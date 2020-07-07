Поднять настроение после долгих месяцев изоляции на большом ювелирном событии… Где и когда будет такая возможность, рассказывает вице-президент Московской ювелирной выставки-конгресса J-1, директор бренда Ilgiz F Дина Насырова.

Сооснователь компании Transformator Travel объясняет, почему предприниматели тратят большие деньги, чтобы побывать в шкуре первобытного человека, и как это помогает им в бизнесе.

Первый Международный чемпионат по шахматам среди корпораций пройдет осенью под патронажем ФИДЕ. Лучшие игроки Совкомбанка отправятся на него в одной команде с совладельцем организации Дмитрием Хотимским.

Екатерина Блинова Редактор



Все статьи автора Совкомбанк едет на Международный чемпионат по шахматам

Первый Международный чемпионат по шахматам среди корпораций пройдет осенью под патронажем ФИДЕ. Лучшие игроки Совкомбанка отправятся на него в одной команде с совладельцем организации Дмитрием Хотимским.

Банк часто устраивает соревнования для сотрудников, например по бегу, волейболу, футболу. А вот настоящих турниров по шахматам — с рейтингом участников и призами для победителей — пока не бывало. Правда, в феврале Дмитрий Хотимский, кандидат в мастера спорта по шахматам, провел сеанс одновременной игры с 12 противниками из числа работников банка. Баталии развернулись настолько жаркие, что мероприятие продлилось пять часов.

Сеанс одновременной игры с Дмитрием Хотимским

В конце апреля в Совкомбанке вновь вспомнили об этой интеллектуальной игре, решив поддержать инициативу Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Осенью она проведет первый в мире чемпионат среди корпораций, на который съедутся представители разных стран. По условиям состязания в каждую команду должно входить пять человек: четыре основных игрока и один запасной. Среди них обязательно должна быть девушка и один приглашенный участник, не работающий в компании.

Для отбора членов команды решено было провести внутрибанковский турнир. Для этого департамент корпоративных ценностей зарегистрировал на популярной онлайн-площадке Chess.com отдельный клуб «СовкомШахматы» (хотя если честно, это было сделано не только ради чемпионата ФИДЕ, а для популяризации шахмат в банке вообще). Желающих попробовать свои силы в турнире набралось 58 человек. Среди них был и брат Дмитрия Хотимского — первый заместитель председателя правления банка Сергей Хотимский.

Сергей Хотимский

Шахматистов разделили на два дивизиона по географическому принципу — «белый» и «черный». Так соперники из разных городов могли играть примерно в одном часовом поясе, и Владивосток, например, не ждал сутки ответного хода Калининграда. Состязания проводились по олимпийской системе, когда пара участников играет матч из двух партий на выбывание. В случае ничьей назначались дополнительные партии — до победы одного из соперников. Затем лидеры дивизионов сошлись в финале.

Первое место занял кредитный эксперт Уральской дирекции Олег Южаков. Его наградили кубком чемпионата Совкомбанка, сделанными на заказ шахматами, а также изрядным количеством «кармы» — корпоративной валюты, которую сотрудники могут тратить внутри компании. В соответствии с духом времени церемония присуждения призов прошла онлайн.

Олег Южаков

«Корпоративный чемпионат дает возможность отвлечься от работы, познакомиться и пообщаться с коллегами, — поделился Южаков с FP. — Развиваются аналитические навыки, память, ведь приходится просчитывать варианты на несколько ходов вперед, предвидеть действия соперника. Участвовать в чемпионате я решил даже не раздумывая, так как с детства люблю шахматы, много ими занимался».

По словам победителя, самым трудным для него оказался финальный матч: противник был ожидаемо сильным, у него тоже имелось звание мастера ФИДЕ. «Пока готовился к матчу, нашел в шахматной базе партии своего соперника 2006—2008 годов, — рассказал Южаков. — Вспомнил, как построить «дерево вариантов» — рассчитать возможные ходы противника. А уже после победы почувствовал умиротворение, самая главная эмоция была: «Ура! Получилось!» С удовольствием приму участие в следующих корпоративных турнирах».

В составе команды Совкомбанка на чемпионат ФИДЕ отправится и финансовый эксперт дирекции «Приволжская» Айсылу Гумерова. Она вошла в восьмерку сильнейших игроков по итогам состязания. «Последняя игра с очень опытным соперником была самым интересным испытанием за весь турнир, — призналась Гумерова. — Очень здорово, что в банке проходят такие мероприятия. Пусть они будут почаще и не только по шахматам».



А вот Сергею Хотимскому повезло меньше. «С детства люблю эту игру и был рад поучаствовать в чемпионате с коллегами, — прокомментировал он. — К сожалению, не получилось дойти до финала, но уверен, что еще представится возможность отыграться. Пока будем вместе болеть за нашу команду уже на международной арене».

Имена еще двух игроков, которые войдут в сборную Совкомбанка помимо Олега Южакова, Айсылу Гумеровой и Дмитрия Хотимского, будут объявлены ближе к сентябрю. Сам же международный чемпионат планируется провести в Барселоне в октябре.

Дмитрий Хотимский