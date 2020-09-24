С 22 по 26 сентября в «Крокус Экспо» проходит ювелирная выставка-конгресс J1. Мы побывали на ее открытии, изучили деловую программу (в целом) и представленные в залах работы российских ювелиров (в частности).

20 сентября крупнейший марафон страны собрал самых преданных бегу атлетов, среди которых были и сотрудники Московского Кредитного Банка. Яркое спортивное событие принесло финансистам мощный заряд энергии, личные рекорды и воспоминания на всю жизнь.

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора Бодрого утра! МКБ принял участие в Московском марафоне

20 сентября крупнейший марафон страны собрал самых преданных бегу атлетов, среди которых были и сотрудники Московского Кредитного Банка. Яркое спортивное событие принесло финансистам мощный заряд энергии, личные рекорды и воспоминания на всю жизнь.

Ранний подъем и прохлада осеннего утра ничуть не убавили у марафонцев бодрости и настроя на победу, прежде всего над самими собой. Уже в 8:00 стартово-финишный городок в «Лужниках» был полон — кто-то из бегунов сосредоточенно делал растяжку, чтобы уменьшить вероятность травмирования во время предстоящей серьезной нагрузки, другие заряжались энергией, потягивая из маленьких стаканчиков сладкий кофе.

Мы застали директора департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктора Жидкова за разминкой. За его плечами — четыре финиша Ironman, а этот марафон — двенадцатый в жизни. По словам Жидкова, он бегал в Дании, Испании, Австрии, Швеции, Германии, США, Голландии, Эстонии, Италии, а вот в России — ни разу. «Все как-то не срасталось: то накладывался триатлон, то неважное самочувствие, — признался наш собеседник. — За лето я поднабрал приличную форму, поэтому наконец дебютирую на Московском марафоне. Он трудный — прежде всего из-за холмистого ландшафта. Ведь когда ты бежишь 42 километра, любая горочка имеет значение».

В таком марафоне важно выработать правильную тактику, распределив силы. И финансист рассчитывал, что это ему удастся, поэтому планировал установить личный рекорд — преодолеть маршрут за 3 часа 34 минуты. Заметим, забегая вперед (уместный получается каламбур), что Жидков блестяще уложился в заданное время. На финише его трекер-часы показали победные цифры — 3:29:50.

Виктор Жидков

Перед стартом мы успели побеседовать еще с одним представителем МКБ. Директор по работе с состоятельными клиентами Илья Чебану до 30 лет был вратарем сборной Молдавии по футболу. «Разумеется, навыки, которые я приобрел за годы игры на поле, помогают справляться с покорением марафонных трасс, — рассказал он нам. — Я знаю, как быстро отрегулировать свои физические параметры: в чем стоит поднажать, или, наоборот, какие перетруженные зоны организма оставить в покое».

Илья Чебану

Сегодняшняя популярность марафонов изменила само восприятие бега: теперь это не просто спорт, но и формат приятного проведения времени с коллегами и друзьями. «Неудивительно, что когда мы бросили клич об участии в соревновании, наши сотрудники откликнулись в рекордно короткий срок, — отметила директор по персоналу МКБ Алена Ефремова. — В результате набралось 78 человек — вот что значит настоящая команда!»

Алена Ефремова

Важно и то, что Московский марафон для сотрудников банка — это бег со смыслом. Средства, собранные за регистрацию на состязание, будут направлены в благотворительный фонд «Арифметика добра».

Стартовый участок был разделен на кластеры — своеобразные коридоры, из которых марафонцы поэтапно, с небольшими интервалами, отправлялись в путь. Сверху, с дальних рядов зрительских трибун, открывался вид на самое настоящее людское море.



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Два маршрута дистанции (10 км и 42,2 км) пролегали по центру столицы. Многотысячную вереницу людей встретили Тверская улица, Садовое и Бульварное кольцо, Крымский мост.

Массовые забеги дают ни с чем не сравнимое ощущение причастности к чему-то большому и значимому. Предельный пульс, пот ручьем, «огненные легкие» — вот что чувствует неопытный марафонец, когда преодолевает последние километры дистанции. Но если бежишь среди единомышленников, то на сигналы тела, просящего о пощаде, обращаешь гораздо меньше внимания.







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На самом волнующем этапе — финише — спортсменов поддерживали зрители. Среди последних нашлись и остряки. «Ребята, что-то у вас лица грустные, — крикнул кто-то из толпы «сочувствующих». — Потерпите немного — на финише бананы дают!» Достигнув цели, бегуны и правда уносили с собой бананы, а еще — прекрасное настроение и прилив энергии.

«Это первый мой забег — активный образ жизни у меня в основном связан с плаванием, — поделился Виктор Ковязин, начальник управления диджитал-маркетинга МКБ. — Из-за пандемии бассейны были закрыты, а улицы в известной мере открыты, и я начал совершать пробежки возле дома. Втянулся — и вот сегодня оказался здесь. Теперь полученные эмоции останутся в памяти навсегда».

Виктор Ковязин

Специалист инвестиционного департамента Рустам Худододов около года бегал для себя, обычно по 5 км. А когда решил принять участие в марафоне, начал готовиться за месяц до старта. «В итоге сильно развил выносливость и первую половину дистанции на 42 километра прошел на одном дыхании, — поделился своими впечатлениями финансист.— Однако ближе к финишу дали знать о себе старые травмы коленей и бедра. И на последних пяти километрах боль была настолько острой, что появились мысли сойти с дистанции. Но коллеги меня поддержали и мотивировали на этот трудный отрезок, за что я им благодарен. Теперь у меня есть прекрасная медаль, вдохновляющая покорять новые вершины как в спорте, так и в профессии».

Рустам Худододов

А вот директор по работе с крупными клиентами МКБ Андрей Глаголев — опытный марафонец. Он рассказал, что дистанции дарят ему ощущение свободы. По его мнению, популярность бега связана еще и с тем, что это условно бесплатный вид спорта. Пара хороших кроссовок — и вперед.

Андрей Глаголев

Подсчет результатов в рамках команды МКБ выявил самых лучших. Среди мужчин «десятку» быстрее всех пробежал Илья Чебану, а Виктор Жидков стал первым на дистанции 42,2 км. У женщин в соответствующих категориях победительницами были признаны начальник отдела кредитования оптовой торговли и МСБ Марина Кевра и главный дизайнер-иллюстратор управления диджитал-маркетинга Юлия Илющенко. Юля, кстати, стала единственной девушкой из банка, которая решила покорить четыре с лишним десятка километров.

Марина Кевра

Юлия Илющенко

После состязания к стенду с символикой Московского марафона выстроилась очередь из бегунов. Фотографирование на его фоне стало отличным завершением бодрого утра.

Михаил Анохин