Жить в Сиднее, управлять офисом, который расположен в Таиланде, и работать на российский рынок. Генеральный директор Aviasales Макс Крайнов рассказывает, каково ему находиться в этой пространственно-временной данности.

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Высокие нагрузки, которых требует от нас деловая среда, зачастую плохо сказываются на здоровье. Можно ли решить эту проблему без ущерба для своей карьеры? Business Insider приводит советы предпринимателей и топ-менеджеров.

Редакция Finparty



Все статьи автора Успешные люди о том, как сберечь нервы в мире бизнеса

Высокие нагрузки, которых требует от нас деловая среда, зачастую плохо сказываются на здоровье. Можно ли решить эту проблему без ущерба для своей карьеры? Business Insider приводит советы предпринимателей и топ-менеджеров.

Получается что-то вроде уловки-22 . Мы все знаем: лучший способ достичь желаемого — много и усердно трудиться. Но также известно, что переутомление до добра не доводит.

Да-да, жизнь коротка, и глупо проводить ее на работе. С другой стороны, в век высоких скоростей и жесткого соперничества «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте». Едва отвернулись, расслабились — и о-па, отстали от коллег, которые даже в выходные сосредоточены на проектах, учебе или дополнительной работе. Сразу возникает противное чувство, будто все вокруг рвутся к мечте и достигают высот, а вы плететесь в хвосте с нереализованным потенциалом. Со временем это ощущение становится постоянным. Начинает казаться, что вы попали в ловушку, из которой невозможно выбраться.

Однако успеха в карьере и бизнесе реально добиться, не жертвуя сном и психическим здоровьем. Отношение к работе можно изменить — сбалансировать его, как бюджет. Такую стратегию иногда называют «ответственной рабочей этикой».

Проблема знакома и героям портала Minutes — владельцам бизнеса и топ-менеджерам, которые создавали прибыльные компании, продавали их, справлялись с жесткой конкуренцией. На этом пути они не всегда внимательно относились к своему самочувствию. Но некоторым в итоге удалось найти разумный баланс.

Хайди «ложись спать» Зак

Основательница компании ThirdLove считает, что колоссальное значение для здоровья имеет регулярный сон. Она ложится в 22:30, а встает примерно в полседьмого. Организм настолько привык к такому расписанию, что ранний подъем дается легко и без будильника. «Конечно, спать по восемь часов не всегда получается, — признается Зак. — Иногда засиживаюсь с рабочей почтой или среди ночи встаю к ребенку — это жизнь. Но когда все в порядке, соблюдение режима — лучшая профилактика болезней и стресса. Вижу по себе».





Сэми «принцип Парето» Русани

В блокчейн-проекте ShipChain Русани отвечает за маркетинг и продажи. Он убежден, что все время работать — самая неэффективная стратегия в мире. Такой подход бывает хорош, только если надо произвести впечатление на тех, кто не в курсе, что можно по-другому. Русани советует увеличивать свою продуктивность, корректируя режим и порядок работы в соответствии с правилом Парето: 20% усилий дают 80% результатов.





Саманта «говори нет» Радоккиа

Соосновательница технологического стартапа Chronicled овладела искусством отвечать отказом и другим советует. По ее словам, важно уметь устанавливать личные границы и принимать решения исходя из собственных приоритетов. Например, часто предприниматели думают: «откажусь — и упущу хорошую возможность», «а если клиент от меня из-за этого уйдет?», «вдруг он даст мне плохую рекомендацию?». В итоге беспокойство о каких-то призрачных потерях заставляет людей браться за все подряд.

По мнению Радоккиа, подходить к принятию решения лучше с так называемой позиции изобилия — исходя из того, что с бизнесом все будет в порядке. «Тогда вы станете думать, как новая возможность впишется в вашу жизнь, а не наоборот, — говорит она. — В какой-то момент наверняка поймете, что предложенный вариант, может, и неплох, но вы получите гораздо больше преимуществ, если от него откажетесь».





Майкл «думай о себе» де ла Маза

Сооснователь обучающей платформы DemingWay считает, что если начать заботиться о себе с таким же рвением, с каким вы выполняете большие проекты для клиентов, то успех будет обеспечен во всем. Причем устойчивый. Де ла Маза советует вписать в свой режим соответствующие пункты, а также не пренебрегать восстановлением после рабочей недели. Тогда каждый новый понедельник вы будете начинать полными сил.





Тэффи «делегируй, что можешь» Доллар



Многие амбициозные предприниматели (и не только) полны ложной веры, будто все надо делать самим. Это уходит корнями в позицию, что если вы не выходите из зоны комфорта, значит, прилагаете недостаточно усилий для успеха. Но желание брать на себя максимум возможного — путь ошибочный, уверена гендиректор компании Arrow Global Entertainment.

Тэффи Доллар в начале карьеры тоже считала: отказываться от дополнительных обязанностей — значит уменьшать шансы на карьерный рост. Со временем она поняла, что это не всегда так: «Возьмете на себя больше, чем можете выдержать — ничего хорошего не выйдет, только навредите бизнесу и себе. Определите свой предел и спокойно делегируйте задачи другим людям. Поймите: переутомление ужасно снижает эффективность, а удовлетворение ваших амбиций не заменит сохранения психического здоровья».