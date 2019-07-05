Сам себе ресурс: медитация как путь к счастью и здоровью

Восточные практики уже не считаются чем-то запредельным, подходящим только маргиналам. Сегодня медитация — один из самых востребованных способов саморегуляции и совершенствования, в том числе среди очень успешных людей.
Общепризнано и научно доказано, что регулярная практика медитации повышает нейропластичность мозга, позволяя избавиться от шаблонов мышления. А это, в свою очередь, открывает пути к жизненным изменениям и нестандартным решениям.
В результате то, что беспокоило, начинает отступать. Вы становитесь более мудрым и открытым, начинаете воспринимать препятствия как возможности. А еще вы становитесь значительно более здоровым физически и психологически.
У многих существует ограничивающее убеждение, будто медитация — это что-то очень сложное, недоступное для обычного человека. Я постараюсь развеять такие опасения и предложу простую эффективную технику, подходящую практически всем.
Ошибочно считать медитацию прекращением потока мыслей и эмоций. Действительно, можно добиться такого эффекта, приносящего некое чувство покоя, но это будет покой зомби. Состояние, в котором нет таких естественных для человеческой природы проявлений, как мысли и чувства, лишено ясности. Цель медитации — научиться наблюдать и удерживать фокус наблюдения, тем самым повышая свой уровень осознанности.
Тем, кто заинтересовался, предлагаю следующее упражнение.
Сядьте прямо, дышите нормально и наблюдайте за дыханием. Ощутите, как воздух проникает внутрь, мягкой прохладой касается ноздрей и через какое-то время выходит наружу, согревая их теплом тела. Расслабьтесь, не форсируйте дыхание! Это довольно трудно. Я долго боролась с желанием дышать «правильнее», регулярнее, отчетливее. Такая ошибка ведет к излишнему напряжению и гипервентиляции легких, что может вызывать головокружение. Дышите естественно и следите за тем, как это происходит, не давая никаких оценок.
Скоро вы заметите, какое огромное количество мыслей проносится в голове. Ваша задача — не цепляться за них, а просто наблюдать за ними, как за проплывающими по небу облаками.
Если «облако» все же приковывает ваше внимание, зафиксируйте это про себя и вернитесь к наблюдению за дыханием. Поступайте так каждый раз, когда увлекаетесь какой-нибудь мыслью. Не расстраивайтесь по этому поводу и не ругайте себя — просто сосредотачивайтесь на дыхании снова.
Для начала вполне достаточно будет уделять упражнению две-три минуты. На первых порах медитация может казаться трудной, но путь осилит идущий. Как и в любом деле, то, что сегодня выглядит невозможным, становится легче с каждым шагом.
Это похоже на ситуацию, когда вы приближаетесь к пункту назначения в плотном автомобильном потоке. Вы овладеваете осознанностью постепенно, формируя новые нейронные связи и подавляя «болтовню» старых. Нужно терпеливо продвигаться вперед несмотря ни на что.
Как, где и когда медитировать? Универсального подхода не существует, поскольку каждый человек индивидуален. Объектом для медитации может служить не только дыхание, но и визуальный предмет, запах, вкус и так далее. Один воспринимает окружающий мир через слух, другой — через зрение… Выбирайте то, что понятнее и ближе всего вам.
Это не значит, что если вы предпочитаете концентрироваться, скажем, на видимом предмете, то должны всегда использовать только такой метод. Можно поменять «опору для ума» в любой момент и даже чередовать ежедневно несколько вариантов. Практика — это творчество.
Однако в любом случае постарайтесь медитировать каждый день в один и тот же промежуток времени. Буддийский учитель Мингьюр Йонге пишет об этом так: «Выделяя время для формальной практики, вы вырабатываете положительную привычку, которая не только ослабляет старые нейронные шаблоны, но и эффективно создает новые паттерны, позволяющие вам осознавать соучастие своего ума в том, что вы воспринимаете».
Мастера рекомендуют медитировать по утрам. В это время ум наиболее расслаблен и свеж, он еще не успел окунуться в повседневные дела. Медитация перед тем, как выйти из дома на работу или заняться чем-то другим, будет задавать вам тон на весь день, а также послужит хорошим заделом для повторов упражнения в следующие часы. Если же утром практиковать вам сложно, найдите в своем расписании другое подходящее для этого время.
Хотя не существует четких правил медитации, есть несколько рекомендаций, которых стоит придерживаться.
Медитируйте короткими промежутками, многократно.
Практикуйте медитации ежедневно.
Старайтесь в меру ваших сил, сохраняя баланс между напряжением и расслаблением. Не привязывайтесь к результату.
Медитируйте меньше, чем можете. Если вы в состоянии выполнять упражнение четыре минуты, ограничьтесь тремя. Поступая таким образом, вы всегда будете с нетерпением ждать следующего подхода.
И помните: главное — не медитация сама по себе, а ваше намерение ее практиковать.
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