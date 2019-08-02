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Если вы знаете, чего хотите, но не понимаете, как этого добиться, то вам в помощь эффективный инструмент — интегрированная система стратегического планирования!

Сам себе ресурс: составляем план действий для достижения цели

Наталья Пронина Автор



Все статьи автора Сам себе ресурс: составляем план действий для достижения цели

Если вы знаете, чего хотите, но не понимаете, как этого добиться, то вам в помощь эффективный инструмент — интегрированная система стратегического планирования!

Этот инструмент позволит быстро и четко наметить путь достижения любой цели. Процесс предполагает несколько этапов, которые могут занять несколько дней.





По системе SMART формулируем свою цель

Она должна быть:

конкретная;

реалистичная

амбициозная;

измеримая;

определенная во времени.

Например: через три года купить двухкомнатную квартиру в комплексе бизнес-класса.



Записываем предположения и убеждения, связанные с целью

Их нужно сформулировать исходя из своих сильных и слабых сторон, а также с учетом существующих возможностей и рисков. Список должен состоять из 20—30 пунктов, подобных приведенным ниже.

1. Если мы выполним план, то в начале следующего года я получу большой бонус, который позволит мне достичь цели в желаемый срок.

2. Я продам свою нынешнюю квартиру не меньше чем за 7 млн рублей, и это составит больше 50% первого взноса на новое жилье.

3. Если в ближайшие три года мы с женой заведем второго ребенка, то выплачивать ипотечный кредит за новую квартиру будет тяжело.

4. Мы всегда можем рассчитывать на помощь родителей.





Выделяем ценностные слова и словосочетания

Ценностные — значит такие, которые для вас важны. Нужно найти их максимально быстро, интуитивно в каждом сформулированном предположении и убеждении.

1. Если мы выполним план, то в начале следующего года я получу большой бонус , который позволит мне достичь цели в желаемый срок.

2. Я продам свою нынешнюю квартиру не меньше чем за 7 млн рублей, и это составит больше 50% первого взноса за новое жилье.

3. Если в ближайшие три года мы с женой заведем второго ребенка , то выплачивать ипотечный кредит за новую квартиру будет тяжело.

4. Мы всегда можем рассчитывать на помощь родителей .





Заполняем таблицу «Баланс ценностных слов»

Разнесите ценностные слова по четырем колонкам. Длина списка в каждой из них должна быть примерно одинаковой. Это говорит о том, что вы изучили вопрос всесторонне и объективно, учли все важные аспекты, которые могут повлиять на достижение цели. Если какой-то из списков получился слишком короткий, нужно хорошо подумать и дополнить его недостающими моментами. Если длинный — проверить его на наличие повторов или чего-то не столь существенного, что можно сократить.





Определяем ключевые ценности

Теперь в каждой колонке нужно выделить по одному ценностному слову или словосочетанию и для самих себя расписать, что именно вы имеете в виду под ними.





Переформулируем цель

Нужно интегрировать в новую формулировку четыре ваших главных ценностных слова и словосочетания. В нашем примере это будут зарплата (из колонки «Финансы»), родители («Внутренние ресурсы»), надежный застройщик («Внешние ресурсы») и повышение квалификации («Развитие»).

Было: через три года купить двухкомнатную квартиру в комплексе бизнес-класса.

Стало: постоянно повышая квалификацию и делая все возможное для увеличения зарплаты, к июлю 2022 года при поддержке родителей купить двухкомнатную квартиру в комплексе бизнес-класса от надежного застройщика.

Теперь ваша цель включает в себя ключевые моменты, которые должны быть реализованы.





Составляем план действий

Он может быть сформирован в виде таблицы.

В стратегические направления можно добавить еще по одному ценностному слову или словосочетанию.

План будет точнее, а достижение результата — реалистичнее, если с вами работает ментор, консультант или коуч.