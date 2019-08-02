Сам себе ресурс: составляем план действий для достижения цели

Если вы знаете, чего хотите, но не понимаете, как этого добиться, то вам в помощь эффективный инструмент — интегрированная система стратегического планирования!
Этот инструмент позволит быстро и четко наметить путь достижения любой цели. Процесс предполагает несколько этапов, которые могут занять несколько дней.
По системе SMART формулируем свою цель
Она должна быть:
конкретная;
реалистичная
амбициозная;
измеримая;
определенная во времени.
Например: через три года купить двухкомнатную квартиру в комплексе бизнес-класса.
Записываем предположения и убеждения, связанные с целью
Их нужно сформулировать исходя из своих сильных и слабых сторон, а также с учетом существующих возможностей и рисков. Список должен состоять из 20—30 пунктов, подобных приведенным ниже.
1. Если мы выполним план, то в начале следующего года я получу большой бонус, который позволит мне достичь цели в желаемый срок.
2. Я продам свою нынешнюю квартиру не меньше чем за 7 млн рублей, и это составит больше 50% первого взноса на новое жилье.
3. Если в ближайшие три года мы с женой заведем второго ребенка, то выплачивать ипотечный кредит за новую квартиру будет тяжело.
4. Мы всегда можем рассчитывать на помощь родителей.
Выделяем ценностные слова и словосочетания
Ценностные — значит такие, которые для вас важны. Нужно найти их максимально быстро, интуитивно в каждом сформулированном предположении и убеждении.
1. Если мы выполним план, то в начале следующего года я получу большой бонус, который позволит мне достичь цели в желаемый срок.
2. Я продам свою нынешнюю квартиру не меньше чем за 7 млн рублей, и это составит больше 50% первого взноса за новое жилье.
3. Если в ближайшие три года мы с женой заведем второго ребенка, то выплачивать ипотечный кредит за новую квартиру будет тяжело.
4. Мы всегда можем рассчитывать на помощь родителей.
Заполняем таблицу «Баланс ценностных слов»
Разнесите ценностные слова по четырем колонкам. Длина списка в каждой из них должна быть примерно одинаковой. Это говорит о том, что вы изучили вопрос всесторонне и объективно, учли все важные аспекты, которые могут повлиять на достижение цели. Если какой-то из списков получился слишком короткий, нужно хорошо подумать и дополнить его недостающими моментами. Если длинный — проверить его на наличие повторов или чего-то не столь существенного, что можно сократить.
Определяем ключевые ценности
Теперь в каждой колонке нужно выделить по одному ценностному слову или словосочетанию и для самих себя расписать, что именно вы имеете в виду под ними.
Переформулируем цель
Нужно интегрировать в новую формулировку четыре ваших главных ценностных слова и словосочетания. В нашем примере это будут зарплата (из колонки «Финансы»), родители («Внутренние ресурсы»), надежный застройщик («Внешние ресурсы») и повышение квалификации («Развитие»).
Было: через три года купить двухкомнатную квартиру в комплексе бизнес-класса.
Стало: постоянно повышая квалификацию и делая все возможное для увеличения зарплаты, к июлю 2022 года при поддержке родителей купить двухкомнатную квартиру в комплексе бизнес-класса от надежного застройщика.
Теперь ваша цель включает в себя ключевые моменты, которые должны быть реализованы.
Составляем план действий
Он может быть сформирован в виде таблицы.
В стратегические направления можно добавить еще по одному ценностному слову или словосочетанию.
План будет точнее, а достижение результата — реалистичнее, если с вами работает ментор, консультант или коуч.
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31 Июл 2019 PARTY