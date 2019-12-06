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Своя игра: кубок «БизнесДром — ЕЮС 2019» собрал 250 финансистов

Где можно увидеть финансистов, бодро бегающих в шортах и майках по изумрудному газону? Например, на десятом турнире по мини-футболу, который прошел 23 ноября в спортивном комплексе академии «Спартака».

В соревнованиях участвовало 20 команд, а почетными гостями кубка стали легендарный футболист Александр Мостовой и российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков. Конечно, не обошлось без фотосессии с известными спортсменами.

 
 
 
 
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Александр Легков, Александр Мостовой
 
 
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На групповом этапе команды провели по четыре матча и в сумме забили 76 голов. В итоге были определены участники серебряного и золотого плей-офф.

На турнире была организована большая развлекательная программа для групп поддержки и игроков. С маленькими болельщиками на протяжении дня занимались аниматоры. 

Все участники спортивного праздника могли подкрепиться гречневой кашей и чаем из полевой кухни, которая стала уже визитной карточкой турнира. Кроме того, быстро восстановить запас энергии футболистам помогали полезные фруктовые чипсы и пастила. 

Игроки каждой команды приняли участие в футбольных челленджах. Например, пытались, не роняя на газон мяч, довести его до ворот и забить гол. А в чат-боте Novabot все желающие участвовали в конкурсе прогнозов. Победитель угадал одного из финалистов и счет решающего матча в основное время.

Волонтеры из Ассоциации развития финансовой грамотности и ведущий турнира Александр Ермолаев провели интересную викторину. Ее участники среди прочего угадывали, почему из итальянского языка к нам пришло слово «банк» (стол по-итальянски будет banko) и в какой стране была выпущена самая большая по номиналу и тяжести монета (в Канаде, весом 100 кг и достоинством 1 млн канадских долларов). Состоялся и розыгрыш традиционной спортивной лотереи.

 
 
 
 
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До решающего матча серебряного плей-офф дошли команды Модульбанка и ВСК. Банкиры смогли сломить сопротивление страховщиков со счетом 1:0 и получили заслуженную награду. Третье место заняла команда ОТП Банка.

 
 
 
 
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В финале золотого плей-офф встретились спортсмены из «Европейской юридической службы» (ЕЮС) и «Росгосстраха». Финал прошел в упорной борьбе, и основное время завершилось со счетом 0:0. А в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 победу одержали игроки ЕЮС, став чемпионами турнира. Бронзовую награду второй год подряд завоевала команда «Ингосстраха».

 
 
 
 
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А вот интересная статистика о турнире от компании Novabot:

точка2.pngболее 250 участников;
точка2.png137 раз мяч побывал в сетке ворот;
точка2.png123 гола забито в основное время;
точка2.png56 матчей проведено;
точка2.png20 команд участвовало в состязаниях;
точка2.png14 голов забито в трех сериях пенальти в плей-офф;
точка2.png2,4 гола в среднем приходилось на один матч.

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Павел Самиев,
генеральный директор агентства «БизнесДром»

— Наш кубок по праву считается самым массовым однодневным турниром на финансовом рынке. И хочется отметить его здоровую соревновательную атмосферу. К юбилейному кубку мы подготовили вместе с партнерами большое количество активностей для всех участников, чтобы никому не пришлось скучать. Поздравляю наших друзей из «Европейской юридической службы» с победой! Мы вовсю уже планируем проведение весеннего кубка, поэтому команды могут уже сейчас сообщить организаторам о своем желании принять в нем участие.

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Сергей Бекренев,
основатель «Европейской юридической службы»

— Как и в прошлом году, турнир получился очень представительным. Хочу поблагодарить всех его участников! Наша команда в прошлый раз не вышла из группы, но мы сделали правильные выводы, упорно тренировалась и результатом этих усилий стала победа! Спасибо всем коллегам.

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