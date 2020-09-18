Игроки, по машинам! «Уралсиб» провел первую киберспартакиаду

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В банке стало традицией устраивать в начале осени большие спортивные состязания. Но если раньше уралсибовцы сражались на футбольных полях и волейбольных площадках, то в этот раз баталии развернулись в виртуальном пространстве.

В банке стало традицией устраивать в начале осени большие спортивные состязания. Но если раньше уралсибовцы сражались на футбольных полях и волейбольных площадках, то в этот раз баталии развернулись в виртуальном пространстве.

В киберспартакиаде, состоявшейся 12 сентября, участвовало более 100 сотрудников банка из головного офиса и регионов: Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Уральского, Южного, Центрального. Свою команду сформировали и партнеры «Уралсиба», включая компании «НФК» и «Интерлизинг».

В Москве состязания проходили на площадке киберспортивного клуба «Киберия». Сотрудники из других регионов в основном соревновались из дома.

Игроков и болельщиков, занявших места за мониторами по всей стране, поприветствовал председатель правления «Уралсиба» Константин Бобров. «Сегодня мы первыми в банковском секторе проводим киберспартакиаду на федеральном уровне, — сообщил он. — Мы все с вами любим корпоративные спортивные мероприятия, и нашей традиции ежегодных состязаний ничто не сможет помешать».

Справа — Константин Бобров

Для командного первенства организаторы выбрали три культовые игры разных жанров: Counter-Strike, Dota 2, World of Tanks. Кроме того, в индивидуальном формате желающие могли помериться силами в футбольном симуляторе FIFA 20.

«По машинам!» — дал отмашку председатель правления — и киберспортсмены с азартом приступили к поединкам в своих компьютерных мирах. Начались напряженные битвы — с неожиданными поворотами событий и бурями эмоций.

Соревнования собрали игроков с разным уровнем подготовки, но еще шире была аудитория болельщиков, которые смотрели онлайн-трансляции на странице мероприятия. Разобраться в тонкостях происходящего и сполна прочувствовать накал сражений помогали комментаторы, знающие о киберспорте все.

Игровой марафон длился с небольшими перерывами почти семь часов. Конечно, лишь сильнейшие и самые удачливые прошли весь путь — от начального группового этапа до финала. Решающие поединки выявили победителей в каждой из дисциплин, помимо этого были предусмотрены специальные индивидуальные номинации. Главная же интрига заключалась в распределении мест между командами в общем зачете.

«Ну а теперь самое вкусное — награждение!» — объявил Константин Бобров, когда баталии завершились и судьи подвели итоги насыщенного соревновательного дня.

В сводной таблице спартакиады третью строчку заняла сборная Северо-Запада, «серебро» досталось команде партнеров. Ну а первое место (и овации по этому поводу) заслужили сотрудники банка из Приволжского региона.

В завершении председатель правления банка поблагодарил всех тех, кто участвовал в подготовке масштабных киберсостязаний. Помимо нескольких подразделений самого «Уралсиба» это «Лига чемпионов бизнеса», сеть киберспортивных клубов «Киберия», а также компания Acer, выпускающая линейку продуктов для видеоигр под брендом Predator.

«Киберспортивное направление сегодня — одно из самых перспективных и быстрорастущих, — отметила директор по маркетингу Acer в России Екатерина Царева. — Многие компании включают киберспорт в корпоративную жизнь, чтобы ярко и активно проводить время всем коллективом, укреплять командный дух и при этом оставаться в тренде. Мы с радостью поддержали коллег и предоставили призы для спартакиады».

«Для нас это первый опыт проведения крупных киберспортивных мероприятий, — прокомментировал исполнительный директор сети «Киберия» Юрий Цветов. — В дальнейшем мы планируем развивать направление корпоративных турниров, предоставлять инфраструктуру наших клубов для тренировок команд, а также организовывать финальные части состязаний в офлайн- и онлайн-форматах».