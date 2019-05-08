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Бывает, что ценности, которые мы считаем своими, на самом деле навязаны нам социумом или семьей. Это рождает дисбаланс, мешающий быть счастливыми и идти по собственному пути. Давайте его уберем.

Наталья Пронина Автор



Все статьи автора Сам себе ресурс: как определить настоящие жизненные ценности

Бывает, что ценности, которые мы считаем своими, на самом деле навязаны нам социумом или семьей. Это рождает дисбаланс, мешающий быть счастливыми и идти по собственному пути. Давайте его уберем.

Список возможных жизненных ценностей огромен. Но наиболее часто встречаются следующие:

счастливая семейная жизнь;

любовь и отношения;

здоровье (физическое и психическое);

финансовое благополучие;

дружба (наличие близких и надежных друзей);

свобода (как независимость в поступках и действиях);

интересная работа;

творчество (возможность творческой деятельности);

красота природы и искусства;

уверенность в себе;

познание (возможность расширения кругозора, образование и интеллектуальное развитие);

активная, деятельная жизнь.

Жизнь становится гармоничной, мы достигаем поставленных целей и в целом удовлетворены, если наши мысли, действия и желания коррелируют с нашими истинными ценностями. Но далеко не всегда это так. Часто наши поступки и решения идут вразрез с тем, что для нас по-настоящему важно.

Как проверить, находитесь ли вы в ладу с собой? Для этого предлагаю проделать простое упражнение.





1. Выберите пять наиболее важных жизненных ценностей.

Например, у меня такие:

здоровье;

свобода;

финансовое благополучие;

любовь и отношения;

насыщенная, осмысленная жизнь и самореализация.





2. А теперь перечислите области интересов, в которые вы вкладываете время и силы.

Их может быть сколько угодно, у меня набралось восемь:

регулярная физическая активность (прогулки в парке, плавание, йога);

путешествия;

постоянный поиск новых областей профессионального применения (интересных для меня и перспективных с точки зрения рынка). Проработав 20 лет в маркетинге и PR, я продолжаю трудиться в этой сфере, но вместе с тем овладела профессией коуча и являюсь инструктором по медитации;

психология личности и отношений;

коучинг;

медитация;

чтение профессиональной и художественной литературы;

занятие японской живописью.

Как можно заметить, моя регулярная физическая активность соответствует ценности «здоровье». «Свобода» реализуется через путешествия и постоянный поиск новых профессиональных сфер, которые мне интересны с точки зрения самореализации. «Финансовое благополучие» я поддерживаю благодаря тому, что зарабатываю сразу в нескольких областях и овладеваю дополнительными знаниями, чтобы быть на волне изменений. «Любовь и отношения» проявляются не только на уровне реальных отношений, но в поиске большей гармонии, понимания со своим партнером через изучение психологии. Ну и наконец, «насыщенная, осмысленная жизнь и самореализация» поддерживаются такими моими интересами, как освоение третьей профессии (коучинга), регулярная медитация, занятия японской живописью и чтение.

Как результат я чувствую себя вполне гармоничным человеком, который знает, куда и зачем движется, а также что и для чего делает в этой жизни.

Если же какая-то из ценностей (а возможно, и не одна) не найдет «поддержку» в списке интересов, значит, она не является для вас истинной и вы себя обманываете. Рано или поздно это негативно скажется на вашем психологическом здоровье и жизни в целом. Либо же вы каждый день предаете себя, делая не то, что хотите. И значит, пора начать заниматься вещами, которые для вас по-настоящему важны.

Согласованность ценностей и образа жизни обязательно приведет к достижению желаемых результатов. Вам будут встречаться нужные люди, станут появляться новые возможности, полезная информация сама вас найдет. А главное — все будет спориться в руках, вы сможете достигать своих целей быстрее, проще и с удовольствием.