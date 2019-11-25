Сейтан и буйабес: «А-Клуб» пригласил клиентов на ЗОЖ-обед

«Траст» назначил куратора нефтегазовых активов, Альфа-Банк — директора по маркетингу и коммуникациям, банк «Санкт-Петербург» введет в правление главу филиала в Москве, кадровые изменения произошли в «Ингосстрахе», МТС и «ВымпелКоме».

30 октября клиенты «А-Клуба» пообедали в кулинарной школе Novikov School. За меню отвечали лично шефы испанской велнес-клиники SHA, которые по такому случаю прилетали в Москву. Мероприятие прошло при поддержке Mastercard.

30 октября клиенты «А-Клуба» пообедали в кулинарной школе Novikov School. За меню отвечали лично шефы испанской велнес-клиники SHA, которые по такому случаю прилетали в Москву. Мероприятие прошло при поддержке Mastercard.

Ликси Линеас

Пятизвездочный спа-комплекс SHA, расположенный поблизости от города Аликанте, известен не только своими оздоровительными программами и процедурами, коих насчитывается почти 250, но и не менее выдающимся списком клиентов. Среди них селебрити, олигархи, политики. В клинике худеют, избавляются от стресса и вредных привычек, высыпаются и правильно питаются. За 11 лет существования велнес-центра здоровье в нем в разное время поправляли Наталья Водянова, Андрей Малахов, Сергей Шнуров, Никита Михалков, Стинг, Наоми Кэмпбелл, Кайли Миноуг, Франсуа Пино, Карин Ройтфельд и другие знаменитости.



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Андрей Малахов, Виктория Лопырева

Ключевой элемент методики SHA — диета, построенная на макробиотических принципах. Именно они и легли в основу московского обеда в Novikov School. Шеф-повар Ликси Линеас и шеф-кондитер Андреас Моран составили крайне полезное меню без мяса, сахара и молочных продуктов.

Пока гости дегустировали тартар из сейтана, суп буйабес с соусом айоли и манговый мусс, совладелец и глава велнес-клиники Альфредо Батальер-Пинеда подробно рассказывал об оздоровительном центре и его программах. В частности, он отметил местоположение SHA — холм, откуда открывается вид на средиземноморское побережье и пейзажи заповедника Сьерра-Элада. Из Москвы до Аликанте и до Валенсии (откуда тоже можно быстро добраться до клиники) летают прямые рейсы. В основе оздоровительных процедур лежат как последние достижения западной медицины, так и восточные техники, чья история насчитывает тысячелетия, а диета подбирается под индивидуальные потребности каждого клиента.

Альфредо Батальер-Пинеда

Батальер-Пинеда также заметил, что с прошлого года в SHA можно приезжать с детьми — для них и родителей открыты специальные резиденции с отдельным входом, бассейном, садом, фитнес-залами и массажными комнатами. Знакомство со здоровым образом жизни юные гости могут начать, не выходя за их территорию. В основные здания комплекса с целью поддержания расслабленной атмосферы дети не допускаются.

Кроме того, генеральный директор клиники отметил, что SHA начала международную экспансию и в планах — открытие еще двух одноименных оздоровительных центров. Первый, на 100 номеров люкс с видом на море, распахнет двери в следующем году в Мексике, а месторасположение второго пока держат в секрете.