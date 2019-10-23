Фильмы про этику, которые должен посмотреть каждый финансист

Что важнее — этические нормы или собственная карьера? Иногда финансистам приходится выбирать. Тем интереснее будет посмотреть фильмы из специальной подборки ассоциации АССА, в которых вопросы этики ставятся ребром.

Что важнее — этические нормы или собственная карьера? Иногда финансистам приходится выбирать. Тем интереснее будет посмотреть фильмы из специальной подборки ассоциации АССА, в которых вопросы этики ставятся ребром.





«Подслушанное»





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Трое коллег из отдела экономических преступлений — Джонни, Джин и Макс — долго следят за крупной компанией, занимающейся манипуляциями на рынке ценных бумаг. Однажды они подслушивают разговор генерального директора и секретарши о том, что акции должны резко подорожать. Джин и Макс решают воспользоваться ситуацией: одному нужны деньги на операцию сыну, а другой хочет доказать будущему тестю свою независимость. Джонни покрывает подопечных, но об утечке становится известно. Никто не осознавал, к чему это приведет, — торги останавливают, а против команды из трех полицейских начинают внутреннее расследование по подозрению в махинациях.





«Адвокат дьявола»









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Успешный адвокат Кевин Ломакс известен тем, что не проиграл ни одного дела за всю карьеру, хоть и защищал очень сомнительных людей. Герой не отступает даже тогда, когда узнает, что подсудимый явно виновен. Победа приносит ему новую работу, хорошие деньги и роскошную квартиру в Нью-Йорке. Кевин, с головой погруженный в дела, игнорирует происходящие вокруг вещи: его жену начинают посещать странные видения, возникающие проблемы решаются сами по себе, а те, кто препятствуют его карьерным успехам, внезапно умирают. Постепенно он начинает осознавать, что все это не может быть совпадением. Открывшаяся правда ставит Кевина в сложную ситуацию — ему надо принять решение, от которого зависят жизни других.





«Убить пересмешника»









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Аттикус Финч — уважаемый юрист из небольшого городка на юге Америки, защищающий невиновного афроамериканца, которого обвинили в изнасиловании белой женщины. Адвокат делает все возможное, несмотря на презрение со стороны горожан, чьи расовые предрассудки не дают им здраво оценивать ситуацию. Одновременно развивается и другая сюжетная линия — подрастающие дети Аттикуса на фоне истории с отцом осознают, что такое справедливость и сострадание, учатся делать выбор и за него отвечать.





«Шпионский мост»









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Бруклинский страховой адвокат Джеймс Донован попадает в сложную ситуацию: в Нью-Йорке ему поручают защиту Рудольфа Абеля, обвиняемого в шпионаже для СССР. Протагонист оказывается между двух огней, где первый — этическая сторона профессии и отстаивание прав клиента, а второй — негативная реакция общественности. Донован добивается отмены смертной казни для Абеля, ссылаясь на то, что его впоследствии можно будет обменять. Эти доводы принимаются, и через некоторое время ЦРУ отправляет юриста в СССР договориться об освобождении взятого в плен американца — пилота самолета-разведчика. Донован блестяще справляется со своей задачей и возвращается на родину героем.





«Серпико»









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Фильм основан на реальных событиях и повествует о нью-йоркском полицейском Фрэнке Серпико. Картина затрагивает темы коррупции, совести и чести. Устроившись работать в участок, молодой Фрэнк обнаруживает, что идеалы, которым он хотел служить, давно забыты. Несмотря на то что практически все коллеги замешаны в коррупционной сети, он начинает бороться за справедливость. Серпико становится изгоем и посмешищем среди соратников, но отчаянно идет до конца. Герой понимает: противостояние бессмысленно, один он вряд ли сможет победить, но все же надеется, что станет примером для других.





«Свой человек»









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Картина также инспирирована реальной историей. Речь идет о Джеффри Уайганде, который спровоцировал кризис крупнейших табачных корпораций. Ученого, до увольнения занимавшего в одной из них должность вице-президента по исследованиям, приглашают в телешоу рассказать, как представители индустрии пренебрегают здоровьем и безопасностью потребителей. Уайганд принимает предложение несмотря на то, что связан с прежним работодателем договором о неразглашении. Перед ним стоит выбор: донести на корпорацию, в которой трудился, или поставить под угрозу безопасность общества и собственной семьи.





«Вы доверяете этому компьютеру?»





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Документальный фильм представляет собой серию интервью, посвященных возможностям искусственного интеллекта. Профессор Стэнфордского университета Джерри Каплан, предприниматель Илон Маск, футуролог Рэй Курцвейл и другие рассказывают о современных цифровых технологиях и их влиянии на наше будущее. Звучащие прогнозы во многом пессимистичны и даже пугают, на что режиссер заявляет: «Вот факты, мы вас предупредили».





«Сроки и условия могут поменяться»









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В этом захватывающем документальном фильме рассматривается тема конфиденциальности в Интернете. На что мы соглашаемся, механически нажимая кнопку «Я принимаю правила и условия пользования» на очередном сайте или в приложении? Какую информацию о нас автоматически получают и обрабатывают такие крупные компании, как Google или Facebook? Некоторые эпизоды фильма одновременно шокируют и восхищают. Но вопрос, этично ли использование незаметно собранных персональных данных, так и остается открытым.