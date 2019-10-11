Сам себе ресурс: как выйти из жизненного тупика

Бывает, что в нашей жизни ничего не случается: мы раз за разом проживаем «день сурка» и не знаем, в чем причина. Вроде есть желания, мы ставим цели, составляем план их достижения, а результата нет. Почему это происходит?

Наталья Пронина Автор



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Бывает, что в нашей жизни ничего не случается: мы раз за разом проживаем «день сурка» и не знаем, в чем причина. Вроде есть желания, мы ставим цели, составляем план их достижения, а результата нет. Почему это происходит?

Главная причина «застоя», как правило, кроется внутри нас. Уровень осознанности современного человека невысок. Огромный поток информации, а также невероятная скорость изменений на всех уровнях жизни не помогают нам осознать, кто же мы и чего хотим на самом деле. А понимать это принципиально важно, чтобы двигаться в нужном направлении — да и вообще двигаться.

Разобраться в себе может помочь такой инструмент, как «Матрица самоидентичности».

Не дочитывая статью до конца, постарайтесь максимально быстро заполнить ячейки приведенной выше таблицы. При этом ориентируйтесь на интуицию и чувства, а не на рассудок.

Теперь давайте разберем на реальном примере, как интерпретировать получившийся результат.

В заполненной таблице «зашита» определенная информация о вас. Если вы ее расшифруете, то повысите понимание вектора своего движения. Вот о чем говорит каждая из ячеек.

1. Я хочу быть оперной примадонной и никогда не стану ей просто потому, что для этого нужно было начать заниматься музыкой в детстве, иметь талант и потом много трудится. Но я всегда мечтала стоять на сцене в красивом платье и петь оперу. Содержание данной ячейки — это наше вдохновение. Важно понять, что именно меня воодушевляет в оперном пении: находиться в центре внимания, быть окруженной красотой, творить, делиться с другими своими умениями.

2. Здесь обозначены наши границы — то, что мешает, сдерживает на пути к достижению желаемого. Образ жука — это про высокую чувствительность к внешней среде, а в данном случае скорее про ранимость. Быть ранимым и одновременно успешным на театральной сцене — вещи практически несовместимые. Значит, нужно искать более подходящую роль для самореализации, не изменяя своей мечте.

3. И вот какой потенциально может быть эта роль — отличный учитель. В данном случае вы также будете находиться в центре внимания, тоже творить и делиться с другими своими знаниями.

4. Но у каждого из нас есть слабости, мешающие реализовать свой потенциал. В рассматриваемом примере недостаточная уверенность в себе может оказаться преградой к тому, чтобы стать отличным учителем. О слабостях важно знать и работать над ними.

5. В следующей ячейке скрыта наша глубинная сущность. Что бы ни случилось, в какой бы роли я ни выступала, я была, есть и буду приличным человеком. О глубинной сущности важно помнить, сделав ее частью своей внутренней опоры. Это поможет вам преодолевать различные препятствия.

6. Под «тенью» понимается бессознательная часть личности, глубоко вшитая в наше мышление и поведение. Лень — мощнейшее препятствие на пути к цели. Но зная, что она мне свойственна, я буду внимательнее относиться к тому, что и как я делаю. Скорее всего, мне потребуются более жесткие самоконтроль и дисциплина, а также дополнительные усилия для достижения желаемого. Ко всему этому мне нужно быть готовой.



Удачи в самопознании!