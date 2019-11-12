Ситибанк отпраздновал запуск новой карты в «Детском мире»

В ноябре во Всероссийском музее декоративного искусства можно увидеть экспозицию из 40 уникальных платков. «Бриллиантовый клуб» побывал на открытии проекта, который стал возможен благодаря бренду Radical Chic и Фонду президентских грантов.

День революции не давал покоя. Проводить его тихо не хотелось. Поэтому пошла ва-банк и пригласила на коктейль-пати партнеров Finparty.

27 октября Ситибанк, «Детский мир» и Mastercard представили новую кредитную карту, по которой выгодно получать бонусы и тратить их на покупки. Отметить это событие решили весело, шумно и ярко.

27 октября Ситибанк, «Детский мир» и Mastercard представили новую кредитную карту, по которой выгодно получать бонусы и тратить их на покупки. Отметить это событие решили весело, шумно и ярко.

Найти нужную площадку на третьем этаже торгового комплекса «Авиапарк» среди многочисленных магазинов было несложно: мы, например, просто шли на доносившийся детский крик и смех. Маленьких участников мероприятия мы застали за выполнением секретного задания под руководством робота-трансформера. Дети прятались за колонны и всевозможные укрытия (спины родителей тоже подходили), чтобы потом выскочить и нанести удары воображаемым вражеским силам.

«Хук правой, хук левой! Резче, увереннее!» — командовал андроид, и все с азартом повторяли движения громогласного посланника из будущего. Под конец шоу дети притворялись летательными космическими сосисками под музыку из старых добрых «Бременских музыкантов», и теперь становилось очевидно, что перед нами не робот-солдат, а робот-мимими. Неудивительно, что каждому ребенку хотелось его обнять и заодно с ним сфотографироваться.

Впрочем, поводов нащелкать пару десятков кадров было хоть отбавляй: на празднике работали четыре красочных фотозоны. Чтобы сделать свою фотографию еще креативнее, можно было взять в руки бабл — табличку с забавной надписью, например «Мама любит скидки!», «Охочусь за бонусами!» или «Мечты сбываются!». Если гость проходил все зоны, о чем свидетельствовали проставленные промоутером штампы в заранее выданной листовке, то становился участником розыгрыша призов, проводившегося каждый час.

Кредитную карту «Ситибанк — Детский мир» можно было оформить непосредственно здесь же, на промостойках. При этом каждый получал еще и возможность в декабре выиграть поездку для всей семьи в парижский Диснейленд. Такой шанс будет, например, у Надежды Агрумбаевой. У ее младшей дочери среди одноклассников много друзей, на дни рождения которых принято приходить с подарком. «Так что наша семья часто заглядывает в магазины для детей, и карта пригодится», — сообщила наша собеседница.

Представитель Ситибанка рассказал обладательнице новенького пластика, что в виде бонусов начисляется до 8% от суммы каждого чека в сети «Детский мир» и 1,5% по покупкам во всех других торговых точках. Затем полученными баллами в том же «Детском мире» можно оплачивать до 100% стоимости любых товаров, в том числе продающихся со скидкой.

Надежда Агрумбаева с дочерью

Но вернемся к фотозонам, рядом с которыми царило оживление. У школьницы Марии Добосиной получилось целое приключение: на одном стенде она «полетала» на воздушном шаре, на другом — «переместилась» в парижский Диснейленд. А от вида бутафорских пончиков и рожка мороженого ее потянуло на сладкое. «Так и хотелось их лизнуть!» — воскликнула девочка.

Мария Добосина

А вот Мария Кабанова подошла к съемке со знанием дела — тут она шейку вытянула, здесь озорно улыбнулась. Маша — начинающая рекламная модель, поэтому и позировала в мамину камеру почти профессионально.

Мария Кабанова

Взрослым из числа организаторов была отведена своя роль на празднике: они выступили со сцены с поздравительными речами и поблагодарили всех, кто пришел отметить день рождения нового продукта. «Я думаю, эта карта будет полезным приобретением для родителей, ведь большинству из них известна уникальная способность детей расти не по дням, а по часам, — заметил руководитель дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Михаил Бернер. — А кто не сталкивался с ситуацией, когда поздно вечером обнаруживается, что твоему ребенку завтра на уроках потребуется, например, циркуль? Куда бежать в таких случаях? Только в «Детский мир». Поэтому мы рады предложить карту с расширенной программой лояльности, которая позволяет извлекать выгоду от покупок в этой сети магазинов и получать дополнительные бонусы от банка».

По словам директора департамента корпоративных финансов «Детского мира» Алексея Брылякова, компания требовательна к себе и партнерам, поэтому уверена в качестве и прозрачности нового совместного проекта. А старший вице-президент Mastercard в России Сале Анам добавил, что с большой вероятностью карта будет пользоваться спросом.

Алексей Брыляков, Михаил Бернер, Сале Анам

Помня о том, что большая часть аудитории — знатные сладкоежки, организаторы вечера завершили его выносом торта, состоящего из ярко-бирюзовых капкейков.