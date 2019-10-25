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Сам себе ресурс: как обратить время себе на пользу

Для каждого из нас существует четыре измерения: прошлое, настоящее, будущее и «вневременье». Если мы равномерно распределяем между ними свое внимание, то у нас больше шансов быть самореализованными, счастливыми и здоровыми.

Прошлое — источник опыта, знаний о себе и мире, мотивации и амбиций. Там можно черпать энергию, которая доступна через память о победах и достижениях. Когда мы мечтаем, то переносимся в будущее. Так мы тоже заряжаемся энергией и через образы формируем линию грядущей жизни, продлевая ее ровно на столько, на сколько хотим. В зеркале настоящего отражается положение дел на данный момент. Именно здесь и сейчас можно ощутить полноту жизни. Наконец, молясь или медитируя, мы оказываемся во «вневременьи» — соединяемся с полем Вселенной, получаем доступ к неограниченным ресурсам и возможностям.

Баланс времени помогает достичь гармонии в жизни. Чтобы понять, есть ли он у вас, выполните следующее простое упражнение. Поставьте таймер на пять минут и расскажите о себе письменно. Затем подчеркните все глаголы и посчитайте, сколько вы их употребили в прошлом, настоящем и будущем времени. В случае, если у вас сбалансированная временная перспектива, это количество будет примерно одинаковым. Когда же прошлое, настоящее или будущее существенно перевешивает, есть повод задуматься.

Вот несколько простых рекомендаций о том, как выровнять свою временную перспективу.

Если в недостатке «глаголы прошлого», выполняйте следующие задания:

точка2.pngсобирайте и фиксируйте историю побед — как личных, так и на уровне семьи;
точка2.pngрассказывайте о собственных достижениях и успехах близких;
точка2.pngанализируйте опыт прошлого и выделяйте в нем то важное и полезное, что можно зачесть себе в плюс и что поможет избежать дальнейших ошибок.

Если проблемы с будущим, советы следующие:

точка2.pngчитайте футурологов;
точка2.pngнапишите себе письмо в будущее или из будущего;
точка2.pngобщайтесь с пожилыми людьми, чтобы понимать, чего ждать в старости.

Чтобы усилить в своей жизни роль настоящего:

точка2.pngмедитируйте и занимайтесь различными восточными практиками;
точка2.pngконвертируйте свои мечты и цели в план конкретных действий.

Используйте время и все ресурсы, которое оно содержит, себе на пользу. Поддерживайте баланс и будьте счастливы!

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