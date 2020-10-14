Невидимые женщины и «мозговые пузыри»: новинки бизнес-литературы

Технологически продвинутые компании меняют мир, а их лидеры благодаря своей публичности меняют общество. Как предприниматели и финансисты строят сильные личные бренды и что им это дает, рассказывает глава агентства Premium Brand Solution Александра Сашурина.

После падения в текущем году российская экономика перейдет к росту в следующем, считают аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги». Но одни отрасли станут локомотивами восстановления, а другие будут его замедлять — и дело не только в пандемии.

Осенние новинки деловой литературы учат управлять своими и чужими эмоциями, рассказывают о статистике, замечающей только мужчин, а также убедительно доказывают: мы — то, что мы читаем.

Осенние новинки деловой литературы учат управлять своими и чужими эмоциями, рассказывают о статистике, замечающей только мужчин, а также убедительно доказывают: мы — то, что мы читаем.





Михаил Кларин

«Первое лицо на rendez-vous»



Rendez-vous в переводе с французского — назначенная встреча. Именно такие автор больше 20 лет проводит с российскими предпринимателями и топ-менеджерами, выступая для них в качестве консультанта. На основе доверительных диалогов со своими именитыми клиентами он и написал эту книгу.

Для читателя высвечивается в том числе «темное бессознательное бизнеса». Ведь обычно мы видим первых лиц компаний в блеске успеха, но от нас скрыты моменты неудач и потерь, столкновений с нежданными последствиями когда-то сделанного выбора. Вы узнаете о колебаниях и сомнениях предпринимателей, о принятии решений в напряженных, непарадных обстоятельствах. Попытаетесь заметить в описанных ситуациях скрытые черты и самостоятельно «примериться» к будущему. Возможно, благодаря этим историям вы обнаружите неявные проблемы в собственном бизнесе.





Стивен Росс, Рэндольф Вестерфилд, Брэдфорд Джордан

«Основы корпоративных финансов»

Свежее издание известного учебника американских ученых. Под обложкой рассказывается о самых разных аспектах экономической деятельности организаций и применяемых ими финансовых инструментах. Рассматриваются темы планирования, управления денежными средствами и производственными запасами, выпуска ценных бумаг и дивидендной политики, слияний и поглощений и так далее.

Изложение сопровождается иллюстрациями и заданиями для самопроверки. Несмотря на свой фундаментальный характер, книга может заинтересовать достаточно широкий круг читателей — всех тех, кто желает расширить знания в сфере корпоративных финансов.





Кэролайн Криадо Перес

«Невидимые женщины. Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин»

Автор обращает внимание на одну серьезную неочевидную проблему. Разработчики продуктов и технологий часто опираются на статистические данные, которые по умолчанию относятся к мужчинам. Последствия этого перекоса самые печальные — страдает здоровье и благополучие женщин. Например, у них на 47% выше риск погибнуть в автокатастрофе, потому что в краш-тестах используются манекены, повторяющие мужское тело.

Из-за чьей-то некорректной работы с данными женщины испытывают неудобства дома, в офисах, торговых центрах и других местах. Книга не просто позволяет увидеть то, что могло ускользать от вашего внимания. Руководители поймут, как улучшить условия на рабочих местах для своих сотрудниц, а компанию сделать притягательнее для соискательниц.





Эми Галло

«Разрешение конфликтов»

Офисы полны противоречивых интересов и непохожих характеров, поэтому даже в самых дружных коллективах случаются конфликты. Однако разногласия не должны превращаться в постоянный источник напряжения и разрушать команду.

В новой книге из серии «Гид HBR» рассматривается процесс урегулирования сложных ситуаций — с пользой для дальнейших взаимоотношений и общего дела. Вы научитесь определять причины разногласий в коллективе и выбирать оптимальный порядок действий в тех или иных обстоятельствах. Сможете лучше оценивать ситуации, вызывающие дискомфорт, готовиться к непростым разговорам и конструктивно их проводить.





Ольга Лукина

«Бизнес и/или свобода. Десять тысяч заповедей лидера»

Многие лидеры напоминают птицу в клетке. Последняя может быть большой или иметь золотые прутья. Но суть одна — клетка ограничивает свободный полет, мешает развиваться и заниматься тем, что нравится. Нужно выйти за ее пределы, чтобы не выгореть, превратившись в деструктивного лидера, став неоправданно жестким и циничным.

В обширном введении автор, практикующий врач-психотерапевт и консультант раскрывает собственный подход к решению проблем такого рода. А затем рассказывает истории пяти своих клиентов, в которых вы наверняка узнаете себя и увидите, что даже самая сложная ситуация имеет выход. Книга для тех, кто не подчиняется судьбе, если она их не устраивает.





Свен Карлcсон, Юнас Лейонхуфвуд

«Против гигантов. Как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию»

Компания Spotify появилась на свет в 2006 году на юге Стокгольма. К началу 2019-го она стала стриминговым сервисом номер один в мире, имела более 207 млн пользователей и огромную капитализацию. А ведь в первые 12 лет существования Spotify не получала заметной прибыли. Как же шведской команде разработчиков удалось пробиться к вершинам успеха?

Перед вами вдохновляющий рассказ о стартапе, который заставил Apple пересмотреть бизнес-модель и эффектно появился на Уолл-стрит. Важной частью этой истории стал извилистый путь компании в США, где удалось закрепиться далеко не сразу. Если iTunes разобрала компакт-диски на треки, то Spotify популяризовала стриминг и создала алгоритмы, способные предвидеть, какая музыка понравится именно вам.





Келли Ламберт

«Нейробиология здравого смысла. Правила выживания и процветания в мире, полном неопределенностей»

Умение просчитывать варианты развития событий и оценивать вероятность их наступления — одно из общепризнанных правил успешности. Проблема в том, что человеческий мозг не всегда с этим справляется, и профессор поведенческой биологии Келли Ламберт разбирается вместе с читателем, почему.

Мозг непрерывно обрабатывает информацию о получаемом опыте, чтобы помочь нам сориентироваться. Но под влиянием различных факторов могут возникать искажения, которые и приводят к ошибкам. Книга поможет не попасть в ловушку опасных «мозговых пузырей» и познакомит с научными данными в области нейробиологии, изложенными доступным языком.





Марианна Вулф

«Пруст и кальмар»

Под обложкой рассказывается о процессах, лежащих в основе нашего умения читать. Этот особенный навык нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся для человека, особенно сейчас. Вдумчивое чтение находится под угрозой из-за натиска новых форм коммуникаций.

Распутывая механизмы чтения, автор опирается на историю эволюции и когнитивную нейробиологию. И пусть вас не смущает необычное название книги: и Пруст, и кальмар имеют отношение к рассматриваемым темам. Французский писатель расценивал чтение как своеобразное интеллектуальное святилище, где люди имеют доступ к тысячам различных реальностей. А благодаря лабораторным исследованиям кальмаров ученые узнали, как нервные клетки и гены приспосабливаются к процессам обучения, без которых мы никогда бы не начали писать буквы и складывать их в слова.





Александр Кравцов

«Найти ментора»

На чем строится успех? Марк Цукерберг, Дональд Трамп, Билл Гейтс, Уоррен Баффет — откройте биографию любого выдающегося человека, и вы прочтете про усердный труд, исключительный талант, гениальные решения… Но что стоит за их головокружительным взлетом на самом деле? Как в действительности работают социальные лифты? И почему там, где одни люди упираются в «стеклянный потолок», другие продолжают восхождение?

На эти вопросы отвечает Александр Кравцов, эксперт по выстраиванию эффективных связей в обществе и исследователь менторских практик. Он подробно рассказывает обо всех тонкостях использования нетворкинга — главного инструмента, способного поднять вас на верх социальной пирамиды. Если между вами и качественно новым уровнем развития встала непробиваемая преграда, то эта книга поможет ее преодолеть.