В российском подразделении Visa будет новый гендиректор, назначены глава компании «ВТБ Капитал Форекс», вице-президент МТС и директор по корпоративным коммуникациям «МегаФона», кадровые изменения произошли в «Дом.РФ», одноименном банке и инвесткомпании ITI Capital.

Некоторые книги переворачивают сознание, заставляют по-другому посмотреть на свою профессию и даже жизнь. Ассоциация АССА составила список произведений, которые хорошо бы прочитать каждому, кто хочет добиться успеха.

Редакция Finparty



Все статьи автора 12 книг, которые должны быть в библиотеке каждого финансиста

Некоторые книги переворачивают сознание, заставляют по-другому посмотреть на свою профессию и даже жизнь. Ассоциация АССА составила список произведений, которые хорошо бы прочитать каждому, кто хочет добиться успеха.

«Трилогия желаний»

Теодор Драйзер

Знаменитая масштабная трилогия Драйзера состоит из книг «Финансист», «Титан» и «Стоик». Их главный герой — Фрэнк Каупервуд, чьим прототипом послужил американский миллионер Чарльз Йеркс. Романы показывают, как финансовый мир с детства формирует в человеке характер коммерсанта и биржевого дилера. Своим трудолюбием и упорством, а иногда мошенничеством и обманом Каупервуд достигает власти и богатства.

«Атлант расправил плечи»

Айн Рэнд

Magnum opus американской писательницы, в котором она восхваляет свободу предпринимательской деятельности. По мнению Рэнд, низкие налоги и невмешательство государства в экономику позволят стране, обществу и человеку развиваться и улучшаться. Идеи автора, заложенные в романе, были взяты на вооружение либертарианским движением. Сюжет строится вокруг таинственной фигуры Джона Голта. Рэнд представляет его как совершенного человека — умного, красивого, целеустремленного и свободного.

«Морган»

Джин Строус

Перед нами биография Джона Пирпонта Моргана, предпринимателя и крупного финансиста конца XIX — начала XX века. За свою жизнь он построил тысячи километров железных дорог, поучаствовал в создании таких предприятий, как General Electric, United States Steel и AT&T, развил собственную банковскую империю и в 1907 году помог спасти американскую экономику от глубокого финансового кризиса. Биография Моргана не только позволит узнать о его заслугах, но и расскажет, как можно стать самым влиятельным человеком своего времени, не обладая напрямую политической властью.

«Из третьего мира — в первый»

Ли Куан Ю

Сегодня мало кто вспоминает, что долгое время Сингапур был отсталой коррумпированной страной с высоким уровнем бедности. Ее путь развития кардинально поменялся в 1959 году с приходом к власти Ли Куан Ю. Он полностью искоренил коррупцию из государственного аппарата, либерализовал экономику и превратил Сингапур в один из главных финансовых центров мира. В своих мемуарах бывший политик подробно рассказывает о трудностях и специфике экономических реформ, а также о возможностях воплощения «сингапурского экономического чуда» в других государствах.

«Восхождение денег»

Ниал Фергюсон

Книга британского историка позволяет узнать о происхождении главного платежного средства человечества. Он описывает развитие экономических отношений с древнейших времен, а также объясняет, как появились и потом менялись деньги. Отдельно автор рассматривает работу механизмов, которые используют государства для регулирования финансовой сферы. Книга была написана в период коллапса банковской системы 2008 года, поэтому Фергюсон сделал упор на природе экономических кризисов.

«Добыча»

Эмиль Золя

Один из лучших романов французского писателя-реалиста, в котором он изобличает пороки буржуазного общества. Во время перестройки Парижа главный герой ради богатства проворачивает чудовищные по наглости и цинизму махинации. Роскошь и слава, эгоизм и распущенность — Золя блистательно описывает эпоху Второй Французской республики. Роман дает понять, что большие деньги могут не только обогатить человека, но и развратить.

«Менялы»

Артур Хейли

В этом произведении мастер производственного романа приоткрывает завесу тайны над жизнью финансовых организаций. Банк здесь — неприятное место, в котором личная выгода и повышение по службе для сотрудников куда важнее закона, этики и нравственности. Хейли подробно описывает его устройство, не забывая между тем про увлекательный сюжет. «Менялы» дадут возможность по-новому взглянуть на банковскую отрасль и лишний раз убедиться, насколько тяжело в ней получить место руководителя.

«Волк с Уолл-стрит»

Джордан Белфорт

Автобиография самого известного биржевого афериста современности. Джордан Белфорт, начавший свою карьеру у Ротшильдов, основал собственную компанию и мошенничал, продавая акции фирм-однодневок. В конце концов его раскрыли и отправили в тюрьму, где он написал о своей жизни. Книга изобилует не только объяснением финансовых схем и описанием работы на Уолл-стрит, но и подробностями безумной ночной жизни Белфорта. Эта автобиография легла в основу одноименного фильма Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

«Почему одни страны богатые, а другие бедные»

Дарон Аджемоглу, Джеймс А. Робинсон

В своей книге экономисты пытаются ответить на вопрос, поставленный в названии. С распространенными версиями, что дело в культуре или географическом расположении, авторы не согласны. По их мнению, упадок или развитие государства зависит в первую очередь от характера политических и экономических институтов. Свой тезис ученые подтверждают многочисленными примерами как из истории, так и из современности.

«Дэн Сяопин и трансформация Китая»

Эзра Фогель

Дэн Сяопин останется в истории как один из величайших реформаторов. При нем Китай начал развивать «социалистическую рыночную экономику», заметно снизил уровень бедности, наладил отношения с Западом и вернул Гонконг — нынешний важный финансовый центр Азии. Что способствовало превращению аграрной страны во вторую экономику мира всего за полвека? Ответ — в этой книге. К слову, о ней хорошо отзывался Билл Гейтс.

«Фрикономика»

Стивен Левитт, Стивен Дабнер

Своеобразный учебник, который дает ответы на нетривиальные вопросы о финансах. Авторы рассматривают различные повседневные проблемы через экономическую призму и логически объясняют свой подход. Например, Левитт и Дабнер рассказывают об аналитике из США, который благодаря обычным бубликам измерил «коэффициент честности» среди белых воротничков. Собрав много подобных примеров, авторы утверждают: если знаешь, как и что мерить, то мир не кажется таким уж сложным и все в нем вполне поддается объяснению.

«Незнайка на Луне»

Николай Носов

В детстве «Незнайка» воспринимается как сказка о стране коротышек. Прочитав же книгу в более сознательном возрасте, понимаешь, что это еще и учебник мировой экономики. Луна здесь — цитадель капитализма. Спрутс — монополист, следящий за тем, чтобы частная собственность оставалась неприкосновенной. Пончик — предприниматель, открывший новую для рынка нишу (соль). Он быстро богатеет, но терпит неудачи в конкуренции с крупными игроками и разоряется. Есть и акционерные общества, основатели которых обманывают своих вкладчиков. Носов простым языком описывает экономические отношения с помощью сказочного сюжета, давая пищу для размышления читателям юным и не только.