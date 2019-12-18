Девять книг о сильных и успешных женщинах

Будет ли рецессия в США? Что произойдет со ставками в России? Куда можно выгодно вложить деньги в наступающем году? На эти и другие вопросы ответили эксперты БКС.

Есть истории, которые помогают нам посмотреть на жизнь под другим углом и заставляют действовать. Ассоциация АССА подготовила подборку книг о женщинах, вдохновляющих множество людей по всему миру.

Есть истории, которые помогают нам посмотреть на жизнь под другим углом и заставляют действовать. Ассоциация АССА подготовила подборку книг о женщинах, вдохновляющих множество людей по всему миру.





#Girlboss

София Аморузо

Автобиография Софии Аморузо, основательницы Nasty Gal, крупного модного онлайн-ретейлера США середины 2010-х. Газета New York Times называла ее Золушкой от мира стартапов. Аморузо рассказывает о пути молодой девушки от мелкой воровки, прячущейся в мусорных баках, до основателя одной из самых быстрорастущих компаний в индустрии.

В 22 года, бросив учебу и потеряв цель в жизни, Аморузо устроилась работать в художественную школу — проверяла удостоверения личности у посетителей. В перерывах она продавала винтажную одежду на eBay. В итоге ее стартап Nasty Gal за следующие десять лет превратился в бизнес стоимостью $250 млн долларов, насчитывающий более 400 сотрудников. #Girlboss — книга о сильной личности, бунтарке, ее провалах и успехах.





«Я — Малала»

Малала Юсуфзай, Кристина Лэмб

Эта автобиография вышла в свет в 2013 году. Малала получила известность как подросток из Пакистана, который любит учиться в школе и ведет блог. Движение «Талибан» (запрещено в России) выступает против образования для всех, а ослушание карается смертью. В 2012 году в школьный автобус, в котором ехала Юсуфзай, зашел боевик и выстрелил в нее в упор. Девочка чудом выжила. Не отказавшись от своих принципов, она выступила в ООН с речью о праве пакистанских детей на получение знаний.

Невероятная история мужества облетела всю планету. Юсуфзай дважды была номинирована на Нобелевскую премию и получила ее в 2014 году. Журнал Time включал ее в список самых влиятельных подростков мира. Сегодня Юсуфзай продолжает вести правозащитную деятельность и бороться с притеснениями молодежи.

«Цветок пустыни»

Варис Дирие

Автобиография фотомодели сомалийского происхождения и посла доброй воли ООН, написанная в 1998 году, быстро стала популярной. В своих мемуарах Дирие рассказывает о нелегкой судьбе, стойкости и железной воле. В раннем возрасте девушка подверглась насилию и процедуре женского обрезания, а в 13 лет, чтобы избежать брака с мужчиной гораздо старше, сбежала из семьи и переехала в Лондон. Там она стала работать сперва на своего дядю — посла Сомали, а позже устроилась в McDonald’s.

Вопреки всему Дирие построила блестящую карьеру в модельном бизнесе. Она сотрудничала с известными фотографами для журналов Elle, Glamour, Vogue, была лицом брендов Chanel, Revlon, Levi’s, L'Oreal. В 2009 году вышел фильм, в основу которого легла эта книга. Сейчас Дирие живет в Австрии и стремится добиться того, чтобы во всем мире традиция женского обрезания осталась в прошлом.





«Великая. История «железной» Маргарет»

Маргарет Тэтчер

Первая в истории Великобритании женщина — премьер-министр возглавила национальное правительство в 1979 году и руководила им следующие 11 лет. В автобиографии она описывает путь от дочери простого бакалейщика до политика мирового уровня. Тэтчер рассказывает о детстве, учебе в Оксфорде, рассуждает о том, что повлияло на ее характер и жизненные ценности, вспоминает множество историй из жизни и карьеры. Многие ее непростые, часто непопулярные решения в итоге оказывались правильными и судьбоносными для страны.





«Шаг вперед»

Эми Пруди, Мишель Берфорд

История девушки Эми, которая в 19 лет заболела бактериальным менингитом. Ей удалось побороть страшную болезнь, но заплатить за это пришлось высокую цену. Ампутация ног и пересадка почки — решение, принятое врачами, в одночасье разрушило все мечты. Пройдя реабилитацию, Пруди пыталась приспособиться к жизни заново и поняла, что протезы — не помеха на пути к большим целям. Она стала заниматься сноубордом и завоевала бронзовую медаль на паралимпиаде в Сочи, начала модельную и актерскую карьеру, участвовала в шоу «Танцы со звездами», работала с Опрой Уинфри и снялась в клипе Мадонны. Пруди вдохновляет людей во всем мире, а ее книга переведена на множество языков.





«Есть, молиться, любить»

Элизабет Гилберт

Известное автобиографическое описание одного года из жизни американской журналистки и писательницы. В какой-то момент Гилберт теряет ко всему интерес и ищет способы вновь его обрести. Она разводится с мужем и отправляется в увлекательное путешествие по трем странам. В Италии наслаждается вкусной кухней, в Индии медитирует и пытается найти ответ на вопрос «Кто я?», а на Бали стремится обрести гармонию и просто жить. Гилберт не философ, однако доносит до читателя важный посыл — чтобы стать счастливыми, иногда в своей судьбе надо что-то кардинально менять.





«Коко Шанель»

Анри Гидель

Габриель Шанель, более известная как Коко, — одна из главных фигур мировой моды XX века. Ее жизнь была насыщена увлекательными событиями, успехами и неудачами, яркими романами и дружбой с величайшими людьми своего времени. Книга рассказывает о человеке, который становится легендой благодаря собственному характеру и таланту. Дочь простого ярмарочного торговца, Шанель смогла совершить революцию в моде и увековечить свое имя в истории. Уинстон Черчилль говорил о ней как об одной из самых умных, приятных и сильных женщин, с которыми ему когда-либо приходилось иметь дело.





«Мария Кюри. Подвиг длиною в жизнь»

Николай Алов

Мария Склодовская-Кюри — великий ученый, дважды нобелевский лауреат. Она стала одним из авторов термина «радиоактивность» и вместе с супругом Пьером Кюри исследовала материалы, из которых выделила элементы радий и полоний. Ей присудили десять премий и 16 медалей, избрали почетным членом 106 научных учреждений и обществ. Книга рассказывает о непростой жизни и испытаниях, выпавших на долю Кюри: тяжелом детстве, ужасных условиях учебы в Париже, борьбе со стереотипами общества. Несмотря на трудности, не жалея здоровья и сил, она была предана своему делу и добилась выдающихся результатов.





«Я, Майя Плисецкая»

Майя Плисецкая



Эта автобиография проливает свет на советский мир музыки, танца и на многочисленные небылицы, которые его окружали. Плисецкая рассказывает правду о том, как жилось артистам балета в стране победившего социализма, без прикрас описывает закулисную обстановку, гастроли, отношения с коллегами. Пострадав от сталинского террора (расстрела отца, ссылки матери), пережив слежку КГБ, она нашла в себе силы преодолеть трудности и смогла стать легендой мирового искусства.