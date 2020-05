Редакция Finparty



Все статьи автора 11 крутых фильмов, в которых все пошло не по плану

Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев посмотрел тонну фильмов и по нашей просьбе выбрал те, где героям пришлось выйти из зоны комфорта. Обязательным условием было рассказать о хорошем, не слишком известном кино.

Самоизоляция поставила перед нами много новых вопросов. Один из них — что посмотреть, чтобы потом не было обидно за бессмысленно потраченное время. Некоторые фильмы, как говорится, нельзя не увидеть: постоянно на слуху, масса отзывов, высокие рейтинги «Кинопоиска» и IMDb. Но есть и такие, которые в силу разных причин не столь раскручены и известны, однако просмотра достойны не меньше.

Что общего у картин в моей подборке? Во-первых, все они так или иначе про выход за границы состояния, которое называют «в своей тарелке». Во-вторых, у каждой есть какая-то изюминка, свой секретный ингредиент. В-третьих, обычно их классифицируют как триллеры, но на самом деле они не относятся к этому жанру в чистом виде — столько там скрыто социальных, политических и экономических, психологических контекстов. Я выбрал по одному такому фильму за каждый год с 2009-го по 2019-й.

Итак, постараюсь без спойлеров.





«Треугольник»

Год выхода: 2009

Страны: Великобритания, Австралия



Завязка. Друзья собираются провести выходные на яхте, приглашают Джесс — мать-одиночку. Сначала все идеально. Но потом начинается сильный шторм, яхту переворачивает, а ее пассажиры видят океанский лайнер и забираются на него в надежде на спасение. Однако на корабле никого нет (хотя ощущение, что кто-то прячется и следит), часы остановились и вообще все очень странно и страшно. Лайнер-призрак? Сон или кома? Мистическое место вроде Бермудского треугольника?

Чем хорош фильм. Игрой с жанрами. Вам кажется, что это то мистический триллер, то хоррор, то драма. А на самом деле — философская притча о ситуации, в которой человек не может поверить, что ужасное может произойти именно с ним и что прошлое нельзя изменить. Атмосфера, музыка, интрига, актерская игра, мощная развязка — все очень хорошо. Цитирование Кубрика, «Дня сурка» и множество других подсказок расширяют для зрителя трактовку фильма.

«Потрошители»

Год выхода: 2010

Страна: США

Завязка. Будущее, где лечат ранее неизлечимые болезни, продлевают жизнь, заменяют любые органы. В том числе в кредит. Но если он просрочен, то приходят коллекторы и забирают, так сказать, залог — печень, почку, а, возможно, и сердце. Никаких кредитных каникул. Реми — один из таких конфискаторов, но в какой-то момент он и сам оказывается должником.

Чем хорош фильм. Напряженное и отлично снятое кино — триллер-антиутопия о свободе и экзистенциальном выборе. А еще здесь самая невероятная, странная, кровавая и одновременно обворожительная сцена любви. Финал вообще переворачивает все с ног на голову — такой хеппи-энд Шредингера, который одновременно и возможен, и нет. Ну и Джуд Лоу с Форестом Уитакером, конечно, великолепны.

«Запрещенный прием»

Год выхода: 2011

Страна: США

Завязка. Девушку отправляют в психиатрическую клинику по настоянию отчима. Она планирует побег, для которого нужно собрать пять предметов. Дальше наслоений реальности и фантазий становится столько, что уже непонятно, что из этого настоящее (возможно, вообще ничего). Нуарная лечебница, где первым делом пациентам делают лоботомию, музыкальный бордель, куда переносится героиня за секунду до или, может, в результате операции на мозге… И чем дальше, тем глубже она погружается в совсем уж фантасмагорические миры, в которых сражается с демонами, самураями и фашистами.

Чем хорош фильм. Лучший фильм режиссера Зака Снайдера, при этом с самым низким рейтингом среди всех его картин. Парадокс объясняется, на мой взгляд, очень просто. Снайдер — мастер визуализации и звука, так сочно никто больше не снимает. Но тут под видом простого вроде бы фэнтези-триллера скрывается очень тонкая работа, смысл которой надо осознать, не отвлекаясь на картинку.

«Охотники за головами»

Год выхода: 2012

Страны: Норвегия, Швеция

Завязка. Роджер Браун — специалист по подбору топ-менеджеров, «охотник за головами». Он рекомендует претендентов на ключевые позиции и… ворует у них дорогие картины. Очередное знакомство с кандидатом, которое кажется случайным, оборачивается катастрофой.

Чем хорош фильм. Интригой и неожиданными ходами. Сочетанием стильного, эстетского с совершеннейшим трешем — например, сперва тонкий светский юмор и через минуту безумная кровавая баня. Такой вот контрастный душ. Вероятно, это эффект скандинавского кино, да еще снятого по мотивам романа Ю Несбе.

«Бивень»

Год выхода: 2013

Страна: США

Завязка. Журналист и блогер Уоллес Брайтон стебется над теми, у кого берет интервью, не признает авторитетов, пренебрежительно относится к своей девушке и друзьям. При этом, как и его подписчики, убежден, что он веселый и классный. Однажды Уоллес едет брать очередное интервью и пропадает. На поиски отправляются его друг и девушка.

Чем хорош фильм. Самая пронзительная работа режиссера Кевина Смита, но гораздо менее известная, чем «Догма» или «Клерки». Только в конце фильма Уоллес становится настоящим человеком, перестав им быть в прямом смысле этого слова. Джек Лондон, Эрнест Хемингуэй, Франц Кафка, Стивен Кинг, Дэвид Линч, Стенли Кубрик — вот неполный список писателей и режиссеров, которым в картине сделаны реверансы. А к некоторым из них отсылает целый клубок аллюзий.

«Дикие истории»

Год выхода: 2014

Страна: Аргентина

Завязка. В самолете встречаются люди, знавшие одного и того же человека и когда-то его обидевшие. Совпадение? Не думаю. Или конфликт на дороге превращается в ожесточенную войну между двумя водителями. Или на свадьбе невеста узнает, что будущий муж изменяет ей с коллегой. Последняя к тому же присутствует на торжестве — и вот где начинается настоящий рок-н-ролл. Весь фильм — сборник сюжетных зарисовок, между собой никак не связанных. Без спойлеров ничего не рассказать, надо смотреть.

Чем хорош фильм. Черным юмором, тонко подмеченными мотивами поступков, залихватскими сюжетами. Если бы фильм сняли в России, все было бы, по сути, ровно так же.

«Хардкор»

Год выхода: 2015

Страна: Россия

Завязка. Генри просыпается в лаборатории, не очень понимая, что происходит. Жена и врачи объясняют, что его буквально спасли от смерти, но теперь он киборг — почти половина органов искусственные, а сердце работает от батареи. Тут же на лабораторию нападают, врачей убивают, а супругу Генри похищают. Дальше начинается действительно хардкор. Весь фильм снят камерой GoPro и будто с одного дубля (на самом деле нет). А еще кажется, что такого вы никогда раньше не видели (и это правда).

Чем хорош фильм. Его можно было бы поставить в один ряд и с работами в жанре мокьюментари (когда вымышленные события представлены как реально происходившие), и с кино, создающим иллюзию компьютерной игры-шутера. Но нет, «Хардкор» ни на что не похож.

«Новая эра Z»

Год выхода: 2016

Страна: Великобритания

Завязка. Планету поразил страшный вирус (ой!). Инфицированные превращаются в зомби, которых называют «голодные», и, конечно же, нападают на людей. Те, разумеется, защищаются. Тем временем на оборонительных базах идет разработка вакцины и изучение интересного феномена зараженных детей. Они стали почему-то не зомби, а странными существами со сверхвысоким интеллектом. Дети учатся в классе, как будто в обычной школе, только крепко привязаны к стульям. Почувствовав запах крови или человека, они впадают в состояние зомби, поэтому учителям нельзя к ним приближаться. При этом дети — ключ к созданию вакцины.

Чем хорош фильм. В оригинале картина называется The Girl With All The Gifts — то есть совсем не «Новая эра Z», а «Девочка со всеми талантами». И фактически это вовсе не зомби-триллер, хотя антураж вполне присутствует, а очень глубокий фильм о новых поколениях, живущих в другом мире. О самопожертвовании, о спасении человечества ценой слезинки ребенка и о том, что надежда всегда остается на дне ящика Пандоры, который приносит тысячи несчастий.

«Лекарство от здоровья»

Год выхода: 2017

Страны: США, Германия

Завязка. Молодого сотрудника большой корпорации посылают на спа-курорт в Швейцарии, чтобы забрать оттуда переставшего выходить на связь руководителя. Конечно же, оказывается, что и клиника не совсем спа, и врачи не то чтобы лечат, и не все минеральные воды одинаково полезны.

Чем хорош фильм. Кино напоминает «Обитель проклятых», но, пожалуй, несправедливо остается в его тени. В фильме есть мотивы из «Матрицы», хотя при этом никакого киберпанка. И еще в нем очень мощно звучат вопросы о том, что такое реальность и как обрести подлинную свободу.

«Простая просьба»

Год выхода: 2018

Страны: Канада, США

Завязка. Стефани — молодая мама, блогер, почти абсолютный позитив и милота, если бы не намеки на странные обстоятельства в ее прошлом. Новая знакомая просит героиню о маленькой услуге — присмотреть за ребенком — и бесследно исчезает. Муж пропавшей, полиция, друзья и Стефани начинают ее искать. Но чем дальше — тем менее понятной выглядит история. Все вокруг становятся более подозрительными, включая участников «поисковой экспедиции».

Чем хорош фильм. Это новое прочтение той же темы, что и в шикарном фильме с тройным дном «Исчезнувшая». В «Простой просьбе» много и сюжетных слоев, и тонких игр с жанрами — от герметичного детектива и триллера до черной комедии и психологической драмы. Даже мистика есть.

«Мы»

Год выхода: 2019

Страны: США, Китай, Япония

Завязка. В детстве с Аделаидой Томас произошло странное происшествие: в зеркальном лабиринте парка аттракционов она встретила свою точную копию. Через много лет с мужем и детьми она приезжает в дом своей бабушки, который находится неподалеку от места неприятного инцидента и, конечно же, чувствует себя некомфортно. Ночью перед крыльцом появляются несколько человек в красных комбинезонах: копии Аделаиды, ее мужа и детей.

Чем хорош фильм. Социальный триллер с множеством аллюзий: к теориям заговора, классовым и расовым предрассудкам, модной психологии. Имеется даже политический контекст — как нация может обнаружить себя совершенно другой на следующий день после объявления результатов выборов (или через месяц после введения режима ЧС, тут есть над чем подумать). «Ад — это другие», — писал Жан-Поль Сартр. «Ад — это мы сами», — ответил ему режиссер «Мы» Джордан Пил. А финал у фильма неожиданный — привет «Шестому чувству».