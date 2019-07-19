Они делают то же самое, что и мы, — смеются, работают, общаются, слушают музыку. Но в отличие от нас существуют лишь в виртуальном мире. Знакомим вас с цифровыми инфлюенсерами — героями «Инстаграма».

В июне серьезную годовщину отметил люксембургский East-West United Bank, входящий в АФК «Система». Когда-то став своеобразным мостом между СССР и Западом, финансовый институт и сегодня играет важную роль в поддержании связей между российским и европейским бизнесом.

Мало найдется людей, которые были бы удовлетворены текущим доходом. Нам вечно его не хватает, и мы ломаем голову, как изменить ситуацию. Для этого есть отличный инструмент, которым я поделюсь.

Сам себе ресурс: как увеличить доход в два раза

Наталья Пронина Автор



Все статьи автора Сам себе ресурс: как увеличить доход в два раза

Мало найдется людей, которые были бы удовлетворены текущим доходом. Нам вечно его не хватает, и мы ломаем голову, как изменить ситуацию. Для этого есть отличный инструмент, которым я поделюсь.

Около года назад, кардинально поменяв сферу деятельности, я совершенно закономерно потеряла в деньгах. Это было ожидаемо, но неприятно. Я начала искать информацию о том, как в максимально короткие сроки исправить ситуацию. Когда мы чего-то сильно хотим, Вселенная всегда подбрасывает нам различные возможности: людей, книги, события и так далее. Главное — слушать и смотреть внимательно, чтобы их не пропустить.

В моем случае все было просто. Знакомая рассказала, что начала посещать группу «Живые деньги», программу для которой разработали психолог Елена Ромашина и независимый финансовый консультант Сергей Макаров. Там-то я и подсмотрела, наряду со многими другими полезными вещами, модель повышения дохода «ЦИРКУС».

Ц — ценность;

И — известность;

Р — результат;

К — качество;

У — уверенность;

С — скорость.

Идея в том, что, укрепив свои позиции в каждой из шести перечисленных областей всего лишь на 15%, вы имеете возможность увеличить доход на 100%. Давайте разбираться, что стоит за этими категориями и как необходимо действовать.

Начну с известности. О вас и вашей сфере деятельности, о товарах и услугах должно узнать как можно больше людей. И даже необязательно (хотя, безусловно, желательно), чтобы это сразу была целевая аудитория. Что же именно можно сделать?

Продуманно и активно присутствуйте в соцсетях (наполняйте свои аккаунты и комментируйте релевантные посты других людей).

Отслеживайте и посещайте тематические профессиональные события (конференции, форумы и прочие), чтобы расширять социальные связи.

Ходите на светские мероприятия и активно знакомьтесь с новыми людьми, рассказывая о том, кто вы и чем занимаетесь. Придумайте twitter-формулировку (140 символов), чтобы кратко и четко доносить до собеседника основную мысль.

Если вы считаете себя экспертом, умеете четко формулировать мысли — ищите возможности для публичных высказываний в различных СМИ.

Результат. Здесь речь идет о том, что должен вырасти ваш КПД, или KPI, как принято сейчас говорить. Ставьте планку выше и делайте все, чтобы ее преодолеть.

Количество очень часто конфликтует с качеством. Не следует себе этого позволять, если вы хотите быть успешным. Вне зависимости от того, предприниматель вы или наемный сотрудник, качество ваших продуктов и услуг должно находиться на уровне и продолжать повышаться. Только тогда появится шанс на стабильный спрос.

Уверенность. Здесь все просто и одновременно сложно. Если вы будете преуспевать в предыдущих трех областях и видеть, что вас замечают и хвалят, вами интересуются, то уверенность, скорее всего, придет сама собой. Но неплохо было бы поработать над этим и дополнительно — самостоятельно или с поддержкой специалиста. Читайте книги, ходите на тематические лекции, семинары, мастер-классы. Медитируйте, в конце концов. Надежнее и эффективнее будет подключить профессионального психолога или коуча. Это не самое дешевое удовольствие, но часто такие инвестиции позволяют ускорить прорыв.

Скорость. Здесь как в известной цитате из «Алисы в Стране чудес»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Развивайте критическое мышление и повышайте заряд энергии. Первое необходимо, чтобы быстрее воспринимать, анализировать информацию. Второе — чтобы хватило сил на преобразование всего задуманного в действия.

Причем действовать нужно мгновенно. Учитесь быстро думать, принимать и реализовывать решения. Пересмотрите свой стиль жизни, четко планируйте время на работу и отдых.

И наконец, ценность. Это ваши известность, результативность, качество, уверенность и скорость, вместе взятые. Но есть еще кое-что. Ищите уникальные особенности, которые могут выделить вас среди конкурентов и стать вашим преимуществом.

Удачной охоты!