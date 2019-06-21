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Сам себе ресурс: как дать отпор манипулятору

Каждый из нас в жизни сталкивается с таким неприятным явлением, как манипуляция. Но мало кто способен легко улавливать попытки скрытого воздействия и умело им противостоять.

Вот очень емкое и понятное определение, которое дает в своей книге «Я манипулирую тобой» Никита Непряхин. Манипуляция — это вид скрытого, вопреки воле человека, психологического воздействия, имеющего миф, цель и сценарную линию поведения жертвы.

Что это значит?

1.pngПсихологическое воздействие. Манипуляция всегда играет на наших чувствах и эмоциях.

2.pngНасильственный характер. Манипулятор устраивает все так, чтобы жертва сама совершала что-либо или принимала решение против своей воли.

3.pngСкрытый характер. Жертва не понимает, что ею манипулируют.

4.pngМиф, цель, сценарий. Это то поведение, которого ожидает от вас манипулятор.

Первое, что нужно сделать для противодействия, — вскрыть манипуляцию. Знание основных (согласно Никите Непряхину) ее типов поможет распознать попытку воздействовать на вас.

точка2.pngПлохой человек — плохой аргумент. Суть манипуляции — дискредитировать вас и через это показать, что все, о чем вы говорите, не имеет права на существование.

точка2.pngНесоответствие слов делу. Здесь манипулятор подчеркивает расхождение сказанного собеседником и его поведения. «Чья бы корова мычала…»

точка2.pngЛичная выгода. В этом случае ставится под сомнение искренность слов и действий оппонента, он подозревается в корысти или предвзятости.

точка2.pngНевежество. Мы часто боимся признаться, когда что-то не знаем или не понимаем. И манипулятор играет на этом, обвиняя нас в некомпетентности.

точка2.png«А что у вас руки дрожат?» Если вы слышите нечто подобное, воздействие направлено на вашу внешность или поведение.

точка2.pngПалочный довод. Так называется шантаж, который носит скрытый характер. Манипулятор дает своей жертве возможность додумывать и интерпретировать его слова, тем самым порождая чувство страха и неуверенности.

точка2.pngПодмазывание. Используется лесть, которая затуманивает сознание и позволяет вложить нам в мозг определенную мысль.

точка2.pngВнушение. Один из самых древних методов управления человеком. Происходит внедрение в вашу голову различных идей и установок, минуя критическое мышление (без доводов и аргументов).

точка2.pngВыведение из равновесия. Здесь в ход идут фамильярности, едкие шуточки и замечания, нахальные насмешки, намеки, хамский юмор.

точка2.pngСтавка на возраст. Прямой атаки на оппонента в данном случае нет. Но манипулятор возвышает себя, представляя в виде преимущества свой возраст, опыт, статус, знания.

точка2.pngПередергивание. Вместо того, чтобы дать конструктивный ответ и привести разумные контраргументы, манипулятор сводит слова оппонента к абсурду.

точка2.pngПриклеивание ярлыков. Жертве приписываются какие-то негативные свойства, которые приклеиваются к ней подобно клейму: вор, враг, стукач и так далее.

точка2.pngОтвет психолога. Одна из самых сложных и травмирующих манипуляций. Прием в том, что анализируются не ваши слова и доводы, а скрытые мотивы, побудившие вас высказаться тем или иным образом.

Для каждого вида манипулятивного воздействия есть антидоты. Они разные, но в них очень много общего. Запомните самое главное: когда вы поняли, что вами пытаются манипулировать, нужно сломать сценарий.

Как правило, человек ожидает от вас один из двух вариантов поведения — агрессию или оправдание. Не доставляйте ему такого удовольствия. Сохраняйте спокойствие и либо вежливо переводите разговор в сугубо рациональное русло, либо подыграйте оппоненту, шутливо поддержав его «заявления». Это сорвет его планы, и он прекратит манипуляцию.

Еще один эффективный прием — спокойный нейтральный ответ на все случаи жизни: «Это ваше мнение», «Советы мне всегда пригодятся», «Поживем — увидим» и тому подобное.

Будьте бдительны, спокойны и вежливы. Тогда ни один манипулятор вам не помеха.

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