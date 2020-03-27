Пока все дома: 10 весенних новинок бизнес-литературы

В предыдущих публикациях основатель проекта «Зарплатный переговорщик» Андрей Носов объяснял, как кандидату общаться с будущим руководителем и каких высказываний лучше избегать. В этот раз он дает советы, помогающие выстроить диалог с HR. Надеемся, они пригодятся тем, кто в это непростое время ищет работу.

Finparty продолжает серию публикаций «Моя родословная». Сегодня руководитель отдела разработки и сопровождения информационных систем казначейства и депозитария Ситибанка рассказывает о своем дедушке Юрии Баулине. Он был частью легендарной команды ЦСКА и тем человеком, благодаря которому большой хоккей пришел в Казахстан и Австрию.

Уже очевидно, что многих из нас ожидают недели дистанционной работы. Гибкий график удаленки отлично сочетается с чтением, и мы предлагаем подборку, которая настроит вас на дальнейшее развитие.

Уже очевидно, что многих из нас ожидают недели дистанционной работы. Гибкий график удаленки отлично сочетается с чтением, и мы предлагаем подборку, которая настроит вас на дальнейшее развитие.





Дэйв Бирсс

«Как генерить свежие идеи: система незашоренного креативного мышления»

При написании книги автор хотел глубже разобраться в природе креативности и в том, как овладеть способностью к озарениям. Он считает, что особенно удачные идеи рождаются не после получаса раздумий, а являются результатом всего, что человек делает в этой жизни.

В книге рассказывается, как научиться генерировать нестандартные решения, способные изменить устоявшееся положение вещей. Автор призывает не держать гениальные идеи в себе, ведь самые ценные размышления — те, которые были воплощены в жизнь. Если вы поделитесь ими с близкими, то, возможно, они подскажут, как улучшить задумку, или помогут ее реализовать. Чем больше умов станут работать над решением проблем мира — тем лучше будет наше совместное будущее.





Франческа Джино

«Сделай это неправильно. Почему бунтари побеждают на работе и в жизни»

Преподаватель Гарвардской школы бизнеса в рамках своего исследования, которое легло в основу книги, встречалась с людьми разных профессий по всему миру. Среди них она искала бунтарей, живущих не по правилам. Проведя десятки интервью с нарушителями устоявшегося порядка, автор выявила объединившее их всех качество, назвав его «непокорным талантом».

Это качество характеризуется пятью ключевыми элементами: новаторством, любознательностью, восприимчивостью, разносторонностью и искренностью. Многие инновации, которыми мы сейчас пользуемся, были созданы как раз обладателями этих черт. Открыть в себе мятежный талант и вывести не только карьеру, но и повседневную жизнь на новый уровень читателю помогут герои книги — владелец лучшего в Италии ресторана (бросил юрфак после двух лет скучной учебы), пилот, совершивший легендарную посадку на Гудзоне (не слушал диспетчера и спас сотни жизней) и другие бунтари.





Бретт Кинг

«Банк 4.0. Новая финансовая реальность»

В книге описывается будущее привычных банков, радужное и не очень. В мире, где потребитель не ограничен ни временем, ни пространством, на смену отделениям финансовых учреждений приходят мобильные приложения, клерки уступают место чат-ботам, а голосовые помощники с искусственным интеллектом помогают планировать бюджет. По мере того, как банкинг встраивается в нашу повседневную жизнь, на сцену выходят финтех-компании, готовые бороться за клиента с традиционными участниками рынка.

Кто из банковских флагманов останется в строю, а кто без следа исчезнет? Как подготовить бизнес к неизбежной цифровизации? Какие еще криптовалюты появятся и какими будут последствия? Автор отвечает на эти вопросы и напоминает: будущее уже здесь.





Грег Уильямс

«Жесткие переговоры. Как противостоять агрессору»

Каждый из нас в жизни сталкивается с агрессией. Она сбивает с толку, злит, отвлекает. Деструктивное поведение принимает разные формы: бытовое хамство в магазине, колкости родственников или коллег, давление на собеседовании и переговорах. Многие совершают необдуманные уступки или соглашаются на худшие условия, обескураженные агрессивной манерой общения.

Автор книги изучает тактики ведения переговоров уже 30 лет и объясняет читателям, как распознавать агрессию и ей противостоять. Он подробно описывает разные типы манипуляторов и их мотивацию. Рассказывает о выборе стратегии сопротивления и о том, как читать язык жестов, интонации и взгляды противника. В конце каждой главы есть домашнее задание, помогающее закрепить материал и освоить способы борьбы с жесткими оппонентами.





Уоррен Беннис, Роберт Томас

«Кто становиться лидером в бизнесе. Вундеркинды и ветераны»

Чем вызван небывалый подъем американской экономики в ХХ веке? Что общего у бизнесменов эпохи сухого закона с нынешними компьютерными гениями? Авторы дают простой, но глубоко продуманный ответ: все дело в закаленной воле.

На страницах книги читателя ждут истории удивительной стойкости перед лицом испытаний, которые так щедро дарило талантливым людям минувшее столетие. Бедность, войны, несвобода — все это довелось испытать тем, которых мы знаем как столпов американского и международного бизнеса. В откровенных интервью они делятся секретами побед над трудностями, и на основе этих бесед авторы формулируют свою концепцию.





Игорь Котыхов

«Западная фирма. Методическое пособие для регионального менеджера»

Работать в международной организации — мечта многих. Но так ли там все радужно, как кажется? Автор книги начинал свой путь с позиции торгового представителя в медицинском бизнесе, а сейчас, спустя 23 года, в его послужном списке руководящие должности в таких крупных компаниях, как Sеrvier, DePuy Synthes, Smith & Nephew.

Простым языком он рассказывает, как добиться успехов в зарубежной фирме, какие качества и компетенции важно развивать и на что обращать внимание, строя отношения с коллегами. Вы узнаете, как в западных компаниях происходит продвижение по карьерной лестнице и оцените свои профессиональные перспективы. Поймете, по каким правилам и негласным законам строится работа, и сможете примерить их на себя. Это поможет вам не разочароваться, однажды получив желанную должность.





Говард Маркс

«Рыночные циклы. Как выявить и использовать закономерности для успешного инвестирования»

Новая книга известного инвестора посвящена рыночным циклам — типовым сценариям для финансовых рынков. Они порождаются как внешними обстоятельствами, объективными событиями, так и взлетами и падениями настроения игроков. Изучая прошлые циклы, можно понять их происхождение и подготовиться к их повторению в будущем. Вы избавите себя от необходимости каждый раз заново принимать решения в похожих обстоятельствах, научитесь определять лучшие и худшие моменты для заключения сделок и сделаете свою торговлю более эффективной.





Саймон Синек

«Бесконечная игра. В бизнесе побеждает тот, кто не участвует в гонке»

Представьте, что перед вами стоит выбор: гонка за победой или самореализация. Выберете первое — и вас захлестнет дух соперничества. Соберутся толпы, чтобы поболеть за вас на пути к финишной черте. А потом все кончится: болельщики разойдутся по домам, а вам останется надеяться когда-нибудь повторить победу. Если же выберете самореализацию, то путешествие будет долгим. Вам придется следить за каждым своим шагом и лишь иногда ненадолго останавливаться, чтобы насладиться открывшимся видом. К вашему путешествию присоединятся толпы. А когда ваша жизнь закончатся, они продолжат идти сами и вдохновлять других присоединиться к ним.

Автор книги, спикер-мотиватор и большой оптимист, рассматривает бизнес именно как бесконечное путешествие на пути к самореализации. Задача — не выиграть, а продолжать игру, причем побеждать можно и не участвуя в соревнованиях. Ключи к успеху — наличие высшей цели и достойного соперника, доверие команде, гибкость и смелость быть первым.





Ив Доз, Кили Уилсон

«Nokia. Весь невероятный опыт компании в одной книге»

Это своеобразное историческое путешествие от маленькой бумажной фабрики до техногиганта, обладателя всемирно известного бренда. Качество мобильных телефонов компании стало образцом для подражания, а их стандартный рингтон — одной из самых узнаваемых мелодий на планете. А затем... дела пришли в упадок, бизнес был продан.

В чем причины удивительного успеха Nokia и ее внезапного падения? Какие ошибки допустили руководители корпорации и можно ли было их избежать? Почему Nokia не успела адаптироваться к трансформации технологий? Обо всем этом — на страницах книги профессора и старшего научного сотрудника бизнес-школы INSEAD.





Гари Шапиро

«Стань лидером рынка! Техники ниндзя для революции в вашей нише»

Когда мир ни секунды не стоит на месте, нужно постоянно развиваться, чтобы не превратиться в отстающего. Сфера бизнеса — не исключение. Автор считает, что выиграть борьбу с конкурентами, предвидеть рыночные тренды и заслужить преданность потребителей бренду помогают ниндзя-качества — умение адаптироваться, хитрость и внезапность.

Книга проведет вас за кулисы лидирующих компаний — Google, Amazon, Apple, Microsoft и других. На примерах их стратегий успеха вы узнаете о способах выигрывать битву за первенство, невзирая на преимущество противника, о том, как постоянно изобретать себя заново и покорять рынки, шагая в ногу с развитием технологий.