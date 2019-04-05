Каждый из нас обладает не только индивидуальными чертами лица и отпечатками пальцев, но и уникальной совокупностью эмоциональных параметров, которые определяют наши реакции на различные события. Зная их, мы можем улучшить качество жизни и стать успешнее.

Наталья Пронина Автор



Все статьи автора Сам себе ресурс: как определить свой эмоциональный тип

Каждый из нас обладает не только индивидуальными чертами лица и отпечатками пальцев, но и уникальной совокупностью эмоциональных параметров, которые определяют наши реакции на различные события. Зная их, мы можем улучшить качество жизни и стать успешнее.

Почему одни люди быстро восстанавливаются после стрессовых и даже трагических ситуаций, а другие неделями «жуют» незначительную неприятность? Чем объясняется, что одна сестра становится жилеткой для всех родных и друзей, а другая всегда держится в стороне? Почему кто-то с первого взгляда определяет, что за человек перед ним и в каком он настроении, а кто-то проявляет «тугодумность», пытаясь понять окружающих?

Ответы на эти вопросы дает американский нейробиолог, профессор психологии и психиатрии Ричард Дэвидсон, более 30 лет изучающий устройство и работу человеческого мозга. Именно он первым ввел понятие «эмоциональный тип», о котором речь пойдет ниже.





Итак, существует шесть аспектов, говорящих об эмоциональном типе человека.

Устойчивость к внешним воздействиям. Этот аспект более известен как стрессоустойчивость. От его уровня зависит, как бурно вы реагируете на неприятности и просто неожиданности, а главное — сколько времени вам нужно, чтобы после них восстановиться.

Прогнозирование будущего (или позитивное мышление). Поддерживаете ли вы оптимистичный настрой, не позволяя эмоциональным тучам омрачать ваш небосвод? Продолжаете ли спокойно заниматься своими делами, даже если все идет не так, как задумано? Или все время бубните и критикуете, не замечая хорошее? Люди, находящиеся на разных полюсах этой шкалы, называются позитивными и негативными, или, другими словами, оптимистами и пессимистами.

Социальная интуиция. Можете ли вы идентифицировать состояние людей по языку тела и голосу? Чувствуете ли, хотят они сейчас поговорить или побыть в одиночестве? Или для вас это темный лес? Ответы на такие вопросы показывают, в какой степени эмоциональный интеллект помогает вам распознавать чужие переживания.

Самосознание (или осознанность). Хорошо ли вы понимаете собственные мысли, эмоции и чувствуете свое тело? Или действуете на автомате? В зависимости от этого либо вам свойственна осознанность, либо вы скрыты от себя.

Чувствительность к ситуации. Понимаете ли вы в зависимости от места и обстоятельств, настроения и статуса других людей, что уместно, а что нет? Если случается, что вы рассказываете шефу непристойную шутку или начинаете громко разговаривать в общественном месте, то вам есть над чем поработать в этом плане.

Внимательность. Можете работать в шумном опенспейсе, спокойно выполняя сложную задачу? Или ваши мысли порхают от текущего задания к утренней ссоре с супругом или супругой, а затем к страху по поводу предстоящей презентации? С одного края спектра находятся внимательные люди, с другого — несосредоточенные.

Пройдитесь по каждому аспекту и поймите, где вы находитесь по шкале от 0 до 10. Как и во многих других случаях, наиболее благоприятными показателями будут средние (5—7 баллов), а крайности всегда несут в себе опасности разного рода. Например, пессимист постоянно пребывает в плохом настроении и не замечает радости жизни, а чрезмерный оптимист не видит рисков, что тоже может привести к серьезным неприятностям.

Эмоциональный тип — это наш психологический профиль от рождения. Менять его сложно, но можно — об этом мы поговорим в паре следующих материалов. Понимание того, как разные аспекты эмоционального типа проявляются у вас и окружающих, дает огромные возможности для собственного развития и налаживания отношений с другими людьми.