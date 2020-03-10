«Мир» открыл «Академию футбола» встречей с Пьерлуиджи Коллиной

Mastercard известна не только своими технологическими решениями, но и креативными маркетинговыми кампаниями. В преддверии весны она организовала встречу с прессой, посвященную мультисенсорному развитию бренда.

Платежная система «Мир» и портал Sports.ru запустили проект «Академия футбола» — серию паблик-токов с участниками и любителями этой игры. Гостем первой встречи, которая прошла 2 марта на площадке «Цифровое деловое пространство», стал один из самых известных в мире футбольных судей Пьерлуиджи Коллина.

Платежная система «Мир» и портал Sports.ru запустили проект «Академия футбола» — серию паблик-токов с участниками и любителями этой игры. Гостем первой встречи, которая прошла 2 марта на площадке «Цифровое деловое пространство», стал один из самых известных в мире футбольных судей Пьерлуиджи Коллина.

Дмитрий Шнякин («Матч ТВ») и Пьерлуиджи Коллина

Здание на Покровке, где проходило мероприятие, привлекало внимание издалека — по всему фасаду транслировали масштабную видеопроекцию в фирменных сине-зеленых цветах национальной платежной системы «Мир». Внутри было многолюдно. За пультом работал диджей, а в лаундж-зоне в ожидании основной части программы на подушках отдыхали гости.

Чтобы никто не заскучал, организаторы придумали массу интерактивных развлечений. Можно было сыграть в футбол на приставке или почувствовать себя вратарем благодаря виртуальному симулятору. Стать членом команды «Сборная Базилио» и загнать мяч в ворота вслепую, следуя только инструкциям комментаторов. Попытаться забить гол в инвертоскопах — специальных очках, которые переворачивают пространство вверх ногами. Проверить силы в кикере и покере . А также получить автограф одного из футболистов сборной России — например, вратаря Артема Дзюбы или защитника Марио Фернандеса. Нет, лично игроки не приехали, но дали согласие на то, чтобы их подписи воспроизводила электронная машина. Наибольшим спросом пользовались диджитал-автографы полузащитника Александра Головина и нападающего Федора Смолова.





1 /3



1 /2

Спустя час мероприятие официально началось. Вдоволь наигравшиеся гости отставили свои стаканы с попкорном и бутылки с колой и расселись в зале. Сначала на сцену вышла шоу-команда футбольных фристайлеров во главе с чемпионом мира в этой дисциплине 2013 года, пятикратным чемпионом России Анатолием Янчевым. Она показала сложные трюки с мячами.

«Спасибо, что зажгли публику!» — поблагодарил команду ведущий вечера, комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин и пригласил на сцену креативного директора Sports.ru, а также автора проекта «Академия футбола» Александра Поливанова.

Тот коротко рассказал, почему появилась идея проекта. Во-первых, благодаря чемпионату мира интерес к футболу появился даже у тех, кто не особо им увлекается. Во-вторых, нюансы игры можно обсуждать в разных контекстах и с разных точек зрения, благодаря чему тема фактически неисчерпаема. Поливанов вспомнил, что недавно видел людей, которые обсуждали матч Лиги чемпионов, даже выходя из церкви. «Но проекта не было бы без наших партнеров, в частности без платежной системы «Мир», — добавил он.

Александр Поливанов

Затем пришла очередь выступить Владимиру Комлеву, генеральному директору платежной системы «Мир», которая является оператором национальной платежной системы. Он объяснил, почему в качестве первого спикера «Академии» выбрали Пьерлуиджи Коллину: «Если спросить «кого ты знаешь из вратарей?» — вспоминается много легендарных имен. Про нападающих и говорить нечего, их еще больше. А если спросить о футбольном судье — мне в голову сразу приходит Пьерлуиджи Коллина, а какое-нибудь второе имя припомнить удается с трудом. Поэтому если судья — то именно он. Мы надеемся, что всем гостям понравится наш проект, и он станет событием в спортивном и околоспортивном мире».

Владимир Комлев

Коллина — выдающийся рефери, известный своей безапелляционностью, решительностью и независимостью. Ему доверяли судить главные матчи. От его взгляда и голоса робели не только восходящие, но и вполне себе признанные звезды футбола. Его интервью расходились на цитаты. В 2012 году Коллина был признан лучшим футбольным арбитром за последние 25 лет. Сейчас он возглавляет судейские комитеты УЕФА и Международной федерации футбола, консультирует Итальянскую ассоциацию арбитров.

Во время паблик-тока гости узнали, что самый неумный, по мнению Коллины, вопрос, который ему задавали: «Чего вы больше хотите: чтобы Италия сыграла в финале чемпионата или судить его?» Дело в том, что представитель страны, вышедшей на финишную прямую большого турнира, не имеет права выступать в качестве рефери. Хотя судейство подобных состязаний — большая честь для любого арбитра и показатель его высокого статуса.

Герой вечера признался, что даже если смотрит футбол дома, то все равно постоянно напряжен, предельно внимателен и пристально следит за работой судьи — такая вот профдеформация. «Если хочу расслабиться — включаю баскетбол. Россия вот недавно проиграла Италии, если не ошибаюсь», — обозначил он свой спортивный кругозор.

Рефери рассказал о себе и много других любопытных фактов. Например, что судить матчи он начал рано, в 17 лет, и это повлияло на всю его дальнейшую жизнь. «Ты делаешь вещи, которые в таком возрасте не делает никто — например, учишься брать на себя ответственность», — заметил Коллина.

Участники паблик-тока обсудили нюансы в работе футбольного рефери. Затронули и тему использования VAR — системы видеопомощи арбитрам при принятии решений. В профессиональных кругах часто возникают дискуссии о том, насколько она совершенна. Коллина сравнил ее с ребенком, который только учится ходить, и отметил, что все новое нуждается в доработке, чтобы быть понятым и принятым. «В ноябре 2014 года я впервые участвовал в совещании по VAR в Белфасте, — вспомнил судья. — С тех пор от нуля мы дошли до технологии, которую сейчас применяют в 36 крупных футбольных турнирах».



Завершилась встреча сессией вопросов и ответов. Зрители задавали их звездному гостю, выходя к микрофону. В частности, все узнали, что Коллины нет в соцсетях и он не рекомендует арбитрам заводить себе аккаунты, чтобы избежать дополнительного стресса. Во время больших турниров давление и ответственность и так высоки как никогда.

Аудитория хорошо подготовилась ко встрече — большинство вопросов из зала оказались очень дельными и Коллину явно заинтересовали. Было бы классно, если бы на следующем мероприятии «Академии» организаторы отвели побольше времени на общение со спикером. В этот раз из-за ограниченного тайминга успели, к сожалению, не все.

«Класс, в жизни он такой же, как и на поле, — делились гости с друзьями впечатлениями после встречи. — Коллина харизматичный и строгий. Все у него вовремя, все ко двору. Кого надо — на место поставил, где надо — пошутил. В общем, в своем стиле».