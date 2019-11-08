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Сам себе ресурс: чему учиться, чтобы преуспеть в будущем

В условиях постоянных изменений и невероятных объемов информации, которая обрушивается на нас каждую секунду, важно выработать в себе адаптивность и способность к самоактуализации. В этом помогут метанавыки.

Позволю себе предложить собственное определение данного термина. Метанавыки — это навыки, которые обеспечивают переход на новый уровень взаимодействия с людьми и адаптивность к условиям внешней среды. Их развитие позволяет овладеть столь актуальными сегодня soft skills — критическим мышлением, креативностью, коммуникабельностью и коллаборативностью.

К метанавыкам относятся:

точка2.pngВнимательность — умение замечать «незаметное», «неявное», воспринимать картину целостно, концентрироваться и удерживать фокус на определенной задаче.

точка2.pngБаланс и гибкость — способность, с одной стороны, выбирать и использовать различные способы действий в зависимости от ситуации, без привязки к каким-либо стереотипам поведения. С другой — сохранять равновесие и следовать «срединному пути».

точка2.pngКреативность — умение мыслить нестандартно, находить качественно новые творческие решения. Это необходимо в постоянно изменяющейся среде, которая в то же время переполнена шаблонными и однообразными предложениями и схемами.

точка2.pngЭмпатия — готовность чувствовать и интуитивно понимать, что происходит с другим человеком в данный момент.

точка2.pngБезоценочность — умение воспринимать факты без интерпретаций и эмоционального отношения к кому-либо или чему-либо.

точка2.pngПроявленность и аутентичность — способность быть подлинным, искренним, конгруэнтным в коммуникации с партнером. Эти навыки нужны для свободного и продуктивного общения с другими людьми, налаживания взаимовыгодного сотрудничества.

точка2.pngТолерантность к различиям — готовность замечать, что все люди разные, и признавать этот факт.

точка2.pngОсознанность — умение в любой момент направлять и удерживать внимание на своих внутренних объектах (мыслях, эмоциях, ощущениях), наблюдать их и констатировать как факт.

точка2.pngИнтегральное мышление — способность сочетать анализ и синтез, видеть и учитывать все многообразие влияющих на ситуацию фактов — внешних и внутренних, индивидуальных и коллективных, проявившихся и нет.

Именно внимательность и интегральное мышление позволяют нам воспринимать и анализировать огромный поток информации, выделяя главное и полезное под наши цели и задачи. А это и есть умение мыслить критически.

Выберете из списка два-три навыка, которые считаете для себя наиболее актуальными, и ищете способы их развить. Это может быть чтение соответствующей литературы, тренинги, работа с коучем, различные восточные практики и так далее. Дивиденды от этих усилий не заставят себя ждать.

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