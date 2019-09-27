Сам себе ресурс: как начать зарабатывать больше

Вечером 25 сентября гости собрались отметить открытие ресторана европейской авторской кухни Logovo. В интерьерах в духе сталинского ампира и гламура 50-х они дегустировали специальное меню от шеф-повара Фабриса Лекуана.

Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда все усилия поднять доход будто упираются в невидимую стену. Причины могут лежать в области наших вредных финансовых привычек и ограничивающих убеждений. Давайте с ними разбираться.

Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда все усилия поднять доход будто упираются в невидимую стену. Причины могут лежать в области наших вредных финансовых привычек и ограничивающих убеждений. Давайте с ними разбираться.

В качестве разминки предлагаю проделать упражнение: подумайте, с каким природным явлением вы ассоциируете деньги. Что это — вода (море, океан, река, озеро, дождь), ветер (морской бриз, порывистый, тайфун), листопад, землетрясение или что-то еще?

Теперь решите, где вы находитесь по отношению к данному природному явлению и как с ним взаимодействуете. Важно исходить из установки, что оно совершенно реально и ему присущи соответствующие проявления. Например, листопад бывает только в начале осени, а река имеет направление течения, мельчает в засуху и выходит из берегов в период таяния снега.

Представьте, где именно ваше «природное явление — деньги» имеет место быть, в какой части света. Если это река, то где она протекает — в средней полосе России или в Бразилии, например. Описывайте все, что вас окружает в этом воображаемом мире, максимально подробно. Чем выше детализация — тем больше можно обнаружить любопытных параллелей с вашими взаимоотношениями с финансами.

Также не лишним будет проанализировать и записать ваши полезные и вредные финансовые привычки. Например: «веду бюджет», «не имею долгов», «занимаюсь инвестированием, приносящим доход» — все это пойдет в плюс. А вот такие явления, как «жизнь в кредит», «регулярное совершение импульсивных покупок», «отсутствие накоплений» — в минус.

Нередко изменение нашего взаимодействия с деньгами, корректировка финансовых привычек помогают принципиально повысить уровень благосостояния.

Теперь ответьте себе на вопрос, есть ли у вас финансовые цели и план по их достижению. Если нет, то вполне закономерно, что ваш доход не растет.

Чтобы грамотно поставить финансовые цели, определите потребности, которые вы будете закрывать с помощью дополнительно заработанных денег. Например, в этом году у меня родился второй ребенок. Нашей семье стало тесно в небольшой двухкомнатной квартире. Важно через пять лет, когда малыш подрастет, поменять ее на трехкомнатную. Необходимый для этого бюджет — 3 млн рублей.

Еще одна распространенная преграда на пути к повышению дохода — семейные установки. Например, родители постоянно твердили вам, что «большие деньги — большие проблемы». Или всегда тратили все до копейки и еле дотягивали до зарплаты. Или считали, что много денег нельзя заработать честно. И вот теперь все это сказывается на вашем финансовом поведении.

Вспомните, что вы слышали в семье про деньги и что делали с ними ваши родители, бабушки-дедушки. Если обнаружите что-то подобное упомянутому выше — скажите себе: это не мое решение, не мои установки, я буду зарабатывать и тратить по-другому. Так, как считаю нужным и правильным только я.

Чтобы разжечь финансовый аппетит, иногда нужно забыть о текущем доходе и объективных ограничениях. Представьте, что у вас есть миллион, десять или сто миллионов рублей. Сядьте и распишите, как вы их потратите.

Мечтайте, планируйте, достигайте и ни в чем себе не отказывайте!