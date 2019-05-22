Сам себе ресурс: как повысить стрессоустойчивость

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18 мая в Гостином Дворе в рамках выставки Da! Moscow, генеральным партнером которой выступил Альфа-Банк, состоялся арт-баттл Покраса Лампаса и Валерия Чтака. Посетители в режиме реального времени наблюдали, как работают художники.

Один из аспектов эмоционального типа человека — способность восстанавливать душевное спокойствие и ясность мышления после различных неприятностей. Как определить свой уровень стрессоустойчивости и что помогает его повысить?

Один из аспектов эмоционального типа человека — способность восстанавливать душевное спокойствие и ясность мышления после различных неприятностей. Как определить свой уровень стрессоустойчивости и что помогает его повысить?

Как в любом деле, здесь хороша золотая середина. Конечно, если после утренней ссоры с мужем вы весь день не можете ни о чем больше думать, это портит вам жизнь: плохое настроение и ухудшение карьерных перспектив будут обеспечены. Но есть и другая крайность, когда чрезмерно высокая устойчивость к стрессу не позволяет осознавать и переживать эмоции, возникающие как реакция на различные неприятные события. В итоге вы лишаете себя многих красок жизни, а окружающие начинают считать вас черствым и эгоистичным человеком.

Чтобы оценить ваш уровень стрессоустойчивости по шкале от 1 до 10, предлагаю пройти небольшой тест. Отвечайте на вопросы «правда» или «неправда», причем ответы давайте максимально быстро, чтобы получились более точные результаты.

Если у меня незначительные разногласия с близким другом или супругом, обычно я остаюсь не в духе несколько часов или дольше.

Если какой-то водитель выезжает на обочину, чтобы объехать пробку или всех обогнать, я скорее забуду об этой ситуации, чем буду долго злиться.

Когда я испытывал глубокую скорбь после смерти кого-то из близких, это выбило меня из колеи на многие месяцы.

Если я совершаю ошибку на работе и получаю выговор, то отношусь к этому спокойно, воспринимаю как приобретение опыта.

Если я прихожу в новый ресторан и обнаруживаю, что еда просто ужасна, а персонал высокомерен, это портит мне настроение на весь вечер.

Когда я застреваю в пробке из-за аварии впереди, то обычно не даю выхода раздражению, хотя и кипячусь внутри.

Если дома ломается бойлер, это не слишком влияет на мое настроение, так как я знаю, что могу вызвать сантехника, который все исправит.

Если человек, который мне нравится, отвечает на предложение встретиться еще раз отказом, обычно это оставляет меня в плохом настроении на несколько часов и даже дней.

Если важную профессиональную премию или продвижение по службе получает кто-то другой, кого я считаю менее квалифицированным, то я, как правило, двигаюсь дальше, не переживая об этом.

Если у меня завязывается разговор с интересным незнакомцем и я теряю дар речи, когда он просит рассказать о себе, то через несколько часов и даже дней после этого я стараюсь припомнить все подробности беседы (включая и то, что нужно было сказать).

Зачислите по одному баллу за каждый ответ «правда» на вопросы 1, 3, 5, 6, 8, 10 и за каждый ответ «неправда» на вопросы 2, 4, 7, 9. Подсчитайте сумму. Количество баллов от семи до десяти означает, что вы медленно восстанавливаетесь после неприятностей. Результат в три балла и меньше говорит о высокой степени вашей стрессоустойчивости.

Автор теории эмоциональных типов Ричард Дэвидсон предлагает повышать устойчивость к стрессам двумя способами: с помощью регулярной медитации с концентрацией на дыхании или прибегая к когнитивной оценке. О последнем подходе расскажу подробнее.

Эта форма терапии учит по-новому смотреть на невзгоды, убеждаясь, что не все так плохо, как могло быть. Например, вы допустили ошибку на работе и переживаете. Вы начинаете сомневаться в себе, опасаетесь снова сделать что-то неправильно, повредив карьере. Вместо того, чтобы думать об ошибке как о следствии вашей работы, поразмышляйте о другом. О том, что промахи бывают у каждого или что вы допустили просчет, поскольку плохо выспались или у вас просто был неудачный день. Такая когнитивная переоценка поможет иначе оценить причины вашего поведения и, соответственно, ваших страданий.

В таких тренировках задействуется префронтальная кора, что приводит к повышенному торможению участка мозга под названием амигдала. В результате вы становитесь устойчивее к стрессам. Но чтобы добиться устойчивых результатов, как и в случае с медитациями, практика когнитивной переоценки должна быть регулярной и продолжительной.