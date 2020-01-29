«Бриллиантовый клуб» открывает сезон электрическим турмалином

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В московской галерее ювелирной марки Ilgiz F есть очень интересный формат общения — «Ювелирные среды». В январе хозяйка бутика Дина Насырова пригласила участниц клуба и своих клиентов поговорить о камне месяца — турмалине.

В московской галерее ювелирной марки Ilgiz F есть интересный формат общения — «Ювелирные среды». В январе хозяйка бутика Дина Насырова пригласила участниц клуба и своих клиентов поговорить о камне месяца — турмалине.

Елена Ищеева, Дина Насырова, Ильгиз Фазулзянов, Ольга Нестерова, Оксана Печенежская

— Дина, вы меня удивили, — начала я прямо с порога. — Почему камень января — турмалин? Ведь во всех источниках он никак не относится к Козерогам или Водолеям. Это не их камень.

— Это не их камень потому, что они его еще не купили, — остроумно парировала Дина, хитро подмигнув и пообещав все объяснить, когда гости вечера соберутся.

На этот раз витрины бутика четко отражали тематику встречи — турмалины разных цветов и огранок заботливо укладывались на мягкую замшу руками самого маэстро, художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова. Мне тоже доверили принять в этом участие, что я восприняла как высший критерий лояльности к моей персоне. Камни меня лечат давно. Я рядом с ними успокаиваюсь и словно растворяюсь в их гранях.

— Ильгиз, вы часто используете турмалины в своей работе?

— Постоянно. Дело в том, что по своей цветовой гамме турмалин очень разнообразен. Это позволяет мне как художнику воплощать любые смелые идеи. Другого такого богатого по колористике камня я просто не знаю.

Гости с восторгом изучали витрины, делясь впечатлениями, кому какой цвет больше подходит. И тут жена ювелира взяла слово, чтобы объяснить, чем же именно турмалин привлек ее внимание в январе.

— Все очень просто, — начала Дина, — посмотрите за окно, у нас серо и пасмурно. А потому мне захотелось ярких красок именно сейчас, зимой! Турмалин вас сегодня покорит и очарует, уж поверьте мне.

И она передала слово преподавателю Геммологического центра МГУ Оксане Печенежской.

В своей презентации Оксана раскрыла камень нестандартно и разносторонне — аж никто не поверил, что побывал на самой настоящей лекции. Оказывается, турмалин — это минерал с электрическим зарядом. Его название переводится как «притягивающий пепел». В Африке кто-то в древних веках случайно бросил его в огонь — и турмалин притянул к себе золу.

В его химический состав входит порядка 25 элементов таблицы Менделеева. Такой «роскоши» больше ни один самоцвет себе позволить не может!







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Алую разновидность турмалина часто путают с рубином. И хотя самоцвет не относится официально к группе самых дорогих драгоценных камней, некоторые его экземпляры затмевают по стоимости даже алмаз. Таковы найденные в 1980-х на единственном месторождении в Бразилии уникальные лучистые камни — турмалины параиба неонового небесного отлива. Их стоимость за карат в последние годы взметнулась в десятки раз.

Мы всем залом принялись гадать, для чего были куплены вот эти два огромных камня, которые Оксана сфотографировала на выставке в Гонконге, когда их приобретала клиентка из России. Достигая почти 40 карат каждый, они ушли… на серьги! Вот это действительно, как говорится, полцарства за коня.

Где стоит покупать хорошие камни? Легко ли подделать турмалин? Как он оценивается с учетом его полихромности? Нам продемонстрировали и объяснили, что турмалин меняет цвет в зависимости от угла просмотра. Эта опция называется плеохроизм. Мы с интересом поучаствовали в споре ювелира и геммолога, к какой же группе разумней отнести самоцвет — к драгоценной или полудрагоценной, к которой его и причисляют. Ведь не зря легендарные исторические короны монархов украшены именно этим камнем? Алый, как в короне Анны Иоанновны, — символ власти, зеленый в норвежском уборе королей — символ благоденствия. Турмалин оказался настолько богат на легенды о силе и помощи людям, что все участники вечера открыли для себя его вновь. Скепсис и недооцененность самоцвета улетучились сами собой.





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— Очень приятный вечер получился, — поделилась впечатлениями одна из клиенток галереи. — Узнала для себя много нового и провела время в компании красивых, позитивных людей. Камень, да и сама галерея Ильгиза, которого я знаю давно, заиграли другими красками. Вот вам и плеохроизм в действии!

Следующим камнем месяца «Ювелирной среды» избран опал. Следите за анонсами галереи Ilgiz F. Судя по тем украшениям, что в ней представлены, это будет нечто особенное...

По инициативе Дины Насыровой порталу Finparty предложено пригласить на вечер пять VIP-гостей. Если вас интересует эта тема, вы доверяете моему вкусу и хотите попасть в окружение «Бриллиантового клуба», то пишите на news@finparty.ru. Буду рассматривать претендентов лично в течение пяти дней после выхода публикации в эфир. До встречи 12 февраля в сиянии магического опала!