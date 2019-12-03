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Летом 2020 года знаменитая «железная» гонка впервые пройдет в нашей стране — в Санкт-Петербурге. Участник нескольких состязаний Ironman, тренер по триатлону Александр Халаманов рассказывает, с чего начинать знакомство с этим видом спорта.

Редакция Finparty



Все статьи автора Готовимся к Ironman в России: 10 советов начинающим триатлетам

Летом 2020 года знаменитая «железная» гонка впервые пройдет в нашей стране — в Санкт-Петербурге. Участник нескольких состязаний Ironman, тренер по триатлону Александр Халаманов рассказывает, с чего начинать знакомство с этим видом спорта.

Триатлон совмещает три дисциплины: плавание, велосипедные гонки и бег. Дистанции бывают разными, но если вы новичок, то идеальными для вас будут самые короткие. Это отличный способ проверить, подходит ли вам триатлон.

В то же время неверно думать, что чем меньше дистанция, тем легче участвовать в соревновании, поскольку необходимо и быстрее ее проходить. Вообще триатлон — это преодоление себя, дополнительные эмоции и возможность почувствовать после гонки, что теперь тебе по силам все.

Если вы готовы к новому позитивному вызову, то читайте мои советы. Они помогут вам плавно и безболезненно приобщиться к увлекательному виду спорта, набирающему популярность в финансовом сообществе.





Пройдите медицинское обследование

Первое, что необходимо сделать перед тем, как приступить к тренировкам, — проверить свой организм. Для начала достаточно будет общего анализа крови и функционального тестирования, которое поможет тренеру определить оптимальные для вас нагрузки.





Найдите себе союзника

Важно, чтобы рядом находились люди, которые будут мотивировать вас к занятиям. Триатлон — тяжелый спорт, поэтому союзники очень важны на первом этапе подготовки.





Выберите тренера

Если вы хотите достичь ощутимого результата, спортивный наставник вам жизненно необходим. Он поможет определить исходный уровень вашей подготовки, грамотно распишет план занятий. Опытный тренер убережет вас от типичных ошибок в технике, которые могут привести к травмам и потере интереса к спорту. Их сложно исправлять, поэтому лучше не совершать. В идеале необходимо все время работать с одним и тем же специалистом, довериться ему и выполнять его наставления.





Определитесь с целями

Целью может быть финиш в какой-нибудь интересной гонке, улучшение своего предыдущего результата или просто поддержание спортивной формы и нетворкинг. Триатлон называют новым гольфом, потому что благодаря ему легко можно налаживать связи, заводить интересные знакомства. Выбирайте понравившуюся гонку и регистрируйтесь на нее, это даст мотивацию к подготовке. Если ваша глобальная цель — участие в мировом чемпионате Ironman World Championship, значит, нам есть о чем поговорить.





Подберите оборудование

Перед покупкой оборудования необходимо проконсультироваться со специалистами. Предложений на рынке очень много, и нужно найти баланс цены и качества, в каком бы ценовом сегменте вы ни выбирали.





Занимайтесь не менее пяти раз в неделю

Тренировки должны стать для вас привычкой. Обычно она вырабатывается в течение первых трех недель систематических занятий — именно в этот начальный период формируется устойчивая привязанность к физическим упражнениям. Триатлон — это циклический вид спорта, но очень разнообразный, поэтому скучно не бывает.





Высыпайтесь в период тренировок

Сон — важнейшая часть вашей подготовки к соревнованиям. Следует выработать режим: рано ложиться и рано просыпаться, желательно в одно и то же время. Если вы будете спать меньше пяти часов, то результата занятий не ощутите.





Совершенствуйтесь сразу в трех дисциплинах

Новичкам нужно развивать навыки в плавании, велоспорте и беге параллельно. При этом высокие тренировочные нагрузки в начале пути категорически запрещены. Главное в спортивной подготовке — это постоянство.





Пройдите спринт-дистанцию

Прежде чем двигаться к глобальной цели, необходимо попробовать силы в короткой гонке. Начните со спринтерской дистанции в 25,75 км. Вы сможете почувствовать, что такое триатлон, и понять, что можете добиваться в нем результатов.





Верьте в себя и занимайтесь триатлоном!