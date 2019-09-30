Шелест листов: 10 бизнес-новинок осени

На любой ступени карьеры важно соблюдать правила социального взаимодействия. Но сотрудники и соискатели часто их нарушают, сами того не замечая. Топ-менеджеры разных компаний рассказали порталу Ladders, в чем это проявляется.

Книжные новинки этого сезона заряжают магией утра, снабжают правилами инвестирования от самого влиятельного в мире финансиста и учат примиряться с окружающей действительностью. Читаем и берем на вооружение!

Книжные новинки этого сезона заряжают магией утра, снабжают правилами инвестирования от самого влиятельного в мире финансиста и учат примиряться с окружающей действительностью. Читаем и берем на вооружение!





Леонард Зайчковски, Дэниел Петерсон

«Преимущества плеймейкера: как поднять ментальный потенциал на новый уровень»

Что происходит в мозгу у так называемого плеймейкера — сильного спортсмена, который контролирует игру внутри команды, определяя ход противостояния? Откуда берется его стальной характер, выводящий командные достижения на новую высоту? На эти вопросы пытаются ответить консультант по повышению спортивных результатов и профессор психологии. Они объединили результаты последних исследований в области когнитивной нейробиологии с практическим опытом тренеров лучших мировых команд, чтобы помочь футболистам, хоккеистам и бейсболистам совершить скачок в своей профессиональной сфере. Но описываемые в книге методы подойдут и тем, кто сталкивается с вызовами в бизнесе. Развив в себе «когнитивный навык спортсмена», вы научитесь выживать в конкурентном деловом мире и добиваться поставленных целей.





Кэрол Дж. Лумис

«Уоррен Баффет. Танцуя к богатству!»



Под обложкой вы найдете любопытные подробности о бизнес-опыте Уоррена Баффета, его мнения об инвестициях, фондовом рынке и истории о созданной им компании Berkshire Hathaway. Книга состоит из статей и эссе разных авторов, в том числе самого «оракула из Омахи», опубликованных в журнале Fortune и прокомментированных близким другом магната — Кэрол Лумис. Особенно интересны разделы, посвященные дружбе Баффета и Билла Гейтса, описание собраний акционеров Berkshire Hathaway как «вудстокских выходных для капиталистов», размышления финансиста о жизни и благополучии. «Некоторые материальные вещи делают мою жизнь приятнее, но многие, однако, нет, — признается миллиардер. — Мне нравится частный VIP-самолет, но десяток домов кажутся слишком большой нагрузкой. Актив, который я больше всего ценю, кроме здоровья, — это разнообразные друзья на всю жизнь».





Робин Шарма

«Клуб «5 часов утра». Секрет личной эффективности от монаха, который продал свой «феррари»

Автор — специалист по мотивации, лидерству и развитию личности. В своей новой книге он делится секретами о том, как построить жизненную стратегию человеку, нацеленному на саморазвитие и успех.

Доказано, что пять часов утра — уникальный период наибольшей концентрации нашего внимания, воли и энергии. Как научиться вставать рано и использовать свое время правильно, быть энергичным, успевать больше без вреда организму? Робин Шарма уверен, что следовать «философии рассвета» не так сложно, как кажется на первый взгляд. В качестве примеров он приводит истории богатейших финансистов, предпринимателей и членов королевских семей, которые ранние подъемы довели до автоматизма.





Екатерина Кононова

«Конструктор идеальной жизни»

Система #HarmonyGirls, о которой идет речь в книге, создана успешной предпринимательницей и специалистом в области брендинга. По сути, это движение женщин, развивающихся вместе и поддерживающих друг друга во всем. Личный опыт, ссылки на полезные ресурсы, советы от экспертов в разных областях — информация, собранная под обложкой, поможет читательницам в расстановке жизненных приоритетов и не только. Благодаря практическим упражнениям в конце каждой главы вы шаг за шагом будете продвигаться к осуществлению желаний и обретению себя.





Кен Швабер

«Скрам: гибкое управление продуктом и бизнесом»

Книга одного из основателей скрама — методологии для эффективного управления громоздкими, сложными проектами. Работа впервые публикуется на русском языке спустя 15 лет после выхода оригинала. Для этого издания текст был обновлен с учетом всех внесенных в методологию изменений. Книга адресована собственникам компаний и менеджерам, которые хотят научиться быстро менять направление разработки своих продуктов и сервисов, выстраивать доверительные отношения с клиентами и обходить конкурентов.









Константин Батанов

«Ни хао! Как вести дела с китайскими партнерами»

Автор книги — китаист, переводчик, кандидат экономических наук — 25 лет общается с китайцами почти каждый день. И сам много лет прожил в Поднебесной. Он предупреждает: стать своим для китайцев невозможно. Для них иностранцы всегда будут чужими, даже те, кто идеально владеет их языком или состоит в браке с представителем их нации.

Основываясь на многолетнем опыте консультирования китайских и российских партнеров, автор рассказывает об особенностях культуры и менталитета наших восточных соседей. Он на примерах показывает, какая логика скрывается за курьезными, казалось бы, поступками жителей Поднебесной. В книге подробно описаны классические тактики, которыми китайцы пользуются с древности, и даются практические советы по деловому этикету, переговорам и сотрудничеству.





Майк Микаловиц

«Сначала заплати себе»

Американский предприниматель, автор пяти бизнес-книг доказывает читателям, что проверенный временем бухгалтерский учет не работает. И предлагает обратный подход – Profit First. Его суть проста: из любого дохода вы изымаете заранее определенный процент прибыли. Оставшиеся средства распределяете на пять основных счетов, из которых затем финансируете свои расходы. По словам автора, его последователи достигают впечатляющих результатов. Например, сокращают время на финансовое планирование до 60 минут в неделю, снижают расходы на 20% и увеличивают выручку на 258%. В новой книге Майк Микаловиц объясняет, почему описываемый метод приводит к высоким показателям, и предлагает план действий для уверенного роста бизнеса.





Нин Джеймс

«Внимание самому важному. От стресса и хаоса к осмысленности и концентрации»

Известный консультант по повышению продуктивности уверена, что большинство из нас растрачивают свое внимание на пустяки: его крадут смартфоны, информационные шумы и вредные привычки. В итоге возникает знакомая проблема: вы устали от того, что всегда заняты, но ни одно дело не доводите до конца. Эксперт делится рекомендациями и пошаговыми техниками, как сосредоточиться на окружающем мире, первоочередных задачах и близких людях, чтобы ощутить жизнь во всей полноте. «Внимание — не роскошь, а необходимость, — подчеркивает автор. — Именно оно приносит те плоды, которые все мы хотим получить в результате своих усилий».





Владимир Кулагин, Александр Сухаревски, Юрген Мефферт

«Digital @ Scale. Настольная книга по цифровизации бизнеса»

В 2017 году доступ в Интернет получила почти половина населения планеты. По мнению авторов, таким образом цифровая революция вошла в решающую фазу. Как прогнозируют эксперты McKinsey Global Institute, в ближайшие 20 лет до 50% производственных операций в мире будут автоматизированы. Этот процесс по масштабу сопоставим с промышленной революцией XVIII–XIX веков. Тогда она позволила отдельным странам ускорить темпы экономического роста в разы, став на многие десятилетия лидерами мировой экономики. Сегодня шанс реализовать свой потенциал в ходе цифровой революции есть у российских компаний.

В книге на поучительных историях различных брендов доказывается, почему цифровизация необходима для выживания на рынке всем компаниям — вне зависимости от их года основания и направления деятельности.





Марк Мэнсон

«Все хреново. Книга о надежде»

Новая работа от автора бестселлера «Тонкое искусство пофигизма» посвящена надежде. Бескомпромиссный в формулировках Марк Мэнсон пишет, что слепая вера в лучшее — фигня, а главная проблема нашего времени — кризис зрелости. Мы живем в лучшую из эпох: победили множество болезней, окружили себя комфортом технологий и имеем доступ к знаниям. Однако все больше тревожимся и постоянно испытываем ощущение, что все плохо. Мэнсон призывает примириться с окружающей действительностью и принимать мир таким, какой он есть. Рецепты выработки трезвого взгляда на жизнь он и приводит в книге.