Команды мечты: участники Finopolis сыграли в «мировой» хоккей

В день, когда состоялась литературная гостиная «Бриллиантового клуба»﻿ с писательницей Дианой Машковой, вышла ее книга «Я — Сания. История сироты». Она сама мама троих приемных детей, руководитель программы «Просвещение» фонда «Арифметика добра», поэтому знакома с вопросами сиротства не понаслышке. Это и стало главной темой нашего разговора.

15 октября на одной из главных американских бирж прошли первые сделки с акциями Freedom Holding Corp. Впервые в истории листинг на NASDAQ получила брокерская компания с российскими корнями.

В этом году сочинский форум Finopolis завершился спортивно — на ледовой арене «Шайба» сошлись команды «Финополис» и «Мир». Матч закончился со счетом 4:3 в пользу первой.

В этом году сочинский форум Finopolis завершился спортивно — на ледовой арене «Шайба» сошлись команды «Финополис» и «Мир». Матч закончился со счетом 4:3 в пользу первой.

Форум инновационных финансовых технологий запомнился не только интересными дискуссиями на панельных сессиях, яркими стендами, но и напряженной борьбой, развернувшейся на льду «Шайбы» в последний день мероприятия. Напомним, что это уже второй хоккейный матч в истории Finopolis. Первый состоялся в прошлом году и ознаменовал открытие форума.

Как и в прошлый раз, состав ледовых дружин определили жеребьевкой накануне матча. Вышло так, что между двумя командами практически равномерно распределились представители разных организаций, среди которых были НСПК (оператор платежной системы «Мир»), Банк России, Сбербанк, «МегаФон», «БизнесИнформТехнологии», «Домейн», «Гознак», ProSoft, «КлаудФэктори», «Компас Плюс» и другие.



Владимир Комлев (НСПК), Александр Кожевников, Сергей Оксузян (Банк России)

Специальным гостем матча стал Александр Кожевников. Он торжественно открыл товарищескую игру символическим вбрасыванием шайбы. А после состязания советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта пообщался с болельщиками, сфотографировался со всеми желающими и дал автографы.





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Счет в команде «Мира» открыл генеральный директор НСПК Владимир Комлев. На 13-й минуте матча с передачи Сергея Беляева (НСПК) он забросил шайбу в ворота противника. Также в этой команде голами отметились Иван Каптюхин (ЦБ) и Никита Кустарников (Сбербанк). В «Финополисе» одну шайбу забил Артем Макаров из ЦБ и еще три — его коллега Данила Кирияк, которого потом признали самым ценным игроком матча.

В перерывах болельщики могли посмотреть выступления фигуристов.

Никита Кустарников (Сбербанк)

Андрей Баранов (ProSoft)



Никита Кустарников (Сбербанк) 1 /4



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«Мне очень приятно отметить, что встречаться не только за круглыми столами, но и на льду — на матче «Мира» — стало традицией форума, — поделился Владимир Комлев. — Здорово, что у наших коллег из банков и компаний-партнеров всегда есть желание и силы выходить на лед, несмотря на насыщенную деловую программу и график встреч. Неважно, проводится матч во время открытия или закрытия форума, — это всегда азарт и позитивные эмоции, которые заряжают и остаются с нами надолго. Спасибо всем участникам за отличную игру!»



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Виктор Барилкин (Гознак), Григорий Погребной (НСПК)

Вячеслав Бондаренко (Сбербанк)