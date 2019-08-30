Сам себе ресурс: искусство говорить «нет»

Общаясь с коллегами и друзьями, работая с клиентами, я часто слышу о проблеме с отказами. Люди берут на себя лишние обязательства, теряют силы и время, не решаясь сказать твердое «нет». Так что этот навык лучше приобрести.
Сразу оговорюсь, что речь пойдет о ситуациях, когда умение говорить «нет» позволяет избежать манипуляций со стороны тех, кто чувствует нашу безотказность и бессовестно этим пользуется. Если же к нам обращаются с искренней просьбой и мы в состоянии на нее откликнуться, то помогать другому, конечно, нужно. Ведь взаимовыручка — это одна из ключевых ценностей человеческих отношений.
Но вернемся к манипуляторам. Они действуют исходя из установки «ты мне — я тебе» и не предоставляют жертве альтернативу. Например, вам говорят: «Помоги мне в воскресенье с переездом в новую квартиру». Выполнение просьбы для вас затруднительно или вы не видите в этом для себя никакого смысла. Однако вежливая попытка объяснить, что на выходные у вас другие планы, наталкивается на безопеляционное и жесткое сопротивление.
В ответ вы слышите: «Да ладно, сходишь в кино в другой раз». «Погуляешь с детьми пораньше». «Отоспишься на следующей неделе». Или что-нибудь в духе: «Я же тоже всегда помогаю». «Жду тебя в семь у меня дома. Оденься так, чтобы удобно было таскать тяжелые вещи». Вы расстраиваетесь, злитесь, но в конечном счете делаете то, что от вас ожидают.
Почему же так сложно в подобных ситуациях говорить «нет»? Прежде всего из-за опасений, что в обществе нас сочтут невежливыми или неблагодарными.
Автор книги «Я манипулирую тобой» Никита Непряхин приводит наиболее распространенные ошибки, которые мы в таких случаях допускаем.
Пробуем смягчить отказ. Например: «Я с удовольствием помогу тебе в следующий раз, но завтра я никак не смогу».
Предлагаем альтернативное решение: «Ты можешь сделать это самостоятельно, причем гораздо быстрее, если...».
Берем тайм-аут в надежде, что просьба перестанет быть актуальной или человек постесняется обратиться с ней повторно.
Придумываем множество причин, по которым не сможем выполнить то, о чем нас просят.
Так вот: с манипулятором все это не работает. Он не откажется от своих назойливых просьб, какой бы из упомянутых вариантов вы ни выбрали.
Как же тогда поступить? Никита Непряхин дает десять советов, помогающих в таких ситуациях.
1. Подумайте о том, что положительно отвечать на каждую просьбу физически невозможно.
2. Поймите, что в отказе нет ничего страшного.
3. Помните, что если вы возьмете на себя слишком много обязательств, то есть шанс не справиться, подведя себя и других. А еще — перегореть.
4. Если вам все же очень сложно отказать, задайте себе несколько контрольных вопросов. «Хочу ли я это сделать?» «Есть ли у меня такая возможность?» «Достаточно ли у меня времени и ресурсов?» «Какие будут последствия, если я откажусь или соглашусь?»
5. Не бойтесь испортить отношения с тем, кто просто использует вас.
6. Показывайте манипулятору невыгодные последствия выполнения его просьбы. Например: «Хорошо, я задержусь на работе, а ты поможешь моей маме отвезти собаку к ветеринару».
7. Не испытывайте и не демонстрируйте чувство вины после отказа. Сказать «нет» — ваше законное право.
8. Если вы можете предвидеть манипулятивную просьбу, то сыграйте на опережение. Например, сообщите о своей большой загрузке или о предстоящем отъезде.
9. Говорите «нет» коротко, четко, решительно.
10. Не тратьте время и силы впустую. Научитесь себя уважать!
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