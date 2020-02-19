«Ювелирная среда» собрала почитателей опала

Недостаток ресурсов зачастую мешает малому и среднему бизнесу участвовать в госзакупках. О способах решения этой проблемы мы побеседовали с Александром Че, генеральным директором компании «Межотраслевое агентство регионального экономического развития» (МАРЭР).

Утром 6 февраля посетителей дополнительного офиса «Даниловский» ждал сюрприз: в качестве «стажеров» их обслуживали директор розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач и руководитель департамента продаж и развития Татьяна Волошина.

Галерея Ilgiz F верна намеченным планам и провела очередную встречу-лекцию для почитателей драгоценных камней. На этот раз изучению подвергся мистический опал.

Галерея Ilgiz F верна намеченным планам и провела очередную встречу-лекцию для почитателей драгоценных камней. На этот раз изучению подвергся мистический опал.

Дамы прибывали в бутик в украшениях из виновника торжества. Опал любят женщины яркие и харизматичные. Ведь считается, что искристый самоцвет очень сильно притягивает внимание, поэтому носят его абсолютно уверенные в себе особы.

Мэри Адамия

Мэри Адамия — одна из поклонниц творчества Ильгиза Фазулзянова. Впервые она обратила внимание на работы ювелира на выставке в Гостином Дворе аж 20 лет назад. Неповторимость, изысканность, качество эмали — для нее это основные характеристики творчества мастера. На вечер Мэри пожаловала в сете из огненного опала в черной эмали из последней коллекции художника.

Людмила Антонова

Участница «Бриллиантового клуба» Людмила Антонова покорила всех собравшихся неимоверной гаммой камней — от яркого голубого до нежнейшего молочно-розового. Она приобретает любимый самоцвет в различных уголках мира во время многочисленных путешествий. Поэтому этот вечер в галерее пропустить никак не могла.

Ильгиз Фазулзянов, Елена Ищеева

Мастер позволил дамам насладиться палитрой таинственных опалов разных цветов и огранок не только в своих работах, но и продемонстрировал уникальные образцы из частной коллекции. Дотронуться до такого богатства — уже счастье. Бутик в этот вечер был переполнен эмоциями и блеском гостей.

Оксана Печенежская

Подробно рассказав об уникальной некристаллической структуре камня, который отчасти состоит из воды, геммолог Оксана Печенежская обратила внимание, что загадочные переливы — это результат особых условий и температур 10-миллионной давности (!). Опал любит оседать на доисторических скелетах животных и даже пнях. Порой в его сполохах находят зашифрованные послания — так, известен случай, когда в самородке явно высвечивался китайский иероглиф, это позволило продать камень в разы дороже.





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Любопытный факт: на опалы во всем мире цена договорная, здесь нет четкой стоимости карата. Вот как добытчик свою находку оценил, во столько он на продажу ее и выставляет. Самые престижные и дорогие — черные опалы из Австралии. Уникальность ландшафта, внутриземных вод и высоких температур создают яркие и неповторимые камни. Разновидностей опала множество и приближается к сотне: от «северного сияния» и «арлекина» до «кровавого сердца».

Мой фаворит вечера — каплевидный темно-синий опал с зеленоватыми сполохами — оказался родом из Эфиопии. Таинственный и гладкий кабошон рука отпускать не хотела…

Самой именитой поклонницей украшений с опалами была английская королева Виктория. Каждой своей дочери она дарила неимоверные комплекты с этим самоцветом. Ордена Британской монархии и даже платья (!) нередко украшали и расшивали именно опалами. Кто-то ценил неимоверную энергетическую силу камня, кому-то в мистических сполохах виделась очевидная магия. Одним словом, нерукотворное чудо! В этом убедились абсолютно все участники вечера, когда вживую и на видео были продемонстрированы опаловые узоры разных континентов и мастей.



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Для художника этот камень — неимоверная палитра для творчества, о чем свидетельствовали колье и кольца, выставленные в молочных витринах.

Гости разошлись ближе к полуночи, что, несомненно, можно признать успехом: так о многом им хотелось узнать и спросить. Хозяйка галереи Дина Насырова напоследок анонсировала, что в марте поговорим избранным кругом о жемчуге. Подробности я вам, конечно, сообщу на FP — в нашей стране жемчуг любят многие.