему уже следует защитить кандидатскую по биологии — он был на всех акциях в «Аптекарском огороде», за это время много чего вскопал, разровнял и взрастил.

«Растения приносят невероятно много пользы для души, — отметил Илишкин. — Когда ты приходишь сюда раз за разом и видишь плоды своих трудов, тебя переполняют радостные эмоции. А еще от растений и от самой земли мы получаем ощущение теплоты и опоры, которого не хватает в повседневности».

А вот финансовый директор, член правления Росбанка Александр Овчинников на акции оказался впервые. Но заверил, что и у него существуют свои форматы общения с природой: «У меня дома есть грейпфрут, выращенный из косточки. И еще люблю выбираться на дачу, правда это не так часто удается».

Александр Овчинников

Вместе с другими участниками своей группы Овчинников пошел «поднимать целину» — все вспомнили не только о названии романа Михаила Шолохова, но и о том, что это трудоемкое занятие. Луковицы тюльпанов предстояло посадить в грунт, который давно не обрабатывался. «А это значит, друзья, что вам для начала нужно перекопать землю, разровнять ее граблями и только потом формировать канавки для луковиц», — провел инструктаж главный садовник Антон Дубенюк.



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Председателю правления Русфинанс Банка Сергею Озерову и директору ALD Automotive Фредерику Амену в составе другой группы досталась работа не менее ответственная — высаживать блоки кустарников, которые в итоге должны были превратиться в лабиринт из живой изгороди.

«Растения в буквальном смысле делают нашу жизнь ярче, объемнее, без них мир стал бы серым, — поделился с нами Озеров. — Зелень у меня всегда ассоциируется с радостью, вот и сегодня приятно смотреть на эти изумрудные кустарники. Сразу поднимается настроение». А Фредерик Амен добавил, что акция показывает возможность гармоничного взаимодействия человека с окружающей средой. «Это очень важно, ведь природа так хрупка, — считает он. — В этом году Франция пережила небывалую жару, и все растения в моем доме погибли. Климатические аномалии заставляют нас задуматься о том, какие шаги предпринять, чтобы сберечь планету».

Сергей Озеров (Русфинанс Банк), Улан Илишкин (Росбанк), Сабин Эсташ (Societe Generale Insurance), Фредерик Амен (ALD Automotive)

Кустарники высаживались в уже выкопанный котлован, но их нужно было выставить по указанному плану. «Здесь идет первая перегородка, затем вторая, — руководил процессом ландшафтный архитектор «Аптекарского огорода» Артем Паршин. — Ровно прижимаем растения к доске. Вот тут кизил, а здесь туя!» «Как в шахматы играем, — пошутил кто-то из банковских «садоводов». — Хорошо мозги разомнем». «И мышцы тоже: блоки довольно тяжелые», — послышалось рядом.

Артем Паршин

Когда зеленые стены выстроились в определенную комбинацию, Алексей Ретеюм объявил работы завершенными. Получившийся извилистый путь первыми прошли дети, а затем и взрослые. Те же, кому интересно наблюдать за чужими передвижениями сверху, могли сделать это с «Альпийского бельведера» — искусственного холма с горными растениями, который расположен поблизости.