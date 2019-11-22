Сам себе ресурс: как научиться сотрудничать

В последнее воскресенье ноября в России отмечают теплый и нежный праздник — День матери. По этому случаю мы решили спросить финансистов, чему они научились у мам и за что особенно им благодарны.

Недопонимание нередко становится причиной серьезных размолвок, а иногда приводит и к разрыву отношений. А ведь избежать этого проще, чем кажется. Нужно научиться слушать, а главное — слышать другого человека.

Недопонимание нередко становится причиной серьезных размолвок, а иногда приводит и к разрыву отношений. А ведь избежать этого проще, чем кажется. Нужно научиться слушать, а главное — слышать другого человека.

Проблема недопонимания стала особенно актуальной с началом активного использования различных мессенджеров взамен реального общения. Мы и раньше часто пропускали мимо ушей то, что и как говорит собеседник, а теперь еще и лишены возможности видеть выражение его лица, слышать интонации, чувствовать энергию. Все это усложняет процесс общения, если наша цель — понять и наладить контакт, а не формально прокоммуницировать.

Согласно модели Дэвида Клоттербака существует несколько видов слушания. Среди них:

Слушать, чтобы не согласиться.

Слушать, чтобы ответить.

Слушать, чтобы понять.

Слушать, чтобы помочь кому-то понять.

Обычно мы действуем по типу 1 и 2, но, чтобы наладить настоящий контакт, нам нужно научиться типу 3, а в идеале — 4.

Когда мы слушаем, чтобы понять, то обращаем внимание не только на содержание слов, но и на намерение говорящего (что он пытается сказать и почему, каков явный и скрытый смысл). При этом важно не только удерживать фокус внимания на фразах собеседника, но и отслеживать, как наш собственный опыт и ассоциации помогают или мешают их интерпретировать. А это уже зависит от уровня осознанности.

Следующий шаг вперед — слушать, чтобы помочь понять. Здесь мы полностью переносим фокус внимания с себя на говорящего. Благодаря нашему слушанию другой человек становится более осведомленным о своих мыслительных процессах, об истинном значении собственных слов, фраз, символов, осознает свои эмоции и взаимосвязи. Именно так слушают психологи и коучи.

Майлз Дауни говорит, что научиться слушать таким образом можно, если уменьшить свое вмешательство в диалог, которое проявляется во многих формах. Например, это может быть:

страх (проиграть, победить, выставить себя на посмешище);

неуверенность в себе;

чрезмерное усердие;

старание достичь совершенства;

желание произвести впечатление;

гнев и злоба;

скука;

загруженность ума.

Узнаете себя?

Один из способов уменьшить вмешательство — сосредоточение на объекте наблюдения. Достичь такого состояния помогает медитация. Это не означает, что вы совсем не будете отвлекаться. Остановить мыслительный процесс невозможно, так как мышление — естественная деятельность ума. «Я мыслю, следовательно, я существую». Цель медитации — наблюдать за возникающими мыслями как за проплывающими по небу облаками, не цепляясь за них, сохраняя фокус внимания на собеседнике и на том, что он говорит, хочет сказать, на тембре и интонациях, на языке его тела и эмоциональных проявлениях.

Важно научиться замечать, когда мысли уносят вас от объекта наблюдения. И как только это происходит, быстрее возвращаться к наблюдению за главным. Таких отвлечений по мере наработки опыта станет все меньше, а промежутки времени, когда вы не держите фокус на собеседнике, будут все короче.

Без этой практики внимание в процессе слушания зависит прежде всего от того, насколько интересен сам предмет разговора. Как только появляется скука — фокус пропадает и вы уже в мире своих грез.

Есть и другие ошибки, мешающие нам слушать, чтобы понять. Вот несколько примеров неверного подхода:

Я думал о том, что мне собираются сказать.

Я думал о том, что мне должны сказать.

Я уже сам придумал, что собеседнику надо делать.

Я думал о том, что только что было сказано.

Я размышлял о следующем вопросе.

Я думал о своем ответе.

Многие из нас слушают не с намерением понять, а с желанием ответить. Мы так и ждем, когда собеседник переведет дыхание, чтобы вставить свое слово, или используем время, пока он говорит, для придумывания следующего вопроса или подходящего комментария.

В нашей голове обычно так много всего, что сложно выделить место для чего-либо еще. Это с одной стороны. С другой — дает о себе знать наше неукрощенное эго. Мы ценим свои мысли и идеи, заняты построением предположений и получаем удовольствие от собственных суждений. Это мешает понять другого человека и быстро, к обоюдной выгоде и удовольствию, решать стоящие перед нами вопросы как в жизни, так и в профессиональной сфере.

Учитесь слушать и слышать! Это самый простой и эффективный путь к сотрудничеству.

Вы можете задать вопросы автору материала по электронной почте





