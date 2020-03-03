Фиксики в банке. В Почта Банке!

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Покажите ребенка, который не знает фиксиков. Правильно, нет такого. Именно поэтому Почта Банк и ИД «Комсомольская правда» взяли их в помощники, чтобы рассказать детям обо всем, что связано с деньгами, — в спецвыпуске журнала «Фиксики в банке».

Покажите ребенка, который не знает фиксиков. Правильно, нет такого. Именно поэтому Почта Банк и ИД «Комсомольская правда» взяли их в помощники, чтобы рассказать детям обо всем, что связано с деньгами, — в спецвыпуске журнала «Фиксики в банке».

Современный банк — это не только офисы, в которых клиенты проводят финансовые операции. Это умная структура с передовыми IT-решениями, электронными сервисами, сложными устройствами, поэтому технологичные мультяшные человечки идеально подошли для того, чтобы в увлекательной и понятной форме объяснить, как там все устроено. А как все устроено в самом журнале, мы попросили рассказать первоклассника Максима Байкова и PR-директора Почта Банка Ольгу Очеретину.

Спецвыпуск «Фиксики в банке» включает шесть историй, посвященных самым разным темам: кредитным картам, бумажным и электронным деньгам, устройству банкомата и биометрии, мобильному и интернет-банку, доступности финансовых услуг в далеких районах, экологии и благотворительности. Вместе с фиксиками по красочным страницам путешествует еще один герой — Пибот. Он давно уже работает виртуальным помощником в детском приложении «Почта Банк Младший», так что знает о финансах все! Кстати, Пиботу клиенты Почта Банка шлют привет из самых разных мест. Самые забавные названия населенных пунктов собраны в журнале. Как вам, к примеру, местечки «Хохотуя», «Большое Мурашкино», «Палатки», «Кафтанчиково» или «Жижицы»? Да, Ольга с Максимом тоже оценили.

Ольга Очеретина

Особенно интересен будет журнал детям от пяти до 12 лет. Им предлагается не только прочитать увлекательные рассказы, но и выполнить интересные задания: разгадать ребусы, отыскать спрятанные на рисунках предметы, решить несложные примеры и даже научиться составлять финансовый план, чтобы накопить деньги на свою мечту. У Максима мечта тоже имеется, так что он с интересом изучил эту страничку.



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Также мальчик, при небольшой поддержке Ольги Очеретиной, выполнил еще одно задание. Они вместе провели математические вычисления и разгадали номер ПИН-кода. А так как все это происходило в отделении Почта Банка, то Максим сразу же подошел к банкомату и узнал, куда этот самый ПИН-код вводят и зачем он вообще нужен. Вот такое получилось совмещение полезного с интересным.

Из персонажей Максиму особенно нравится Игрек («Это такой, с пеной на голове, он самый умный в классе!»). А если говорить о журнале, то мальчику приглянулись наклейки, а также отдельная тетрадь с раскрасками и бродилка «Путешествие денежки», в которую можно играть вместе со взрослыми. Она позволяет детям понять, как движутся финансовые потоки из одного уголка страны в другой. Причем играть можно не только дома, но и в путешествии, ведь вместо фишек и кубика предлагается использовать обычные монеты. Игрокам нужно не только передвигать их по полю, но и выполнять разные задания на точках маршрута.

Найти журнал можно в детских уголках клиентских центров Почта Банка по всей стране. Часть тиража поступила для раздачи маленьким посетителям города профессий KidsCity, где у банка есть свое отделение. А еще часть, вместе со сладостями, стала новогодним подарком для детей сотрудников кредитной организации. Так что о журнале есть еще отзывы.

Евгения, Вологда: «Когда мой ребенок увидел книжку с фиксиками, то сразу же уселся раскрашивать картинки по номерам, искать лабиринты, притом что сладости так и остались лежать в коробке. В наше время ими детей не удивишь, а вот книжкой, которой ни у кого больше нет, — да-а-а! Прочитав на коробке подарка «детям от Почта Банка», он сказал: «Банк меня любит. Все время подарки присылает!»

Наталья, Нижнекамск: «Дочке четыре года. Наклейки в мгновение ока переместились на дверь, на самое видное место, я даже не успела отреагировать! Журнал понравился, но есть небольшое пожелание: хотелось бы больше игр и картинок для дошколят».

Светлана, Абакан: «В этом году сладкие подарки от банка мы поставили под елочку. Так младший ребенок, которому шесть лет, когда увидел журнал, спросил: «Мама, а Дед Мороз, что ли, с вами работает?» Недооценила я сыночка, пришлось придумывать историю… Зато журнал всей семьей изучали — получили массу удовольствия. Спасибо вам и от нас, и от ребятишек! Да, еще: теперь мои дети просят себе карту, как в журнале у фиксиков».

Екатерина, Нижний Тагил: «Моей дочке три года, ей журнал очень понравился. Теперь каждое утро мы в садик уходим только с условием, что когда вырастем, то попадем к маме на работу, ведь там фиксики! Спасибо за такой классный подарок. Истории мы читали вместе, а наклейки дочь клеила самостоятельно, как и разукрашивала картинки».