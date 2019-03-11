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Иногда нам очень сложно бывает принять какое-то решение, особенно если есть несколько альтернативных вариантов и каждый имеет свои плюсы и минусы. Наталья Пронина рассказывает, как cделать правильный выбор.

Сам себе ресурс: три способа принять верное решение

Наталья Пронина Автор



Все статьи автора Сам себе ресурс: три способа принять верное решение

Иногда нам очень сложно бывает принять какое-то решение, особенно если есть несколько альтернативных вариантов и каждый имеет свои плюсы и минусы. Наталья Пронина рассказывает, как cделать правильный выбор.

Существуют разные подходы к принятию решений: на основании интуиции, своих суждений (то есть здравого смысла и личного опыта), рациональных доводов. Все они имеют право на жизнь. Но как люди современные и деловые давайте прежде всего поговорим о том подходе, который базируется на рациональности.

В данном случае существует хорошо продуманный и сбалансированный алгоритм. Принятие любого решения происходит в несколько этапов.

1. Выявление проблемной ситуации — того, что, собственно, и вынуждает вас действовать.

2. Формулирование цели, достижение которой поможет решить проблему.

3. Анализ и оценка информации, связанной с данной ситуацией.

4. Формирование поля альтернатив, то есть набора различных вариантов действий.

5. Определение критериев для оценки этих вариантов.

6. Проведение сравнения по заданным критериям.

7. Выбор наилучшего решения.

Одним из самых сложных этапов является предпоследний — сравнительная оценка альтернатив. Ниже я предлагаю инструменты, которые помогут преодолеть трудности.

Квадрат Декарта

По схеме, приведенной на рисунке, прогоните все имеющиеся варианты действий и посмотрите, какой из них окажется для вас в итоге наиболее значимым.

SWOT-анализ

Рассмотрите каждый вариант действий с четырех точек зрения. На выходе вы получите аргументы «за» и «против», представленные на бумаге в структурированном виде.

Сеточный анализ

Составьте таблицу по аналогии с представленной в нашем примере. Присвойте каждому критерию определенный вес в зависимости от его важности. Затем заполните все поля и подсчитайте сумму баллов в каждой колонке. В данном случае чем выше значение показателя — тем больше физических и эмоциональных затрат потребует реализация рассматриваемого решения.

Например, вы хотите повысить среднемесячный доход. Существуют три варианта решения и пять отсекающих их критерия.

Выбираем вариант с просьбой о повышении оплаты на текущем месте работы, подобрав подходящие аргументы для руководителя.

Предположим, рациональное решение найдено. Но для закрепления результата вам хочется еще получить подтверждение от внутреннего «я» — интуиции. Как это сделать?

Есть очень простой способ. Определите, орлу или решке будет соответствовать ваш вариант действий, затем подкиньте монетку и проследите за ощущениями, когда выпадает заданная вами сторона. Если вы испытываете спокойствие и удовлетворение, то можете не сомневаться — вы сделали наилучший в данный момент выбор. Если же возникает чувство беспокойства и разочарования, то проанализируйте ситуацию еще раз более внимательно. Или, в конце концов, примите другое решение интуитивно.

Все ответы есть внутри нас. Задача лишь — понять, как их найти.