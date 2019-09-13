Сам себе ресурс: как стать героем

Ставя амбициозные цели и начиная движение к ним, мы волей-неволей встаем на путь личной трансформации. Во время этого долгого и трудного путешествия мы должны измениться — превратиться в победителей, подобно героям сказок и былин.

Ставя амбициозные цели и начиная движение к ним, мы волей-неволей встаем на путь личной трансформации. Во время этого долгого и трудного путешествия мы должны измениться — превратиться в победителей, подобно героям сказок и былин.

Путь героя предполагает развитие личности, которая раздвигает рамки своих ожиданий и ограничений, устанавливая новые связи с другими людьми. Какие этапы и испытания обычно ждут нас по ходу этого движения? И как лучше действовать, чтобы целым и невредимым скорее добраться до пункта назначения — желанной цели?





Герою бросают вызов

Однажды жизнь складывается таким образом, что вы не можете оставаться тем, кто вы есть в настоящий момент. Чтобы выжить, необходимо проявить активность. Когда герой поражен и озадачен, это побуждает его к развитию и личностному росту. Ему нужно выполнить некое ответственное задание, пройти своеобразный квест, за что он и берется. Чтобы понять, о чем я говорю, вспомните «Иванушку-дурачка, который за чудом ходил», Одиссея, Фродо Бэггинса из «Властелина колец».

Личный пример. В начале 2018 года я неожиданно, руководствуясь исключительно эмоциями, ушла из проекта, которым занялась незадолго до этого. Ушла в никуда. Мой тогдашний багаж: 20 лет на руководящих должностях в маркетинге и коммуникациях, 46 лет жизни за плечами, очень скромная финансовая подушка и полное отсутствие представления, что делать дальше. Через несколько месяцев, ушедших на поиски работы, стало понятно, что моему профилю соискателя рынок говорит «нет». Пришлось подумать о новой области своего применения — о такой, где мой опыт и возраст будут преимуществами, а не недостатками. А главное — где мне будет интересно.





Герой принимает вызов

Он говорит: «Я смогу!» И, несмотря на сложности, проявляет упорство, развивая в себе смелость и выносливость. По мере преодоления препятствий он становится все более приверженным «идее пути», его уверенность в себе возрастает.

Личный пример. Меня всегда интересовала тема личности и саморазвития. Неожиданно для себя через несколько месяцев размышлений я решила менять профессию и двигаться в область, близкую к психологии. Но представления о том, чем именно и когда займусь, а также о будущем источнике дохода у меня по-прежнему не было. Я знала одно: справлюсь.





Герой проходит испытания и учится просить о помощи

В какой-то момент на нашем пути встает непреодолимая преграда. Такая, с которой невозможно справиться в одиночку. Чтобы двигаться дальше, герой должен искать союзников, просить о поддержке. И такие люди всегда находятся. Часто ими оказываются те, о ком вы меньше всего могли подумать. Здесь важно быть максимально внимательным и готовым ломать шаблоны своего восприятия и мышления. Награда за смелость — доверие к другим и возможность продолжать путешествие.

Личный пример. В тот же год я стала студенткой Института практической психологии при ВШЭ на программе «Коучинг для жизни и бизнеса». А еще научилась просить о помощи, так как всерьез встал вопрос о доходах. Начала вести соцсети для бизнеса подруги, писать статьи о саморазвитии, стала лицензированным тренером, благодаря рекомендации получила работу в области обучения и развития в крупной компании. Это дало энергию и смелость двигаться дальше. Я поняла, что на верном пути.





Герой находит союзников

Все сложности, внешние и внутренние препятствия часто видятся нам исключительно угрозой. Но герой, заручившись поддержкой союзников, учится работать с трудностями, начинает преобразовывать их в возможности.

Личный пример. Серьезная внутренняя трансформация стала заметна не только мне, но и окружающим где-то через полгода. Изменились образ мышления и взгляд на мир, исчезла часть старых связей, сформировались новые. Иногда было больно (в том числе физически), но я продолжала свое «восхождение», опираясь на умных и готовых помочь людей.





Герой развивает мастерство

Он добирается до необходимых ресурсов, получает новые знания и навыки, находит инструменты для решения стоящих перед ним задач. Герой изучает и осознает свои слабые и сильные стороны, риски и возможности. Приобретает мастерство и обращает его на пользу уже не только себе, но и другим людям.

Личный пример. Я стала мудрее, гибче и тверже, быстрее и медленнее одновременно. Я выросла сама из себя, осознала и почувствовала силу и потенциал.





Возвращение домой

В конце истории героя ждет «пир на весь мир». Он дома и победил. Прошел трудности, развился на много порядков и принес остальным нечто ценное.

Личный пример. 14 сентября у меня защита диплома по теме «Медитация как инструмент расширения коучинговых возможностей». Я практикующий коуч и тренер, автор этой прекрасной рубрики, веду интереснейшие образовательные проекты по своему основному месту работы. Я обрела гармонию в личной жизни.





Результат

Все счастливы. Теперь и окружающие видят возможности для роста и развития. Герой открыл им это.

Личный пример. Я знаю, что вдохновляю множество людей. Они мне пишут и говорят об этом. И они начинают собственное «восхождение героя». В добрый путь!