«Уралсиб» отметил приход осени масштабной спартакиадой

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14 сентября в мытищинском спорткомплексе «Строитель» состоялась крупнейшая спартакиада в истории банка «Уралсиб». На состязания приехали 160 игроков и 300 болельщиков из московских и региональных подразделений кредитной организации.

14 сентября в мытищинском спорткомплексе «Строитель» состоялась крупнейшая спартакиада в истории «Уралсиба», организованная службой по работе с персоналом банка. На состязания приехали 160 игроков и 300 болельщиков из московских и региональных подразделений.

Первыми на площадку прибыли спортсмены. Отметившись в списках участников, они отправились на завтрак, а затем на разминку. Чуть позже стали подтягиваться группы поддержки. Гидрометцентр прогнозировал дожди и ветра, поэтому на обязательной регистрации всем выдавали сначала дождевики, а потом и пледы. Последние весьма пригодились вечером во время финальной игры на открытом стадионе.





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Церемония открытия спартакиады получилась яркой. Все было громко, спортивно и парадно: шоу барабанщиков и футбольных фристайлеров, подъем флага и представление команд. В названиях последних в большинстве случаев фигурировали имена отделений банка или регионов, но были и вполне себе креативные варианты: «Забиваки», «Дикий Северо-Запад», Green Machine и так далее.





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Председатель правления банка Константин Бобров произнес небольшую, но очень бодрую и вдохновляющую речь. «Несмотря на то, что сегодня все соревнуются, мы все равно вместе и мы команда, — сказал он. — Эта спартакиада — праздник единения».

Флаг мероприятия доверили поднять самому активному участнику «Лаборатории идей» — внутреннего проекта «Уралсиба», где сотрудники выдвигают свои предложения по оптимизации банковских процессов, улучшению сервисов, а также другие полезные идеи и решения.

В программу были включены соревнования по двум видам спорта: волейболу и мини-футболу. И сразу после церемонии открытия команды разошлись по площадкам спорткомплекса — сражаться за звание сильнейших. Пока особенно темпераментные зрители болели за своих с трибун, другие наблюдали за ходом матчей на экранах в установленных на улице шатрах, удобно расположившись в креслах-подушках. Вариант уличной фан-зоны получился более гедонистическим. В ней был накрыт фуршетный стол, имелся пункт аквагрима, который, к слову, пользовался особым успехом, а также были организованы столы со всем необходимым для рисования плакатов болельщиков. Можно было попробовать свои силы в аэрохоккее, отработать удар на гольф-дорожках или собрать башню в игре-головоломке «Дженга».



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В то время как гости соревнований осваивали развлекательную программу, участники перешли к полуфиналам, а затем и к финалам. В заключительном волейбольном матче сошлись команды «Алга» Приволжского федерального округа и «ГО-Москва» (головного офиса банка в Москве). Игра была острой, напряженной, а фанаты — очень эмоциональными. В итоге победу одержала «Алга» со счетом 2:0.

Когда дело дошло до финала по футболу, всех пригласили на открытые трибуны стадиона. Побороться за первое место предстояло командам «Москва-ЦО» и «Интерлизинг + НФК» из Санкт-Петербурга. Репортаж этого матча вели известный футбольный комментатор Георгий Черданцев и ведущий мероприятия Кирилл Бобров. Они как могли заводили публику. Болельщики отвечали взаимностью. Как у настоящих футбольных фанатов, речевок у них было много: «Москва, вперед!», «Уралсиб!», «Кирилл, давай!» — это в честь игрока, который забил больше всего голов. Самой необычной речевкой стала: «Судья — молодец!» Георгий Черданцев позже признался, что за всю карьеру никогда не слышал подобного выкрика с трибун. Завершился матч со счетом 4:0 в пользу команды «ГО-Москва». Два гола на свой счет записал директор по развитию автокредитования Кирилл Нуждов, один — главный специалист управления автобизнеса Анатолий Красников и еще один — руководитель дирекции аудита дочерних компаний Жаргал Гатапов.





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Перед церемонией закрытия спартакиады решили наградить самую активную группу поддержки — болельщиков из Уфы. Им вручили спортивные бутылки для воды, украшенные логотипом банка. А после того, как ведущий представил всех судей и комментаторов мероприятия, со сцены к собравшимся вновь обратился Константин Бобров. «Я подозревал, что будет здорово, но не думал, что настолько! — признался он. — Большое всем спасибо: и участникам, и организаторам из «Корпоративного университета». Постараемся, чтобы такое мероприятие получилось провести и в следующем году!»

Затем пришло время вручения призов и подарков участникам матчей, для чего все команды вышли на поле. Первым делом отметили лучших игроков волейбольного турнира. Среди женщин таким стала руководитель направления бизнес-менеджмента Мария Федосова из команды «ГО-Москва», а среди мужчин — ведущий специалист Линар Шайхелисламов из команды «Алга». Футбольных игроков тоже не оставили без внимания. Лучшим бомбардиром признали главного менеджера по работе с клиентами малого бизнеса Олега Слепушкина из «Краснодара», вратарем — сотрудника Национальной факторинговой компании Дмитрия Евдокимова из «Интерлизинг + НФК». Лучшим игроком турнира был назван Кирилл Нуждов из команды «Москва-ЦО».

По результатам волейбольного турнира на пьедестал почета наряду с командами «Алга» и «ГО-Москва» взошли игроки сборной «Южная региональная дирекция», которая заняла третье место. В футбольном первенстве бронза досталась «Краснодару», а золото и серебро, напомним, командам «Москва-ЦО» и «Интерлизинг + НФК».

Все, что было после, напоминало групповую фотосессию. В какой-то момент мы перестали понимать, где участники мероприятия, а где гости. Складывалось ощущение, что отличные спортивные результаты показал каждый. Не случайно все без исключения игроки получили почетные грамоты.

Болельщики тоже не ушли с соревнований с пустыми руками. Организаторы устроили для них большую лотерею: разыграли бейсболки с логотипами спартакиады и мячи с автографами Георгия Черданцева. И это был один из самых веселых моментов. Ведущий шутил, толпа скандировала, некоторые участники на удачу несколько раз пытались получить подарки — вдруг повезет. Одним словом, спартакиада получилась ярким и незабываемым праздником.