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Бывает, что живя полной, насыщенной, разносторонней жизнью, мы чувствуем себя не в своей тарелке. То ли чего-то недостает, то ли что-то лишнее… Наталья Пронина объясняет, как разобраться, в чем же проблема.

Сам себе ресурс: как понять, чего не хватает для счастья

Наталья Пронина Автор



Все статьи автора Сам себе ресурс: как понять, чего не хватает для счастья

Бывает, что живя полной, насыщенной, разносторонней жизнью, мы чувствуем себя не в своей тарелке. То ли чего-то недостает, то ли что-то лишнее… Наталья Пронина объясняет, как разобраться, в чем же проблема.

Когда в жизни явно что-то идет не так, но не удается понять, что именно, можно использовать прекрасный, испытанный временем и довольно простой способ диагностики — «Колесо баланса». Идея в том, что для большинства людей важны одни и те же вещи. Это:

любовь;

счастливая семейная жизнь;

друзья;

саморазвитие;

уверенность в себе;

здоровье;

материальное благополучие;

красота, искусство;

интересная работа;

свобода, независимость;

активная, деятельная жизнь;

творчество.

При использовании «Колеса баланса» нужно дать оценку каждой области своей жизни в настоящий момент по 10-балльной шкале. Затем обычно предлагается выделить наибольшие отклонения и начинать работать именно с этими «зонами роста». Но! Почему-то очень часто при этом не учитывается, что мы все очень разные и у каждого свое «колесо баланса».

Одному чрезвычайно важна работа, он просто не замечает, что в его жизни кроме нее почти ничего нет. А ему и не надо… У другой на первом месте семейное счастье, любовь, друзья и здоровье. Она прекрасно проживет без работы, в том числе интересной. Но тут начинают давить подруги, которые все построили успешную карьеру и каждый раз пеняют на твою «зацикленность» на семье и социальную нереализованность...

Нужно понять, что важно именно вам. Тогда не потребуется пыжиться и подтягивать себя под стандарты, когда все в жизни ровненько и кругленько. «Колесо» — это всего лишь образ, и не стоит воспринимать его буквально, пытаясь вписаться в его форму как в прокрустово ложе. Мы же все помним, чем это заканчивается.

«Колесо баланса»

Итак, как правильно провести самодиагностику?

1. Возьмите лист бумаги, расчертите его 12 векторами и присвойте им названия, как на рисунке выше.

2. Разбейте каждый вектор на десять равных отрезков и пронумеруйте их.

3. На каждом векторе отметьте значимость соответствующей области жизни в идеальной для вас картине. Например: здоровье важно для вас на 10, а вот творчество — всего на 2, счастливая семейная жизнь — на 8, друзья — на 5 и так далее.

4. Теперь в каждом случае оцените, на каком уровне шкалы вы находитесь сейчас. К примеру: из-за проблем со здоровьем этот параметр заслуживает только отметки 6. Зато у вас с мужем огромное количество друзей и несколько раз в неделю вы встречаетесь, ходите друг к другу в гости… Такой интенсив явно тянет на десятку.

5. Соедините точки идеальной картины своей жизни, а затем отдельно — реальной. Лучше при этом использовать разные цвета.

6. Посмотрите, где у вас обнаружились максимальные расхождения, причем они могут быть как в одну, так и в другую сторону. Разница в 1—2 балла незначительна и вряд ли заслуживает пристального внимания. Ведь это может быть всего лишь погрешность вашего восприятия мира в момент диагностики.

В приведенном выше примере налицо явный недобор по такому параметру, как «здоровье»: 10 — идеал, 6 — реальное положение вещей. А в зоне «друзья» — наоборот, имеется перебор: при уровне комфорта 5 вы ставите оценку 10. И то и другое — повод задуматься о том, что следует что-то менять. Ведь «много хорошо — тоже плохо», особенно если вам этого «хорошо» нужно для счастья значительно меньше.