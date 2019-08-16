Сам себе ресурс: как получить от жизни желаемое

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Во Вселенной есть все, что нам необходимо. Нужно лишь понять, чего именно мы хотим, представить это максимально подробно и поверить в то, что в свое время все исполнится в точности. Вне зависимости от того, есть для этого реальные предпосылки в настоящее время или нет.

Наталья Пронина Автор



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Во Вселенной есть все, что нам необходимо. Нужно лишь понять, чего именно мы хотим, представить это максимально подробно и поверить в то, что в свое время все исполнится в точности. Вне зависимости от того, есть для этого реальные предпосылки в настоящее время или нет.

В соответствии с квантовой теорией, реальность (понимаемая в привычных для нас терминах пространства и времени) — продукт деятельности нашего мозга. Ни одна частица в ней не может появиться, пока мы не обратим на нее внимания.

Согласно квантовой модели, физическая Вселенная — это единое нематериальное информационное поле, в котором все взаимосвязано, которое потенциально является всем, но фактически — ничем. Американский врач и писатель Дипак Чопра называет это «нелокальным разумом». Квантовая Вселенная просто поджидает наблюдателя, чей разум окажет воздействие на энергию (потенциальную материю), сконцентрировав волны энергетических вероятностей в физическую материю. У субатомной частицы две характеристики — она частица и волна одновременно. Если наблюдатель мысленно фиксирует ее в определенном месте, она становится частицей, если думает о ее «импульсе», то волной.

Эту мысль блестяще иллюстрирует эксперимент с тем самым знаменитым котом физика Эрвина Шреденгера. Представьте, что в закрытый ящик вы поместили кота, субатомную частицу, рычажок и накрытую крышкой миску с едой. Если волна-частица станет частицей, то она приведет в действие рычаг, который приподнимет крышку, и кот съест содержимое миски. Если волна-частица останется волной, крышка с места не сдвинется. Когда мы откроем крышку, то увидим либо пустую миску и довольного кота, либо полную и голодного зверя. Все зависит от того, что мы исследуем. Теперь самое удивительное: пока мы не заглянули внутрь ящика, находящаяся там миска пуста или полна одновременно, а кот одновременно сыт и голоден. Обе возможности одновременно существуют во времени. Возможность становится действительностью благодаря наблюдению.

Вот ключ к пониманию того, как мы можем влиять на реальность и менять жизнь. Отточив навыки наблюдения, мы научимся целенаправленно влиять на свою судьбу.

На месте кота может оказаться все что угодно: загородный дом, интересная работа, новая любовь. Главное — представить и поверить. Вадим Зеланд в серии книг «Трансерфинг реальности» предлагает представлять желаемое будущее в виде раскадровки, как в кино. Очень важно удерживать на этом фокус своего внимания долго и постоянно.

Медитация — самый эффективный способ научиться наблюдению и повышать свою осознанность. А еще — это возможность не делать различий между тем, что мы привыкли считать реальным миром и внутренним. О том, что медитировать научиться может каждый и как правильно это делать, я рассказывала в этой колонке .

А еще взрослым людям, застрявшим в «клетке» своего опыта, очень трудно мыслить без ограничений. Мы ведь точно знаем, что и как бывает, а как не бывает. Только переход в состояние ребенка может помочь освободиться от паттернов мышления, которые не позволяют нам реализовать мечту.

Это связано с особенностью работы мозга в разные периоды нашей жизни.

В возрасте до двух лет в мозговом излучении человека преобладают низкие частоты: 0,5—4 цикла в секунду. Деятельностью детей до одного года в основном руководит подсознание. Неокортекс (мыслящий мозг) функционирует крайне слабо. Этот диапазон соответствует дельта-волнам, у взрослых они активизируются в состоянии глубокого сна.

В период от двух до пяти-шести лет частота электромагнитного мозгового излучения повышается и достигает четырех — восьми циклов в секунду. В этом возрасте дети погружены в себя, их состояние близко к трансовому. Они живут в мире воображения и практически не способны к критическому, рациональному мышлению.

Между пятью — восемью годами происходит сдвиг частот в сторону 8—12 циклов в секунду. На этом этапе развития формируется аналитическое мышление. Но в то же время внутренний мир воображения остается столь же реальным, как и внешний. Именно поэтому детям так легко перевоплощаться.

В 8—12 лет частота мозгового излучения достигает 13 колебаний в секунду. Мы вступаем в пору сознательного, аналитического мышления, и дверь в подсознательное захлопывается. Мы мыслим и живем на основании усвоенного опыта.

Во время медитации мы имеем возможность вернуть мозговое излучение на частоту альфа. Мы становимся никем и ничем, выходим за рамки времени и начинаем ощущать свою целостность и связь с кем-то большим: внутреннее состояние уравновешивается. К нам приходят доверие, радость и воодушевление. В этом состоянии мы способны понимать и ощущать, что мы часть «нелокального» разума, что во Вселенной есть все, что нам нужно, и только от нашего желания и фокуса внимания зависит, воплотится ли это в реальной жизни.

Когда мы принимаем решение и формируем намерение достичь желаемой реальности, наши мысли становятся ясными, а под них подстраиваются изменения биохимического фона организма, нейронной структуры мозга (происходит усечение старых синоптических связей и прорастание новых) и даже экспрессии генетического материала.

Только в таком состоянии можно осмелиться и успешно пройти «путь героя», процесс, который, так или иначе, сопровождает любые жизненные трансформации и изменения.