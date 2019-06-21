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Каждый из нас в жизни сталкивается с таким неприятным явлением, как манипуляция. Но мало кто способен легко улавливать попытки скрытого воздействия и умело им противостоять.

Сам себе ресурс: как дать отпор манипулятору

Каждый из нас в жизни сталкивается с таким неприятным явлением, как манипуляция. Но мало кто способен легко улавливать попытки скрытого воздействия и умело им противостоять.

Вот очень емкое и понятное определение, которое дает в своей книге «Я манипулирую тобой» Никита Непряхин. Манипуляция — это вид скрытого, вопреки воле человека, психологического воздействия, имеющего миф, цель и сценарную линию поведения жертвы.

Что это значит?

Психологическое воздействие. Манипуляция всегда играет на наших чувствах и эмоциях.

Насильственный характер. Манипулятор устраивает все так, чтобы жертва сама совершала что-либо или принимала решение против своей воли.

Скрытый характер. Жертва не понимает, что ею манипулируют.

Миф, цель, сценарий. Это то поведение, которого ожидает от вас манипулятор.

Первое, что нужно сделать для противодействия, — вскрыть манипуляцию. Знание основных (согласно Никите Непряхину) ее типов поможет распознать попытку воздействовать на вас.

Плохой человек — плохой аргумент. Суть манипуляции — дискредитировать вас и через это показать, что все, о чем вы говорите, не имеет права на существование.

Несоответствие слов делу. Здесь манипулятор подчеркивает расхождение сказанного собеседником и его поведения. «Чья бы корова мычала…»

Личная выгода. В этом случае ставится под сомнение искренность слов и действий оппонента, он подозревается в корысти или предвзятости.

Невежество. Мы часто боимся признаться, когда что-то не знаем или не понимаем. И манипулятор играет на этом, обвиняя нас в некомпетентности.

«А что у вас руки дрожат?» Если вы слышите нечто подобное, воздействие направлено на вашу внешность или поведение.

Палочный довод. Так называется шантаж, который носит скрытый характер. Манипулятор дает своей жертве возможность додумывать и интерпретировать его слова, тем самым порождая чувство страха и неуверенности.

Подмазывание. Используется лесть, которая затуманивает сознание и позволяет вложить нам в мозг определенную мысль.

Внушение. Один из самых древних методов управления человеком. Происходит внедрение в вашу голову различных идей и установок, минуя критическое мышление (без доводов и аргументов).

Выведение из равновесия. Здесь в ход идут фамильярности, едкие шуточки и замечания, нахальные насмешки, намеки, хамский юмор.

Ставка на возраст. Прямой атаки на оппонента в данном случае нет. Но манипулятор возвышает себя, представляя в виде преимущества свой возраст, опыт, статус, знания.

Передергивание. Вместо того, чтобы дать конструктивный ответ и привести разумные контраргументы, манипулятор сводит слова оппонента к абсурду.

Приклеивание ярлыков. Жертве приписываются какие-то негативные свойства, которые приклеиваются к ней подобно клейму: вор, враг, стукач и так далее.

Ответ психолога. Одна из самых сложных и травмирующих манипуляций. Прием в том, что анализируются не ваши слова и доводы, а скрытые мотивы, побудившие вас высказаться тем или иным образом.

Для каждого вида манипулятивного воздействия есть антидоты. Они разные, но в них очень много общего. Запомните самое главное: когда вы поняли, что вами пытаются манипулировать, нужно сломать сценарий.

Как правило, человек ожидает от вас один из двух вариантов поведения — агрессию или оправдание. Не доставляйте ему такого удовольствия. Сохраняйте спокойствие и либо вежливо переводите разговор в сугубо рациональное русло, либо подыграйте оппоненту, шутливо поддержав его «заявления». Это сорвет его планы, и он прекратит манипуляцию.

Еще один эффективный прием — спокойный нейтральный ответ на все случаи жизни: «Это ваше мнение», «Советы мне всегда пригодятся», «Поживем — увидим» и тому подобное.

Будьте бдительны, спокойны и вежливы. Тогда ни один манипулятор вам не помеха.