Совкомбанк едет на Международный чемпионат по шахматам

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Первый Международный чемпионат по шахматам среди корпораций пройдет осенью под патронажем ФИДЕ. Лучшие игроки Совкомбанка отправятся на него в одной команде с совладельцем организации Дмитрием Хотимским.
Банк часто устраивает соревнования для сотрудников, например по бегу, волейболу, футболу. А вот настоящих турниров по шахматам — с рейтингом участников и призами для победителей — пока не бывало. Правда, в феврале Дмитрий Хотимский, кандидат в мастера спорта по шахматам, провел сеанс одновременной игры с 12 противниками из числа работников банка. Баталии развернулись настолько жаркие, что мероприятие продлилось пять часов.
В конце апреля в Совкомбанке вновь вспомнили об этой интеллектуальной игре, решив поддержать инициативу Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Осенью она проведет первый в мире чемпионат среди корпораций, на который съедутся представители разных стран. По условиям состязания в каждую команду должно входить пять человек: четыре основных игрока и один запасной. Среди них обязательно должна быть девушка и один приглашенный участник, не работающий в компании.
Для отбора членов команды решено было провести внутрибанковский турнир. Для этого департамент корпоративных ценностей зарегистрировал на популярной онлайн-площадке Chess.com отдельный клуб «СовкомШахматы» (хотя если честно, это было сделано не только ради чемпионата ФИДЕ, а для популяризации шахмат в банке вообще). Желающих попробовать свои силы в турнире набралось 58 человек. Среди них был и брат Дмитрия Хотимского — первый заместитель председателя правления банка Сергей Хотимский.
Шахматистов разделили на два дивизиона по географическому принципу — «белый» и «черный». Так соперники из разных городов могли играть примерно в одном часовом поясе, и Владивосток, например, не ждал сутки ответного хода Калининграда. Состязания проводились по олимпийской системе, когда пара участников играет матч из двух партий на выбывание. В случае ничьей назначались дополнительные партии — до победы одного из соперников. Затем лидеры дивизионов сошлись в финале.
Первое место занял кредитный эксперт Уральской дирекции Олег Южаков. Его наградили кубком чемпионата Совкомбанка, сделанными на заказ шахматами, а также изрядным количеством «кармы» — корпоративной валюты, которую сотрудники могут тратить внутри компании. В соответствии с духом времени церемония присуждения призов прошла онлайн.
«Корпоративный чемпионат дает возможность отвлечься от работы, познакомиться и пообщаться с коллегами, — поделился Южаков с FP. — Развиваются аналитические навыки, память, ведь приходится просчитывать варианты на несколько ходов вперед, предвидеть действия соперника. Участвовать в чемпионате я решил даже не раздумывая, так как с детства люблю шахматы, много ими занимался».
По словам победителя, самым трудным для него оказался финальный матч: противник был ожидаемо сильным, у него тоже имелось звание мастера ФИДЕ. «Пока готовился к матчу, нашел в шахматной базе партии своего соперника 2006—2008 годов, — рассказал Южаков. — Вспомнил, как построить «дерево вариантов» — рассчитать возможные ходы противника. А уже после победы почувствовал умиротворение, самая главная эмоция была: «Ура! Получилось!» С удовольствием приму участие в следующих корпоративных турнирах».
В составе команды Совкомбанка на чемпионат ФИДЕ отправится и финансовый эксперт дирекции «Приволжская» Айсылу Гумерова. Она вошла в восьмерку сильнейших игроков по итогам состязания. «Последняя игра с очень опытным соперником была самым интересным испытанием за весь турнир, — призналась Гумерова. — Очень здорово, что в банке проходят такие мероприятия. Пусть они будут почаще и не только по шахматам».
А вот Сергею Хотимскому повезло меньше. «С детства люблю эту игру и был рад поучаствовать в чемпионате с коллегами, — прокомментировал он. — К сожалению, не получилось дойти до финала, но уверен, что еще представится возможность отыграться. Пока будем вместе болеть за нашу команду уже на международной арене».
Имена еще двух игроков, которые войдут в сборную Совкомбанка помимо Олега Южакова, Айсылу Гумеровой и Дмитрия Хотимского, будут объявлены ближе к сентябрю. Сам же международный чемпионат планируется провести в Барселоне в октябре.
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