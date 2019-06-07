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Сам себе ресурс: как выйти из карьерного тупика

Случается, что мы теряем интерес к профессии, в которой пробыли много лет. От этого снижается не только наша эффективность, но и качество жизни. С помощью приведенной ниже методики можно выйти из карьерного застоя.

Апатия, отсутствие новых идей, острое нежелание идти на работу чаще всего означают, что настало время для перемен. Вот только каких? Мало кто легко может определиться, как действовать дальше, чтобы изменения в карьере точно пошли во благо.

Решить эту непростую и важную задачу поможет упражнение «Пять этапов карьеры». Эффективнее всего выполнять его с коучем, но когда такой возможности или желания нет, можно справиться и самостоятельно. Результат получится менее объективным, однако если вы будете внимательны и не ленивы, то ответы на основные свои вопросы найдете.

Для упражнения потребуются пара часов вашего времени, тихое помещение, ручка, карандаши и листы бумаги А4.

Начните с того, что опишите пять уже прошедших этапов вашей карьеры (именно пять!). О каждом расскажите в соответствии со следующим планом:

точка2.pngназовите этап;
точка2.pngсколько времени он занял (с какого по какой год продолжался);
точка2.pngв чем заключались ваши обязанности;
точка2.pngкакие ценности и убеждения помогали вам прожить этот отрезок времени и быть на нем успешным;
точка2.pngчему вы научились на данном этапе.

Если вы работаете с коучем, то просто проговаривайте свои рассуждения вслух. Если выполняете задание сами — запишите их в таблицу, пример которой ниже.

Затем на отдельных листочках изобразите в виде рисунка-метафоры ваше ощущение от себя на каждом этапе карьеры. Например, «белка в колесе», «первооткрыватель», «путешественник во времени» и так далее. Важно именно ваше персональное ощущение, ваш ассоциативный ряд. Пройдитесь таким образом по всем пяти этапам неторопливо и вдумчиво.

После этого можно прогнозировать следующий, шестой этап вашей профессиональной жизни. Вот как это сделать.

1.png Разложите на полу в хронологическом порядке рисунки-метафоры на расстоянии шага друг от друга. Последним должен лежать чистый лист, который означает новый этап.

2.png Переходите последовательно от одного рисунка к другому. Каждый раз коуч будет возвращать вам ключевые слова, прозвучавшие о данном этапе, напоминать самые важные моменты. Если же вы действуете самостоятельно, перечитывайте сделанные вами описания.

3.png Когда вы шагнете к чистому листу, закройте глаза. Прислушайтесь к своим чувствам, сосредоточьтесь на возникающих в воображении образах. Если вы работаете с коучем — расскажите ему обо всем этом. При самостоятельном выполнении упражнения запишите и нарисуйте то, что пришло в голову, пока вы стояли «на пороге новой жизни».

Все, что вы получите в конце, является если не готовой формулировкой следующего карьерного шага, то как минимум ориентиром, в каком направлении двигаться.

Чтобы закрепить результат работы, сформулируйте конкретные действия для достижения намеченной цели. Опишите, чему вам нужно научиться, что предпринять, чтобы реализовать задуманное. Каждое принятое решение сопровождайте реальным физическим шагом вперед. 

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