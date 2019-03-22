Сам себе ресурс: как поддерживать положительный настрой

Обычно модные тенденции напоминают ресторанную улицу: где-то очень вкусно, а где-то крайне непонятно. Про странное мы уже поговорили, теперь читаем колонку стилиста Веры Маркиной о самых красивых трендах наступившей весны. И вдохновляемся!

Быть партнером клиента, уметь выстраивать с ним диалог — вот качества, которые хочет видеть в своих специалистах руководство коллекторского агентства «СКМ». О новых подходах к взысканию мы поговорили с заместителем председателя правления и ﻿директором по развитию бизнеса компании Ильей Чиркиным.

Когда говорят об управлении эмоциями, обычно имеют в виду уменьшение негативных переживаний. Но лучший способ профилактики плохого настроения и личностных кризисов — поддержание положительного эмоционального фона. Как же этого добиться?

Когда говорят об управлении эмоциями, обычно имеют в виду уменьшение негативных переживаний. Но лучший способ профилактики плохого настроения и личностных кризисов — поддержание положительного эмоционального фона. Как же этого добиться?

«Считают, что успех приходит к тем, кто рано встает. Нет, успех приходит к тем, кто встает в хорошем настроении», — утверждал французский драматург Марсель Ашар. Существует несколько способов создавать себе положительный настрой.





Физическая активность

Кто не слышал крылатое выражение «в здоровом теле — здоровый дух»? Регулярные физические нагрузки позволяют поддерживать в рабочем состоянии различные системы нашего организма — суставы, мышцы, связки, органы, отвечающие за выработку гормонов, и так далее. Когда все они функционируют как хорошо смазанный часовой механизм, вы можете не отвлекаться на боль, быстрее преодолеваете стрессовые ситуации и гораздо спокойнее реагируете на трудности.

Кроме того, у регулярной физической активности есть целый ряд полезных «побочных эффектов». Доктор Хеннер Эртель из мюнхенского Общества рациональной психологии провел исследование, в котором в течение 36 недель участвовали 30 000 человек. Результаты показали, что регулярные занятия спортом:

повысили коэффициент интеллекта с 99 до 128;

улучшили работу памяти на 42%;

увеличили способность к обучению на 39%;

усилили креативность на 44%.

При этом полезно знать, что тренировки продолжительностью 20—30 минут, которые повторяются три-четыре раза в неделю, гораздо эффективнее занятий по полтора-два часа, проходящих вдвое реже.

А исследование профессора Инго Фробезе из Немецкого спортивного института в Кельне показало, что профессиональный спортсмен снижает уровень гормонов стресса за шесть часов, непрофессиональный — за восемь. Человеку, ведущему малоподвижный образ жизни, требуется уже 48 часов, во время которых образуются новые гормоны стресса.





Позитивный подход

В данном случае речь идет вовсе не о слепом оптимизме. «Позитивный» происходит от слова «позитум», означающего «то, что имеется в наличии». Здесь метафорой может послужить выражение «стакан наполовину полон». Суть позитивного подхода состоит в следующем:

вы держите фокус на том, что у вас есть, а не на том, чего нет;

думаете о том, что вы можете контролировать, а не о том, что не можете;

концентрируетесь на решении, а не на проблеме.





«Тумблер»

У каждого в запасе должен быть хотя бы один, а лучше несколько приемов, позволяющих быстро сменить настроение с минорного на мажорное. Сначала вам нужно создать то, что в нейролингвистическом программировании называется «якорем». То есть зафиксировать для себя чувства, которые в дальнейшем будут возникать автоматически при срабатывании выбранного «тумблера». Им может стать что угодно: музыка (когда я слышу эту мелодию, чувствую себя бодрее), определенные действия (открываю дверь офиса — и настраиваюсь на рабочий лад), фразы (как только говорю «я звезда», сразу чувствую себя увереннее).

Лично мне больше всего помогает музыка. Как же можно ее «заякорить», чтобы с ее помощью быстро менять настроение?

Шаг 1. Запишите названия своей любимой музыки, вызывающей приятные воспоминания.

Шаг 2. Также напишите, что у вас с ней связано.

Шаг 3. Отучите себя от этой музыки, не слушая ее продолжительное время.

Шаг 4. Включайте ее тогда, когда необходимо войти в требуемое состояние.







Рефрейминг

По сути, reframe означает «смену рамки», в которой мы рассматриваем ситуацию. То есть сами обстоятельства остаются прежними, но мы оцениваем их в другом контексте.

Например, ваш ребенок принес из школы очередную тройку за контрольную по математике. Плохо? Но ведь при этом он оказался в числе всего нескольких учеников, которые прошли тест удовлетворительно, так как остальные получили двойки.





Обнимашки

Известный американский психотерапевт Вирджиния Сатир советовала: «Для того, чтобы выжить, нам нужно обниматься четыре раза в день, чтобы чувствовать себя полноценным — восемь раз, а чтобы расти — 12». Дело в том, что во время объятий в нашем организме вырабатывается «гормон счастья» окситоцин. Он дает человеку ощущение сопричастности к группе, благодаря чему мы чувствуем себя в безопасности.

А еще, как говорил барон Мюнхгаузен: «Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!»